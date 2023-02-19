https://sputniknews.com.tr/20230219/rusya-hmelnitskiy-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-konuslandigi-yer-nokta-atisiyla-vuruldu-1067241471.html

Rusya: Hmelnitskiy bölgesinde Ukrayna ordusunun konuşlandığı yer nokta atışıyla vuruldu

Rusya: Hmelnitskiy bölgesinde Ukrayna ordusunun konuşlandığı yer nokta atışıyla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Hmelnitskiy kentinin yakınlarında Ukrayna ordusunun konuşlandığı bir yerin deniz tabanlı yüksek hassasiyetli... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T20:20+0300

2023-02-19T20:20+0300

2023-02-19T20:34+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

askeri

kayıp

basın toplantısı

güncelleme

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus komutan, Hmelnitskiy kentinin yakınlarında Ukrayna ordusunun konuşlandığı bir yerin ve aynı bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmat deposunun, deniz tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan nokta atışıyla vurulduğunu duyurdu.'Ukrayna ordusu yüzlerce askerini kaybetti'Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde Doğu Askeri Grubu topçu ve çok namlulu ağır roketatarlar sistemlerinin atışlarıyla, Ukrayna ordusunun Ugledar bölgesindeki birliklerine kayıplar yaşatıldığını söyleyen Konaşenkov, düşmanın bu iki yönde bir günde 70 askeri personel, bir tank, bir zırhlı piyade aracı, iki zırhlı muharebe aracı, iki D-30 ve bir D-20 obüsü kaybettiği bilgisini verdi.“Herson kentinin ve Herson bölgesindeki Mihaylovka yerleşiminin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait dört mühimmat deposu imha edildi” diyen Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde ise Merkez Askeri Grubu birliklerinin ateşi ve taarruz eylemleri sayesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) farklı bölgelerine konuşlanan Ukrayna birliklerinin vurulduğunu, düşmanın bu yönde bir günde 200’ün üzerinde askeri personel, bir zırhlı piyade aracı, beş zırhlı muharebe aracı, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve bir D-20 obüsü kaybettiğini aktardı.'Amerikan radar sistemleri imha edildi'Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birliklerinin taarruz eylemleri sonucu, bir günde 250’ye yakın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca üç zırhlı muharebe aracının, altı otomobilin, D-20 ve D-30 obüslerinin yanı sıra Polonya yapımı bir Krab topçu sisteminin imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, DHC’deki Pervomaysiky yakınında Buk-M1 uçaksavar füze sistemi rampasının, diğer iki bölgede ise AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 olmak üzere ABD yapımı iki radar istasyonunun yok edildiğini belirtti.Tümgeneral Konaşenkov, Kupyansk yönünde de Batı Askeri Grubu birliklerinin yoğun eylemleri ve topçu ateş sayesinde, düşmanın Harkov bölgesindeki iki yerleşiminde ve LHC'nin bir yerleşiminde konuşlanan birliklerine kayıplar yaşatıldığını, bu yönde bir günde 70’e yakın Ukraynalı askerin, iki zırhlı muharebe aracının, 1 otomobilin ve bir Grad çok namlulu roketatar sisteminin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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https://sputniknews.com.tr/20230219/rusya-savunma-bakanligi-kiev-radyoaktif-maddeli-provokasyona-hazirlaniyor-1067239343.html

https://sputniknews.com.tr/20230203/abdden-ukraynaya-22-milyar-dolar-degerinde-yeni-askeri-yardim-paketi-1066551027.html

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igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri, kayıp, basın toplantısı, güncelleme