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https://sputniknews.com.tr/20230208/kim-jong-un-kuzey-kore-ordusunun-75-yildonumu-kutlamalarina-esi-ve-kiziyla-el-ele-katildi-1066736415.html
Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusunun 75. yıldönümü kutlamalarına eşi ve kızıyla el ele katıldı
Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusunun 75. yıldönümü kutlamalarına eşi ve kızıyla el ele katıldı
Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) lideri Kim Jong-un, Ordu Kuruluş Günü kutlamalarına eşi ve kızıyla katıldı. Bu, Kim'in kızıyla kamuoyunun önüne... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:36+0300
2023-02-08T12:36+0300
dünya
kuzey kore
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Pyongyang'ın Kasım 2022'deki en güçlü kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 denemesi ve ardından denemeyi gerçekleştiren ekibi tebrik ziyaretine kızını yanında götürerek ülkeye ve dünyaya takdim eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ordu Kuruluş Günü kutlamalarında eşi Ri Sol-ju ve kızıyla birlikte boy gösterdi. Kim ailesi, 7 Şubat'ta Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında ordu komutanlığı karargahını ziyaret edip ardından verilen şölene katıldı. Devlet medyası, Kim'in eşi Ri ve kızıyla birlikte şölenden görüntülerini yayımladı. Kim komutanlarla el sıkışırken yanında duran 9 ya da 10 yaşlarındaki kızı Kim Ju-ae, şölen için serilen kırmızı halıda babasıyla el ele yürüdü ve masada babasının yanında oturup komutanlarla poz verdi. Daha önce Kim'in eşlikçisinin görüntüleri, kızının yapım aşamasında bir halef olabileceği spekülasyonlarına neden olmuştu. Kuzey Kore ordusunun 75. kuruluş yıldönümünü kutlamak için başkent Pyongyang'da büyük bir askeri geçit töreni de düzenlenecek. Öncesinde komutanlarla buluşmasında nükleer silahlı Kuzey Kore'nin askeri tatbikatlarını genişletme ve savaşa hazırlık duruşunu güçlendirme sözü veren Kim, şölende askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada 'dış güçlerin çıkardığı zorluklara rağmen dünyanın en güçlü ordusunu muhafaza edenlere' teşekkür ederek ülkenin 'karşı konulamaz askeri gücünü' övdü. Kim, "Silahlı kuvvetlerimizin güçlenmesi ve gelişmesi için, hepimiz çabalarımızı ikiye katlayalım ve sosyalist anavatanın müreffeh kalkınması için daha fazlasını yapalım" dedi.
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kuzey kore
kuzey kore

Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusunun 75. yıldönümü kutlamalarına eşi ve kızıyla el ele katıldı

12:36 08.02.2023
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSKuzey Kore lideri Kim Jong-un ile eşi Ri Sol-ju'nun ekrandaki görüntülerine bakan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki yayalar
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile eşi Ri Sol-ju'nun ekrandaki görüntülerine bakan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki yayalar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) lideri Kim Jong-un, Ordu Kuruluş Günü kutlamalarına eşi ve kızıyla katıldı. Bu, Kim'in kızıyla kamuoyunun önüne üçüncü çıkışı oldu.
Pyongyang'ın Kasım 2022'deki en güçlü kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 denemesi ve ardından denemeyi gerçekleştiren ekibi tebrik ziyaretine kızını yanında götürerek ülkeye ve dünyaya takdim eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ordu Kuruluş Günü kutlamalarında eşi Ri Sol-ju ve kızıyla birlikte boy gösterdi.
Kim ailesi, 7 Şubat'ta Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında ordu komutanlığı karargahını ziyaret edip ardından verilen şölene katıldı.
Devlet medyası, Kim'in eşi Ri ve kızıyla birlikte şölenden görüntülerini yayımladı.
Kim komutanlarla el sıkışırken yanında duran 9 ya da 10 yaşlarındaki kızı Kim Ju-ae, şölen için serilen kırmızı halıda babasıyla el ele yürüdü ve masada babasının yanında oturup komutanlarla poz verdi.
Daha önce Kim'in eşlikçisinin görüntüleri, kızının yapım aşamasında bir halef olabileceği spekülasyonlarına neden olmuştu.
Kuzey Kore ordusunun 75. kuruluş yıldönümünü kutlamak için başkent Pyongyang'da büyük bir askeri geçit töreni de düzenlenecek.
Öncesinde komutanlarla buluşmasında nükleer silahlı Kuzey Kore'nin askeri tatbikatlarını genişletme ve savaşa hazırlık duruşunu güçlendirme sözü veren Kim, şölende askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada 'dış güçlerin çıkardığı zorluklara rağmen dünyanın en güçlü ordusunu muhafaza edenlere' teşekkür ederek ülkenin 'karşı konulamaz askeri gücünü' övdü.
Kim, "Silahlı kuvvetlerimizin güçlenmesi ve gelişmesi için, hepimiz çabalarımızı ikiye katlayalım ve sosyalist anavatanın müreffeh kalkınması için daha fazlasını yapalım" dedi.
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