https://sputniknews.com.tr/20230209/kuzey-korede-ordunun-75-kurulus-yil-donumunde-fuzelerle-askeri-gecit-toreni-1066807225.html
Kuzey Kore'de ordunun 75. kuruluş yıl dönümünde füzelerle askeri geçit töreni
Kuzey Kore'de ordunun 75. kuruluş yıl dönümünde füzelerle askeri geçit töreni
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kore Halk Ordusu'nun (KPA) kuruluşunun 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninde kıtalararası balistik... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:23+0300
2023-02-09T17:23+0300
2023-02-09T17:25+0300
dünya
kuzey kore
nükleer
balistik
kuzey kore lideri kim jong un
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Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri törene kızı Kim Ju-ae ile katılarak halkı selamladı. Savunma sanayisi uzmanları, uzun menzilli ve balistik füzeler dahil çeşitli askeri envanterin sergilendiği geçit töreninde ABD'ye erişebileceği tahmin edilen kıtalar arası balistik füze Hwasong 17'lerin yanı sıra 18 tekerlekli füze fırlatma platformuna monte edilmiş yeni bir kıtalar arası balistik füzenin görüldüğünü öne sürdü. Kuzey Kore'nin Aralık 2022'de duyurduğu 'yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı' roket motorunun testini başarıyla tamamladığı haberlerine değinen uzmanlar, törende görülen yeni silahın katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze olduğu iddialarını güçlendirdiğini belirtti. Katı yakıtlı kıtalar arası füzenin sıvı yakıtlıya göre daha az hazırlık süresi gerektirdiği için operasyonlarda süre avantajı sağladığı kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/kim-jong-un-kuzey-kore-ordusunun-75-yildonumu-kutlamalarina-esi-ve-kiziyla-el-ele-katildi-1066736415.html
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kuzey kore, nükleer, balistik, kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore, nükleer, balistik, kuzey kore lideri kim jong un
Kuzey Kore'de ordunun 75. kuruluş yıl dönümünde füzelerle askeri geçit töreni
17:23 09.02.2023 (güncellendi: 17:25 09.02.2023) Abone ol
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kore Halk Ordusu'nun (KPA) kuruluşunun 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen geçit töreninde kıtalararası balistik füzeler, uzun menzilli seyir füzeleri ve yeni geliştirilen çeşitli nükleer silahlar sergilendi.
Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri törene kızı Kim Ju-ae ile katılarak halkı selamladı. Savunma sanayisi uzmanları, uzun menzilli ve balistik füzeler dahil çeşitli askeri envanterin sergilendiği geçit töreninde ABD'ye erişebileceği tahmin edilen kıtalar arası balistik füze Hwasong 17'lerin yanı sıra 18 tekerlekli füze fırlatma platformuna monte edilmiş yeni bir kıtalar arası balistik füzenin görüldüğünü öne sürdü.
Kuzey Kore'nin Aralık 2022'de duyurduğu 'yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı' roket motorunun testini başarıyla tamamladığı haberlerine değinen uzmanlar, törende görülen yeni silahın katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze olduğu iddialarını güçlendirdiğini belirtti. Katı yakıtlı kıtalar arası füzenin sıvı yakıtlıya göre daha az hazırlık süresi gerektirdiği için operasyonlarda süre avantajı sağladığı kaydediliyor.