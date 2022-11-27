'Kuzey Kore'nin yeni lideri yetişiyor': Kim Jong-un bir kez daha kızıyla kameralar karşısında
13:50 27.11.2022 (güncellendi: 14:45 27.11.2022)
© AAKim Jong-un ile adı Ju Ae olarak tahmin edilen kızı el ele Kuzey Kore'nin en güçlü kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 denemesinde
© AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir hafta içinde ikinci kez kızını kamuoyunun önüne çıkarması, halefini hazırladığı spekülasyonlarını beraberinde getirdi.
Kuzey Kore adına en sert açıklamaları yapma işini son dönemde kız kardeşine devreden Kim Jong-un'un kızını beklenmedik şekilde ikinci kez ortaya çıkarması, halefini yetiştirdiği ve liderlik pozisyonu için eğittiği spekülasyonlarını artırdı.
Kuzey Kore lideri, bu ay kıtalararası balistik füze Hwasong-17'nin fırlatılmasında görevli askerler, bilim insanları ve diğer kişilerle fotoğraf çektirirken kızını ikinci kez halkın önüne çıkardı.
Kim Jong Un's daughter appears in public for second time - raising speculation of a successor in the making https://t.co/TvLVAJsAKV— Sky News (@SkyNews) November 27, 2022
Devlet medyası KCNA'nın haberinde Kuzey Kore lideri ile kızının, 'kalabalığın Kim'e en şanlı şerefli övgüleri ve coşkulu saygıyı ifade ederken sınırsız tutku ve mutlulukla dolu olduğunu gözlemlediği' aktarıldı.
'Nükleer güçten geri dönüş yok' mesajı
Habere göre Kim, "Sadece, hesaplaşma gücünün zafere karar verdiği günümüz dünyasında - zayıf değil - en güçlü olduğumuzda, vatanın ve milletin bugününü ve geleceğini savunabileceğimiz, tarihin öğrettiği gerçektir" diyerek ekledi:
“Elde edilen başarıyla yetinmemeli, en güçlü kuvvetimizi daha mutlak ve geri dönülemez hale getirmeli, savunma kuvvetinin sınırsız güçlendirilmesini sürekli hızlandırmalıyız.”
Buna göre Kim "Bilim insanları ve teknisyenler ölüm kalım mücadelesi vererek ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını olağanüstü hızla genişletmeli ve güçlendirmeli" vurgusunu da yaptı.
BREAKING: Kim Jong Un and his daughter took group photos with soldiers and scientists who contributed to last week's Hwasong-17 ICBM launch, state media reported Sunday. North Korea also awarded the launch vehicle the title of the "DPRK Hero" and promoted military officials. pic.twitter.com/Ix7P6fSXG1— NK NEWS (@nknewsorg) November 26, 2022
Haberde "Onun ne pahasına olursa olsun sunduğu ayrıcalıkları ve güveni geri ödemek için kalpleriyle akıllarını alev alev birleştiren işçiler, görevi yerine getirme kararlılıklarını pekiştirdi" izlenimine yer verildi.
Kuzey Kore hükümeti, Kim ile kızının füze ekibiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları tarihlerini açıklamadan dün gece geç saatlerde yayımladı.
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KCNA tarafından 'fotoğraf çekimi' olarak nitelenen etkinliğe bağımsız gazetecilere erişim izni verilmedi.
ABD anakarasının herhangi bir yerini vurma potansiyelli
Bu ayın başlarında test edilen Kuzey Kore'nin en güçlü kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17, bazı uzmanlara göre ABD anakarasının herhangi bir yerini vurma potansiyeline sahip.
Kim, "ABD'nin askeri tehditlerini kontrol altına almak için güvenilir ve maksimum kapasiteli silah" diye övdüğü Hwasong-17'nin denenmesini kızıyla birlikte izleyerek onu ilk kez toplum önüne çıkarmıştı. Aynı ay içinde ikinci kez birlikte boy göstermesi, kızının yapım aşamasında bir halef olabileceği spekülasyonlarını artırdı.
Kim Jong-un’s ‘most beloved’ daughter makes second public appearance https://t.co/8LC7Bh4452— The Independent (@Independent) November 27, 2022
Adını anmadan 'Kim'in sevgili ve değerli kızı'
KCNA, 'Kim'in sevgili ve değerli kızı' olarak adlandırdığı çocuğun adını açıklamadı.
Uzmanlar adının Ju Ae olduğu üzerinde duruyor. 12-13 yaşları arasında olduğu tahmin edilmekle birlikte 9 yaşında olabileceğini düşünenler de var.
Erkek egemen bir hanedanlık
Tahminlere göre iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuk babası olan Kim'in Ju Ae'yi kısa süre içinde dünyaya ikinci kez göstermesi, halef olarak yetiştirdiği ve liderlik pozisyonu için eğittiğinin işaret olarak yorumlandı. Ancak analistler bunun Kuzey Kore'nin erkek egemen hanedanlığında benzeri görülmemiş zorlu bir mücadele olacağı görüşünde.