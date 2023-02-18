https://sputniknews.com.tr/20230218/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-harkov-bolgesindeki-gryanikovkayi-kurtardi-1067199028.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesindeki Gryanikovka'yı kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesindeki Gryanikovka'yı kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov bölgesindeki Gryanikovka yerleşimini kurtardıklarını duyurdu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T15:05+0300
2023-02-18T15:05+0300
2023-02-18T15:06+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Grubu birliklerinin Kupyansk yönündeki taarruz harekatı kapsamında, Harkov bölgesindeki Gryanikovka yerleşiminin tamamı kurtarıldı” denildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesindeki Gryanikovka'yı kurtardı
15:05 18.02.2023 (güncellendi: 15:06 18.02.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov bölgesindeki Gryanikovka yerleşimini kurtardıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Grubu birliklerinin Kupyansk yönündeki taarruz harekatı kapsamında, Harkov bölgesindeki Gryanikovka yerleşiminin tamamı kurtarıldı” denildi.