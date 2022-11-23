https://sputniknews.com.tr/20221123/kuzey-kore-lideri-kimin-kiz-kardesi-havlayan-kopek-abd-olumcul-bir-guvenlik-kriziyle-yuzlesecek-1063747632.html
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi: Havlayan köpek ABD, ölümcül bir güvenlik kriziyle yüzleşecek
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi: Havlayan köpek ABD, ölümcül bir güvenlik kriziyle yüzleşecek
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bölgede artan gerilime dair yaptığı açıklamada ABD'yi 'korkuyla havlayan köpek' diye... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T12:59+0300
2022-11-23T12:59+0300
2022-11-23T13:01+0300
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kıtalararası balistik füze
kıtalararası balistik füze (icbm)
kim jong-un
kim yo jong
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Washington yönetimi Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler'den bir kınama yapılması çabaları sarf ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan sert bir açıklama geldi.Kuzey Kore'de Devlet Başkanı'ndan sonraki en etkili kişi olarak görülen Kim Yo-jong, ABD'li Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield'ın Salı günü BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında Pyongyang yönetiminin yasaklanan füze fırlatmasını kınayan bir bildiri yayınlanması önerisine tepki gösterdi.Washington yönetimini "İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya ve Güney Kore gibi ayaktakımıyla birlikte iğrenç bir ortak açıklama" olarak adlandırdığı öneriyi ortaya attığı için eleştiren Kim Yo-jong, ABD'yi 'korkuyla havlayan bir köpek' diye tanımlayarak öneriyi 'Kuzey Kore egemenliğinin kasten ihlali ve ağır bir siyasi provokasyon' olarak gördüklerini ifade etti.BMGK toplantısının ardından ABD'li büyükelçi, 14 ülkenin desteklediği ve Kuzey Kore'nin silah programlarındaki ilerlemesini sınırlamayı hedefleyen adımlara ilişkin bir açıklamayı ilan etmişti.Kim Yo-jong ise bu açıklamaya tepki olarak şu ifadeleri kullandı:Pazar günkü BMGK toplantısı Kuzey Kore'nin cuma günü gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesine karşılık düzenlenmişti.Füze denemesinde Kuzey Kore'nin elindeki en güçlü füze olan Hwasong-17'nin de aralarında bulunduğu çeşitli füzeler yer almıştı. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin başarılı füze fırlatışının bir yörüngeye ateşlenmesi durumunda ABD anakarasındaki herhangi bir yeri vurma potansiyeline sahip olduğunu kanıtlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/kuzey-korenin-ardindan-japonyadan-da-fuze-denemesi-1063708344.html
https://sputniknews.com.tr/20221118/guney-kore-ve-japonya-kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1063585723.html
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kuzey kore, abd, abd - kuzey kore ilişkileri, kuzey kore krizi, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm), kim jong-un, kim yo jong
kuzey kore, abd, abd - kuzey kore ilişkileri, kuzey kore krizi, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm), kim jong-un, kim yo jong
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi: Havlayan köpek ABD, ölümcül bir güvenlik kriziyle yüzleşecek
12:59 23.11.2022 (güncellendi: 13:01 23.11.2022) Abone ol
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bölgede artan gerilime dair yaptığı açıklamada ABD'yi 'korkuyla havlayan köpek' diye tanımlayarak Washington'ın 'ölümcül bir güvenlik kriziyle yüzleşeceğini' dile getirdi.
Washington yönetimi Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler'den bir kınama yapılması çabaları sarf ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan sert bir açıklama geldi.
Kuzey Kore'de Devlet Başkanı'ndan sonraki en etkili kişi olarak görülen Kim Yo-jong, ABD'li Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield'ın Salı günü BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında Pyongyang yönetiminin yasaklanan füze fırlatmasını kınayan bir bildiri yayınlanması önerisine tepki gösterdi.
Washington yönetimini "İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya ve Güney Kore gibi ayaktakımıyla birlikte iğrenç bir ortak açıklama" olarak adlandırdığı öneriyi ortaya attığı için eleştiren Kim Yo-jong, ABD'yi 'korkuyla havlayan bir köpek' diye tanımlayarak öneriyi 'Kuzey Kore egemenliğinin kasten ihlali ve ağır bir siyasi provokasyon' olarak gördüklerini ifade etti.
BMGK toplantısının ardından ABD'li büyükelçi, 14 ülkenin desteklediği ve Kuzey Kore'nin silah programlarındaki ilerlemesini sınırlamayı hedefleyen adımlara ilişkin bir açıklamayı ilan etmişti.
Kim Yo-jong ise bu açıklamaya tepki olarak şu ifadeleri kullandı:
"ABD, Kuzey Kore'yi ne kadar çaresizce silahsızlandırmaya çalışırsa çalışsın (ülkemizi) nefsi müdafaa hakkından asla mahrum bırakamayacağını ve ne kadar Kuzey Kore karşıtı eylemlerde bulunursa o kadar ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacağını unutmamalı."
Pazar günkü BMGK toplantısı Kuzey Kore'nin cuma günü gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesine karşılık düzenlenmişti.
Füze denemesinde Kuzey Kore'nin elindeki en güçlü füze olan Hwasong-17'nin de aralarında bulunduğu çeşitli füzeler yer almıştı. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin başarılı füze fırlatışının bir yörüngeye ateşlenmesi durumunda ABD anakarasındaki herhangi bir yeri vurma potansiyeline sahip olduğunu kanıtlıyor.