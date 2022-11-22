https://sputniknews.com.tr/20221122/kuzey-korenin-ardindan-japonyadan-da-fuze-denemesi-1063708344.html

Kuzey Kore'nin ardından Japonya'dan da füze denemesi

Kuzey Kore'nin ardından Japonya'dan da füze denemesi

Japonya Savunma Bakanlığı, SM-3 Block IIA önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Denemenin, Kuzey Kore'nin ardı ardına... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T11:32+0300

2022-11-22T11:32+0300

2022-11-22T11:32+0300

savunma

japonya

kuzey kore

füze denemesi

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Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde gerginliğe neden olurken Japonya Savunma Bakanlığı, SM-3 Block IIA önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.Bakanlıkyan yapılan açıklamada, ABD askeri üssünden fırlatılan orta menzilli balistik füzenin, Aegis füze savunma sistemi ile donatılmış Maya sınıfı bir savaş gemisinden 16 Kasım'da ateşlenen füze tarafından Pasifik Okyanusu üzerinde 100 kilometreden yüksek bir irtifada başarı ile önlediği ifade edildi.Açıklamada, SM-3 Block IIA füzesinin ABD ve Japonya tarafından ortaklaşa geliştirildiği belirtilirken, sistemin ilk kez Japonya tarafından test edildiği kaydedildi.Öte yandan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri filosundaki Aegis füze savunma sistemi donanımlı savaş gemilerinin sayısının 6'dan 8'e çıkarıldığı açıklanırken, SM-3 Block IIA füzesinin başarısının ise ABD ve Japonya'nın sarsılmaz ittifakını sembolize ettiği ifade edildi.Havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından ABD Savunma Bakanlığı için geliştirilen Aegis balistik füze savunma sistemini teslim alan ikinci ülke olan Japonya'nın söz konusu sistem aracılığıyla fırlatılan füzenin yeni versiyonu olan SM-3 Block IIA'nın geliştirilmesi konusunda ABD ile işbirliği yaptığı biliniyor.

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