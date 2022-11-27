https://sputniknews.com.tr/20221127/kuzey-korenin-yeni-lideri-yetisiyor-kim-jong-un-bir-kez-daha-kiziyla-kameralar-karsisinda--1063886518.html

'Kuzey Kore'nin yeni lideri yetişiyor': Kim Jong-un bir kez daha kızıyla kameralar karşısında

'Kuzey Kore'nin yeni lideri yetişiyor': Kim Jong-un bir kez daha kızıyla kameralar karşısında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir hafta içinde ikinci kez kızını kamuoyunun önüne çıkarması, halefini hazırladığı spekülasyonlarını beraberinde getirdi. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T13:50+0300

2022-11-27T13:50+0300

2022-11-27T14:45+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

ju ae

hwasong-17

kıtalararası balistik füze (icbm)

halef

lider

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Kuzey Kore adına en sert açıklamaları yapma işini son dönemde kız kardeşine devreden Kim Jong-un'un kızını beklenmedik şekilde ikinci kez ortaya çıkarması, halefini yetiştirdiği ve liderlik pozisyonu için eğittiği spekülasyonlarını artırdı.Kuzey Kore lideri, bu ay kıtalararası balistik füze Hwasong-17'nin fırlatılmasında görevli askerler, bilim insanları ve diğer kişilerle fotoğraf çektirirken kızını ikinci kez halkın önüne çıkardı. Devlet medyası KCNA'nın haberinde Kuzey Kore lideri ile kızının, 'kalabalığın Kim'e en şanlı şerefli övgüleri ve coşkulu saygıyı ifade ederken sınırsız tutku ve mutlulukla dolu olduğunu gözlemlediği' aktarıldı. 'Nükleer güçten geri dönüş yok' mesajıHabere göre Kim, "Sadece, hesaplaşma gücünün zafere karar verdiği günümüz dünyasında - zayıf değil - en güçlü olduğumuzda, vatanın ve milletin bugününü ve geleceğini savunabileceğimiz, tarihin öğrettiği gerçektir" diyerek ekledi:Buna göre Kim "Bilim insanları ve teknisyenler ölüm kalım mücadelesi vererek ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını olağanüstü hızla genişletmeli ve güçlendirmeli" vurgusunu da yaptı. Haberde "Onun ne pahasına olursa olsun sunduğu ayrıcalıkları ve güveni geri ödemek için kalpleriyle akıllarını alev alev birleştiren işçiler, görevi yerine getirme kararlılıklarını pekiştirdi" izlenimine yer verildi.Kuzey Kore hükümeti, Kim ile kızının füze ekibiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları tarihlerini açıklamadan dün gece geç saatlerde yayımladı. KCNA tarafından 'fotoğraf çekimi' olarak nitelenen etkinliğe bağımsız gazetecilere erişim izni verilmedi.ABD anakarasının herhangi bir yerini vurma potansiyelliBu ayın başlarında test edilen Kuzey Kore'nin en güçlü kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17, bazı uzmanlara göre ABD anakarasının herhangi bir yerini vurma potansiyeline sahip. Kim, "ABD'nin askeri tehditlerini kontrol altına almak için güvenilir ve maksimum kapasiteli silah" diye övdüğü Hwasong-17'nin denenmesini kızıyla birlikte izleyerek onu ilk kez toplum önüne çıkarmıştı. Aynı ay içinde ikinci kez birlikte boy göstermesi, kızının yapım aşamasında bir halef olabileceği spekülasyonlarını artırdı. Adını anmadan 'Kim'in sevgili ve değerli kızı'KCNA, 'Kim'in sevgili ve değerli kızı' olarak adlandırdığı çocuğun adını açıklamadı.Uzmanlar adının Ju Ae olduğu üzerinde duruyor. 12-13 yaşları arasında olduğu tahmin edilmekle birlikte 9 yaşında olabileceğini düşünenler de var. Erkek egemen bir hanedanlıkTahminlere göre iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuk babası olan Kim'in Ju Ae'yi kısa süre içinde dünyaya ikinci kez göstermesi, halef olarak yetiştirdiği ve liderlik pozisyonu için eğittiğinin işaret olarak yorumlandı. Ancak analistler bunun Kuzey Kore'nin erkek egemen hanedanlığında benzeri görülmemiş zorlu bir mücadele olacağı görüşünde.

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kuzey kore, kim jong-un, ju ae, hwasong-17, kıtalararası balistik füze (icbm), halef, lider