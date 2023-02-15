https://sputniknews.com.tr/20230215/kuzey-kore-kim-ile-kizinin-yer-aldigi-posta-pullarini-tanitti-1067078467.html
Kuzey Kore, Kim ile kızının yer aldığı posta pullarını tanıttı
Kuzey Kore, Kim ile kızının yer aldığı posta pullarını tanıttı
Kim Jong-un, bir süredir her önemli askeri etkinliğe yanında götürdüğü kızı Kim Ju-ae'yi halefi olarak hazırladığına dair spekülasyonları körükleyen bir hamle... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T15:58+0300
2023-02-15T15:58+0300
2023-02-15T16:24+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
kim ju-ae.
posta pulu
kız çocuğu
halef
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Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) postası, filateliden ziyade jeostrateji meraklılarını ilgilendiren bir icraata imza atarak ülkenin lideri Kim Jong-un ile kızı Kim Ju-ae'nin görsellerinin yer aldığı posta pulları bastı.Kuzey Kore devlet medyasının yıllarca çocuklarından hiç bahsetmediği Kim, kasım ayında ülkenin en güçlü kıtalararası balistik füzesinin denenmesi sırasında birlikte kameralara poz verdiği kızını o zamandan beri hemen her önemli askeri etkinliğe yanında götürdü.Kuzey Kore devlet medyasının henüz adını açıklamadığı 9-10 yaşlarındaki kız, Güney Kore istihbaratına göre Kim'in ikinci çocuğu Ju-ae. Devlete bağlı Kore Pul Şirketi, 18 Kasım'daki füze denemesinin anısına cuma günü çıkaracağı yeni pul dizisini tanıttı. Pulların 5'inde Kim ile kızı füzeler ve komutanlarla birlikte yer alıyor. Web sitesindeki tanıtımda adı açıklanmayan çocuktan 'Kim'in sevgili kız evladı' diye söz ediliyor. Bazı uzmanlara göre Kim'in kızını eşlikçisi olarak kamuoyuna sunması halefi olarak yetiştirdiğini gösteriyor ve yeni pullar da Ju-ae'nin Kim hanedanlığını çevreleyen kişilik kültü içindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.Kuzey Kore'den firar edip Kuzey Kore araştırmacılığına geçen ve Dünya Kuzey Kore Çalışmaları Enstitüsü'nü yöneten An Chan-il, AFP'ye yaptığı değerlendirmede, pullar için "Kim Ju-ae'nin babasının halefi olarak hayatının resmi başlangıcı gibi görünüyor" dedi. Bazı uzmanlar ise Kim'in hala 30'lu yaşlarını sürdüğü ve kızının adının resmi olarak hiç anılmadığı göz önüne alındığında, halef olarak yetiştirildiği hakkında kesin konuşmak için henüz çok erken olduğu görüşünde. Seul'deki Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nin profesörü Yang Moo-jin, "Kuzey Kore tarihi boyunca liderin halefi resmen belirlendiğinde insanların o kişinin adını bilmesi sağlanmıştır" diye konuştu. Yang, "Kim'in en büyük oğlu kapalı kapılar ardında halefi olarak yetiştirilirken, Ju-ae'nin sadece propaganda amaçlı kullanılıyor olması hala çok olası" tahmininde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221119/kuzey-kore-lideri-ilk-defa-kiziyla-goruntulendi-1063623770.html
https://sputniknews.com.tr/20221127/kuzey-korenin-yeni-lideri-yetisiyor-kim-jong-un-bir-kez-daha-kiziyla-kameralar-karsisinda--1063886518.html
https://sputniknews.com.tr/20230208/kim-jong-un-kuzey-kore-ordusunun-75-yildonumu-kutlamalarina-esi-ve-kiziyla-el-ele-katildi-1066736415.html
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kuzey kore, kim jong-un, kim ju-ae. , posta pulu, kız çocuğu, halef
kuzey kore, kim jong-un, kim ju-ae. , posta pulu, kız çocuğu, halef
Kuzey Kore, Kim ile kızının yer aldığı posta pullarını tanıttı
15:58 15.02.2023 (güncellendi: 16:24 15.02.2023) Abone ol
Kim Jong-un, bir süredir her önemli askeri etkinliğe yanında götürdüğü kızı Kim Ju-ae'yi halefi olarak hazırladığına dair spekülasyonları körükleyen bir hamle daha yaptı.
Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) postası, filateliden ziyade jeostrateji meraklılarını ilgilendiren bir icraata imza atarak ülkenin lideri Kim Jong-un ile kızı Kim Ju-ae'nin görsellerinin yer aldığı posta pulları bastı.
Kuzey Kore devlet medyasının yıllarca çocuklarından hiç bahsetmediği Kim, kasım ayında ülkenin en güçlü kıtalararası balistik füzesinin denenmesi sırasında birlikte kameralara poz verdiği kızını o zamandan beri hemen her önemli askeri etkinliğe yanında götürdü.
Kuzey Kore devlet medyasının henüz adını açıklamadığı 9-10 yaşlarındaki kız, Güney Kore istihbaratına göre Kim'in ikinci çocuğu Ju-ae.
Devlete bağlı Kore Pul Şirketi, 18 Kasım'daki füze denemesinin anısına cuma günü çıkaracağı yeni pul dizisini tanıttı. Pulların 5'inde Kim ile kızı füzeler ve komutanlarla birlikte yer alıyor. Web sitesindeki tanıtımda adı açıklanmayan çocuktan 'Kim'in sevgili kız evladı' diye söz ediliyor.
Bazı uzmanlara göre Kim'in kızını eşlikçisi olarak kamuoyuna sunması halefi olarak yetiştirdiğini gösteriyor ve yeni pullar da Ju-ae'nin Kim hanedanlığını çevreleyen kişilik kültü içindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.
Kuzey Kore'den firar edip Kuzey Kore araştırmacılığına geçen ve Dünya Kuzey Kore Çalışmaları Enstitüsü'nü yöneten An Chan-il, AFP'ye yaptığı değerlendirmede, pullar için "Kim Ju-ae'nin babasının halefi olarak hayatının resmi başlangıcı gibi görünüyor" dedi.
Bazı uzmanlar ise Kim'in hala 30'lu yaşlarını sürdüğü ve kızının adının resmi olarak hiç anılmadığı göz önüne alındığında, halef olarak yetiştirildiği hakkında kesin konuşmak için henüz çok erken olduğu görüşünde.
Seul'deki Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nin profesörü Yang Moo-jin, "Kuzey Kore tarihi boyunca liderin halefi resmen belirlendiğinde insanların o kişinin adını bilmesi sağlanmıştır" diye konuştu.
Yang, "Kim'in en büyük oğlu kapalı kapılar ardında halefi olarak yetiştirilirken, Ju-ae'nin sadece propaganda amaçlı kullanılıyor olması hala çok olası" tahmininde bulundu.