https://sputniknews.com.tr/20230317/kriz-kahini-avrupada-batacak-ilk-banka-credit-suisseye-dair-konustu-sistemik-etkiler-yaratacak-1068378499.html

Kriz kahini, 'Avrupa’da batacak ilk banka' Credit Suisse'ye dair konuştu: Sistemik etkiler yaratacak

Kriz kahini, 'Avrupa’da batacak ilk banka' Credit Suisse'ye dair konuştu: Sistemik etkiler yaratacak

Kriz kahini ekonomist Nouriel Roubini, ABD’li SVB’den sonra Avrupa’da batacak ilk banka diye konuşulan İsviçreli Credit Suisse’in durumunu değerlendirdi, 2008... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T08:51+0300

2023-03-17T08:51+0300

2023-03-17T08:51+0300

ekonomi

credit suisse

isviçre

nouriel roubini

ekonomik kriz

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'Kriz kahini' ve 'Doktor Kıyamet' gibi lakaplarla anılan 64 yaşındaki Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa’da batacak ilk banka olacağı konuşulan İsviçreli Credit Suisse’yi mercek altına aldı. Amerika’nın en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası ve kriz kâhini Roubini’nin “Trilyonluk bir banka batabilir” demesiyle gözler Avrupa’ya ve geçtiğimiz haftadan bu yana hisseleri yüzde 30 çakılan İsviçreli bankaya dönmüştü.Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre Önceki gece Bloomberg’in yayınına bağlanan Roubini, Credit Suisse’in son durumunu değerlendirdi, Lehman Brothers’ın çöküşüyle başlayan 2008 küresel bankacılık krizine atıfta bulundu.Credit Suisse olayının İsviçre’nin kaldırabileceğinden fazla olduğunu belirten Roubini şöyle devam etti: Credit Suisse’in hisselerinin düşmesinin ardından herkes bankanın yüzde 9.9 ortağı olan Saudi National Bank’in finans aktarımı yapmasını bekliyordu.Ancak Suudlar, mevzuat gereği para gönderemeyeceklerini açıkladı. SVB’nin batmadan önce sahip olduğundan çok daha fazla varlığa sahip olduğunu belirten Roubini, “Yani Credit Suisse'e olan her şey, sadece Avrupa finansal sistemi için değil, aynı zamanda küresel finansal sistem için sistemik etkiler yaratacaktır” dedi ve ekledi: 2008 krizini öngördüğü için kriz kahini olarak bilinen Roubini, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Bocconi Üniversitesi’nde ekonomi okuyan, Harvard Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi üzerine doktora yapan Roubini, ayrıca ciddi bir kriptopara karşıtı.

https://sputniknews.com.tr/20230316/iflas-panigi-yaratan-credit-suisse-isvicre-merkez-bankasindan-50-milyar-frank-borclanacak-1068324445.html

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credit suisse, isviçre, nouriel roubini, ekonomik kriz