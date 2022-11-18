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https://sputniknews.com.tr/20221118/guney-kore-ve-japonya-kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-gerceklestirdi-1063585723.html
Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T06:16+0300
2022-11-18T06:16+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japonya
balistik füze
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurdu.Japonya Savunma Bakanlığı da Kore Yarımadası'nın batısından füze fırlatıldığını doğruladı.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini belirtti.Kişida, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği Kuzey'in "provokatif eylemini" Japon hükümeti olarak kınadıklarını söyledi.'Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleme göz ardı edilemez'Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin "daha önce görülmemiş sıklıktaki füze deneme faaliyetlerine" karşı çıktıklarını ifade etti.Bölgesel tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Bakan Hamada, ülkesinin güvenliği için, Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerlemenin "göz ardı edilemeyeceğini" söyledi.Füzenin yerel saatle 11.20 sularında Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin batısına düştüğü kaydedildi.Bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığı bildirildi.Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221117/guney-kore-kuzey-koreden-balistik-fuze-firlatildi-1063546762.html
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kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze
kuzey kore, güney kore, japonya, balistik füze

Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

06:16 18.11.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'nin yeni tipteki ve bugüne değinkilerin en büyüğü niteliğindeki Hwasong-17 isimli kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinden görüntü.
Kuzey Kore'nin yeni tipteki ve bugüne değinkilerin en büyüğü niteliğindeki Hwasong-17 isimli kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinden görüntü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© REUTERS / KCNA
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı da Kore Yarımadası'nın batısından füze fırlatıldığını doğruladı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini belirtti.
Kişida, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği Kuzey'in "provokatif eylemini" Japon hükümeti olarak kınadıklarını söyledi.

'Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleme göz ardı edilemez'

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin "daha önce görülmemiş sıklıktaki füze deneme faaliyetlerine" karşı çıktıklarını ifade etti.
Bölgesel tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Bakan Hamada, ülkesinin güvenliği için, Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerlemenin "göz ardı edilemeyeceğini" söyledi.
Füzenin yerel saatle 11.20 sularında Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin batısına düştüğü kaydedildi.
Bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığı bildirildi.
Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
DÜNYA
Güney Kore: Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıldı
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