https://sputniknews.com.tr/20230219/rusya-savunma-bakanligi-kiev-radyoaktif-maddeli-provokasyona-hazirlaniyor-1067239343.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in tehlikeli tesislerden birinin bulunduğu bölgede çevre kirliliği sahnelemek için radyoaktif maddeler içeren konteynerleri... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T18:21+0300

2023-02-19T18:21+0300

2023-02-19T18:41+0300

son dakika

rusya savunma bakanlığı

kiev

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amaçlı provokasyon için Avrupa'dan Ukrayna'ya radyoaktif madde içeren konteynerlerin getirildiği belirtildi.Ukraynalı yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun on birinci acil özel oturumu öncesinde bölgede yerel kirlilik sahnelemek istediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Provokasyonun amacı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini Ukrayna'daki radyasyon açısından tehlikeli tesislere ayrım gözetmeden saldırı düzenleyerek radyoaktif maddelerin sızmasına ve bölgenin kirlenmesine yol açtığı iddiasıyla suçlamak” ifadelerine yer verildi.

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son dakika, rusya savunma bakanlığı, kiev