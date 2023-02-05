https://sputniknews.com.tr/20230205/almanya-bassavcisi-rusyanin-kuzey-akim-sabotajiyla-baglantili-olduguna-dair-kanit-yok--1066597598.html

Almanya Başsavcısı: Rusya'nın Kuzey Akım sabotajıyla bağlantılı olduğuna dair kanıt yok

Almanya Başsavcısı: Rusya'nın Kuzey Akım sabotajıyla bağlantılı olduğuna dair kanıt yok

Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T17:31+0300

2023-02-05T17:31+0300

2023-02-05T18:00+0300

ukrayna krizi

kuzey akım

sabotaj

almanya

başsavcı

danimarka

isveç

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Die Welt gazetesine konuşan Almanya Başsavcısı Peter Frank, Berlin'in elinde Rusya'yı Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının sabote edilmesiyle ilişkilendiren hiçbir kanıt olmadığını kabul etti.Ukrayna destekçilerinin sabotajı Rusya'nın üzerine yıkmaya yönelik iddialarına "Halihazırda kanıtlanamadı. Soruşturma sürüyor" yanıtını veren Başsavcı Frank, "Bir yabancı sabotaj eyleminin sözkonusu olduğuna dair şüphe şu ana kadar doğrulanmadı" ifadesini kullandı. Soruşturma kapsamında iki araştırma gemisiyle patlamaların olduğu bölgeden su ve toprak örnekleri aldıklarını ve hasarlı boru hatlarından enkaz parçaları topladıklarını aktaran Frank, "Tüm bunları adli tıp çalışmaları kapsamında değerlendiriyoruz" diye ekledi. Başsavcı, İsveç ve Danimarka'nın patlamalarla ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüğünü ve Almanya'nın iki İskandinav ülkesiyle temas halinde olduğunu belirtti. Ancak Alman medyasına göre AB üyesi bu 3 ülke arasında soruşturmayla ilgili güven sorunları var. Frank'in açıklaması, İngiliz gazetesi The Times'ın 'Alman müfettişlerin sabotajı Rusya'yı suçlamak amacıyla Batılı bir devletin gerçekleştirdiği teorilerini dikkate aldığı' haberinin ardından geldi. 'Almanya'nın şeffaf olmaması bir şeyleri sakladığının işareti'Bu hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz, herhangi bir açıklama yapmadan önce somut kanıtların elde edilmesi gerektiğini dile getirerek, Berlin'in yürüttüğü soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetmişti.Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Almanya'nın konuyla ilgili şeffaf olmamasının saklayacak bir şeyi olduğu anlamına geldiğini' söyledi. 'Danimarka'daki soruşturmanın gizliliği meşru soruları gündeme getiriyor'Ardından Rusya'nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, Sputnik'e verdiği demeçte, Danimarka'nın Kuzey Akım patlamalarıyla ilgili soruşturmanın ilerleyişi ve sonuçları hakkında herhangi bir bilgi vermemesinin ve Moskova ile işbirliği yapmamasının soru işaretleri uyandırdığını belirtti. Barbin "Soruşturmanın gizliliği pek çok meşru soruyu gündeme getiriyor" dedi.İsveçli yetkililer, kasım ayında boru hatlarının sabote edildiği sonucuna vardı, ancak failin adını vermekten kaçındı.Ancak bu, Kiev ile bazı Batılı destekçilerini, Ukrayna'daki çatışmanın ortasında AB'ye baskı yapmak için kendi altyapısına zarar verdiğini iddia ederek Moskova'yı suçlamaktan alıkoymadı.'Karlı çıkan tek bir taraf var'Bu suçlamaları 'saçma' diye niteleyen Moskova, Kuzey Akım'ın çalışmaz hale gelmesinden tek çıkar sağlayanın AB'yi muhtaç hale düşüren ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz arzını önemli ölçüde artıran ABD olduğuna işaret etti.Lavrov: Nuland'ın sözleri itirafABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, geçen hafta ABD Kongresi oturumunda, Kuzey Akım'ın yok edilmesinden 'memnuniyetini' dile getirdi. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nuland'ın bu sözle Washington'un sabotajdaki rolünü fiilen 'itiraf ettiğini' belirtti.

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kuzey akım, sabotaj, almanya, başsavcı, danimarka, isveç