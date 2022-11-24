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https://sputniknews.com.tr/20221124/kuzey-kore-liderinin-kiz-kardesinden-guney-koreye-bir-kopekten-baska-bir-sey-degiller-1063786217.html
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye: Bir köpekten başka bir şey değiller
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye: Bir köpekten başka bir şey değiller
Kuzey Kore'nin ikinci en etkili ismi olarak görülen kız kardeşi Kim, ABD'nin ardından Güney Kore hükümetini de köpeğe benzetti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T11:42+0300
2022-11-24T11:43+0300
dünya
kuzey kore
abd
güney kore
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin, kuzeyin füze denemeleri nedeniyle tek taraflı yaptırımları gözden geçirdiğine dair açıklamasını, ülkenin resmi yayın organına değerlendirdi. Ağabeyinin ardından Kuzey Kore'deki en güçlü isim olarak bilinen Kim Yo-jong, "ABD'nin verdiği kemiği dişleyen yabani bir köpekten başka bir şey olmayan Güney Koreli grubun, Kuzey Kore'ye küstahça uygulayacağı 'yaptırımlar' neymiş merak ediyorum. Ne görülecek bir manzara ama" ifadesini kullandı. Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve hükümet yetkililerinin, 'tehlikeli durum oluşturmayı sürdüren ahmaklar' olduğunu ifade etti. "Küstah ve ahmakları bir kez daha uyarıyoruz" diyen Kim Yo-jong, ABD ve Güney Koreli piyonlarının umutsuz yaptırım ve baskılarının Kuzey Kore'nin düşmanlığını ve kızgınlığını alevlendireceğine dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20221123/kuzey-kore-lideri-kimin-kiz-kardesi-havlayan-kopek-abd-olumcul-bir-guvenlik-kriziyle-yuzlesecek-1063747632.html
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kuzey kore, abd, güney kore, kim yo jong
kuzey kore, abd, güney kore, kim yo jong

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore'ye: Bir köpekten başka bir şey değiller

11:42 24.11.2022 (güncellendi: 11:43 24.11.2022)
© AFP 2022 / PATRICK SEMANSKYKim Yo-jong
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / PATRICK SEMANSKY
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Kuzey Kore'nin ikinci en etkili ismi olarak görülen kız kardeşi Kim, ABD'nin ardından Güney Kore hükümetini de köpeğe benzetti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin, kuzeyin füze denemeleri nedeniyle tek taraflı yaptırımları gözden geçirdiğine dair açıklamasını, ülkenin resmi yayın organına değerlendirdi.
Ağabeyinin ardından Kuzey Kore'deki en güçlü isim olarak bilinen Kim Yo-jong, "ABD'nin verdiği kemiği dişleyen yabani bir köpekten başka bir şey olmayan Güney Koreli grubun, Kuzey Kore'ye küstahça uygulayacağı 'yaptırımlar' neymiş merak ediyorum. Ne görülecek bir manzara ama" ifadesini kullandı.
Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve hükümet yetkililerinin, 'tehlikeli durum oluşturmayı sürdüren ahmaklar' olduğunu ifade etti. "Küstah ve ahmakları bir kez daha uyarıyoruz" diyen Kim Yo-jong, ABD ve Güney Koreli piyonlarının umutsuz yaptırım ve baskılarının Kuzey Kore'nin düşmanlığını ve kızgınlığını alevlendireceğine dikkati çekti.
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi: Havlayan köpek ABD, ölümcül bir güvenlik kriziyle yüzleşecek
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