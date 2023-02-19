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https://sputniknews.com.tr/20230219/rusya-savunma-bakanligi-kiev-radyoaktif-maddeli-provokasyona-hazirlaniyor-1067239343.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in tehlikeli tesislerden birinin bulunduğu bölgede çevre kirliliği sahnelemek için radyoaktif maddeler içeren konteynerleri... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T18:21+0300
2023-02-19T18:41+0300
son dakika
rusya savunma bakanlığı
kiev
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amaçlı provokasyon için Avrupa'dan Ukrayna'ya radyoaktif madde içeren konteynerlerin getirildiği belirtildi.Ukraynalı yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun on birinci acil özel oturumu öncesinde bölgede yerel kirlilik sahnelemek istediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Provokasyonun amacı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini Ukrayna'daki radyasyon açısından tehlikeli tesislere ayrım gözetmeden saldırı düzenleyerek radyoaktif maddelerin sızmasına ve bölgenin kirlenmesine yol açtığı iddiasıyla suçlamak” ifadelerine yer verildi.
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son dakika, rusya savunma bakanlığı, kiev
son dakika, rusya savunma bakanlığı, kiev

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev radyoaktif maddeli provokasyona hazırlanıyor

18:21 19.02.2023 (güncellendi: 18:41 19.02.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in tehlikeli tesislerden birinin bulunduğu bölgede çevre kirliliği sahnelemek için radyoaktif maddeler içeren konteynerleri kullanmayı planladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerini suçlamak amaçlı provokasyon için Avrupa'dan Ukrayna'ya radyoaktif madde içeren konteynerlerin getirildiği belirtildi.
Ukraynalı yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun on birinci acil özel oturumu öncesinde bölgede yerel kirlilik sahnelemek istediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Provokasyonun amacı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini Ukrayna'daki radyasyon açısından tehlikeli tesislere ayrım gözetmeden saldırı düzenleyerek radyoaktif maddelerin sızmasına ve bölgenin kirlenmesine yol açtığı iddiasıyla suçlamak” ifadelerine yer verildi.
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