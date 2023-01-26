https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-rusya-ukraynadan-cekilmeyi-kabul-ederse-yaptirimlari-yumusatiriz-1066234690.html
ABD: Rusya Ukrayna’dan çekilmeyi kabul ederse yaptırımları yumuşatırız
ABD: Rusya Ukrayna’dan çekilmeyi kabul ederse yaptırımları yumuşatırız
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya’yla barış görüşmeleri ve Rus ordunun Ukrayna’dan çekilmesi için Moskova'ya uygulanan yaptırımları... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T20:51+0300
2023-01-26T20:51+0300
2023-01-26T20:51+0300
ukrayna krizi
victoria nuland
abd
rusya
ukrayna
yaptırım
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Nuland, Senato’daki oturum sırasında, “Rusya’nın ciddi müzakereler yürütme ve kuvvetlerini Ukrayna’dan çekme ve toprakları iade etme kararı bağlamında, yaptırımların hafifletilmesini elbette memnuniyetle karşılarım” diye konuştu.Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de aynı tutuma sahip olduğunu kaydetti.‘ABD ciddi değil’Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rus medyası için Nuland’ın sözlerini değerlendirerek şunu söyledi: “Artık kimsenin bu çağrılara ciddi ciddi inanacağını sanmıyorum. Bir yandan ‘müzakerelere hazırız’ diyerek diğer yandan Abrams tanklarını göndereceklerini ilan etmek, buna Almanları da teşvik etmek. Bu numaralara kanacağımızı sanmıyorum. Ülke liderimizin de, Bakan Lavrov’un de dediği gibi yalan dolan olmadan ciddi müzakerelere hazırız. Şu anda Viyana’dayım ve bu görüşmeleri görüyorum ve Nuland’ın şimdi gönderdiği sinyalleri burada duymuyorum. Amerikalıların veya Batılıların bir şekilde müzakerelere hazır olduklarını söylediğini görmüyorum. Bu yönün nasıl gelişeceğine bakacağız.”
https://sputniknews.com.tr/20230126/kremlin-ukraynaya-tank-gonderecek-ulkeler-catismaya-dogrudan-dahil-oluyor-1066205094.html
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victoria nuland, abd, rusya, ukrayna, yaptırım
victoria nuland, abd, rusya, ukrayna, yaptırım
ABD: Rusya Ukrayna’dan çekilmeyi kabul ederse yaptırımları yumuşatırız
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya’yla barış görüşmeleri ve Rus ordunun Ukrayna’dan çekilmesi için Moskova'ya uygulanan yaptırımları yumuşatma olasılığını olumlu değerlendireceklerini söyledi.
Nuland, Senato’daki oturum sırasında, “Rusya’nın ciddi müzakereler yürütme ve kuvvetlerini Ukrayna’dan çekme ve toprakları iade etme kararı bağlamında, yaptırımların hafifletilmesini elbette memnuniyetle karşılarım” diye konuştu.
Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de aynı tutuma sahip olduğunu kaydetti.
‘ABD ciddi değil’
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rus medyası için Nuland’ın sözlerini değerlendirerek şunu söyledi: “Artık kimsenin bu çağrılara ciddi ciddi inanacağını sanmıyorum. Bir yandan ‘müzakerelere hazırız’ diyerek diğer yandan Abrams tanklarını göndereceklerini ilan etmek, buna Almanları da teşvik etmek. Bu numaralara kanacağımızı sanmıyorum. Ülke liderimizin de, Bakan Lavrov’un de dediği gibi yalan dolan olmadan ciddi müzakerelere hazırız. Şu anda Viyana’dayım ve bu görüşmeleri görüyorum ve Nuland’ın şimdi gönderdiği sinyalleri burada duymuyorum. Amerikalıların veya Batılıların bir şekilde müzakerelere hazır olduklarını söylediğini görmüyorum. Bu yönün nasıl gelişeceğine bakacağız.”