https://sputniknews.com.tr/20230209/kuzey-korede-ordunun-75-kurulus-yil-donumunde-fuzelerle-askeri-gecit-toreni-1066807225.html

Kuzey Kore'de ordunun 75. kuruluş yıl dönümünde füzelerle askeri geçit töreni

Kuzey Kore'de ordunun 75. kuruluş yıl dönümünde füzelerle askeri geçit töreni

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kore Halk Ordusu'nun (KPA) kuruluşunun 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninde kıtalararası balistik... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T17:23+0300

2023-02-09T17:23+0300

2023-02-09T17:25+0300

dünya

kuzey kore

nükleer

balistik

kuzey kore lideri kim jong un

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Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri törene kızı Kim Ju-ae ile katılarak halkı selamladı. Savunma sanayisi uzmanları, uzun menzilli ve balistik füzeler dahil çeşitli askeri envanterin sergilendiği geçit töreninde ABD'ye erişebileceği tahmin edilen kıtalar arası balistik füze Hwasong 17'lerin yanı sıra 18 tekerlekli füze fırlatma platformuna monte edilmiş yeni bir kıtalar arası balistik füzenin görüldüğünü öne sürdü. Kuzey Kore'nin Aralık 2022'de duyurduğu 'yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı' roket motorunun testini başarıyla tamamladığı haberlerine değinen uzmanlar, törende görülen yeni silahın katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze olduğu iddialarını güçlendirdiğini belirtti. Katı yakıtlı kıtalar arası füzenin sıvı yakıtlıya göre daha az hazırlık süresi gerektirdiği için operasyonlarda süre avantajı sağladığı kaydediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230208/kim-jong-un-kuzey-kore-ordusunun-75-yildonumu-kutlamalarina-esi-ve-kiziyla-el-ele-katildi-1066736415.html

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