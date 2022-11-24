https://sputniknews.com.tr/20221124/kuzey-kore-liderinin-kiz-kardesinden-guney-koreye-bir-kopekten-baska-bir-sey-degiller-1063786217.html

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye: Bir köpekten başka bir şey değiller

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye: Bir köpekten başka bir şey değiller

Kuzey Kore'nin ikinci en etkili ismi olarak görülen kız kardeşi Kim, ABD'nin ardından Güney Kore hükümetini de köpeğe benzetti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T11:42+0300

2022-11-24T11:42+0300

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin, kuzeyin füze denemeleri nedeniyle tek taraflı yaptırımları gözden geçirdiğine dair açıklamasını, ülkenin resmi yayın organına değerlendirdi. Ağabeyinin ardından Kuzey Kore'deki en güçlü isim olarak bilinen Kim Yo-jong, "ABD'nin verdiği kemiği dişleyen yabani bir köpekten başka bir şey olmayan Güney Koreli grubun, Kuzey Kore'ye küstahça uygulayacağı 'yaptırımlar' neymiş merak ediyorum. Ne görülecek bir manzara ama" ifadesini kullandı. Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve hükümet yetkililerinin, 'tehlikeli durum oluşturmayı sürdüren ahmaklar' olduğunu ifade etti. "Küstah ve ahmakları bir kez daha uyarıyoruz" diyen Kim Yo-jong, ABD ve Güney Koreli piyonlarının umutsuz yaptırım ve baskılarının Kuzey Kore'nin düşmanlığını ve kızgınlığını alevlendireceğine dikkati çekti.

https://sputniknews.com.tr/20221123/kuzey-kore-lideri-kimin-kiz-kardesi-havlayan-kopek-abd-olumcul-bir-guvenlik-kriziyle-yuzlesecek-1063747632.html

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