https://sputniknews.com.tr/20230131/abdnin-iki-amaci-var-savasi-uzatmak-ve-rusya-almanya-iliskisini-geri-donulmez-bicimde-zedelemek-1066467111.html

'ABD’nin iki amacı var; savaşı uzatmak ve Rusya-Almanya ilişkisini geri dönülmez biçimde zedelemek’

'ABD’nin iki amacı var; savaşı uzatmak ve Rusya-Almanya ilişkisini geri dönülmez biçimde zedelemek’

Mehmet Ali Güller’e göre, ABD Ukrayna savaşını uzatırken Rusya ile Almanya arasındaki bağları geri dönülmez biçimde zedelemek istiyor. ABD’nin Avrupa’yı Soğuk... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T23:45+0300

2023-01-31T23:45+0300

2023-02-02T00:27+0300

radyo

tank

ukrayna

eksen

abd

rusya

almanya

kriz

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'ABD’nin iki amacı var; savaşı uzatmak ve Rusya-Almanya ilişkisini geri dönülmez biçimde zedelemek’ 'ABD’nin iki amacı var; savaşı uzatmak ve Rusya-Almanya ilişkisini geri dönülmez biçimde zedelemek’

ABD öncülüğündeki Batı bloku, sahada ‘Ukrayna savaşı kazanıyor’ anlatısında oluşan sıkıntılı resim eşliğinde bu kez ‘Kiev için tank koalisyonu’ oluştururken, Batı’dan ‘çatışmanın uzamasının’ sıkıntılarına işaret eden sesler yükseliyor. Özellikle Almanya’daki koalisyon hükümetinde tartışmalar görünür oldu. Ancak tanklardan sonra Kiev’e ‘yeni savaş uçakları’ verilmesi gündeme taşınmış durumda.Batı medyasında Çin ile Rusya’nın işbirliğine dair eleştiriler eksik olmazken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Pentagon şefi Lloyd Austin’in Japonya ve Güney Kore ziyaretleriyle Asya cephesi de hareketlendirilmeye çalışılıyor.Ukrayna çatışmasının tetiklediği küresel riskler, Batı bloku içindeki tartışmalar ve ABD yönetiminin ne yapmaya çalıştığını Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.‘Tank işinin gerilemeyi biraz durdurmak ama ondan öte Almanya’yı işe bulaştırmak hedefli olduğu görülüyor’Mehmet Ali Güller’e göre, ABD savaşı uzatabildiği kadar uzatarak Rusya’yı yıpratmak diğer yandan da Avrupa ekonomisini kırılgan hâle getirerek kendisine bağımlı kılmak istiyor. Güller, ‘tank koalisyonu’ krizinde de ABD’nin Almanya’yı Rusya ile çatışmaya geri dönülmez biçimde müdahil etme hamlesi yaptığını vurguladı.‘Deyim yerindeyse Almanya’da iki Almanya var’Güller, Batı bloku içinde özellikle de Almanya’daki koalisyonda güç mücadelesinin canlı biçimde görünür olduğunu belirtirken, “Deyim yerindeyse iki Almanya var” vurgusu yaptı. Güller, ‘Almanyacı’ ve ‘Amerikancı’ iki çizgi arasında kıran kırana mücadele yaşandığı görüşünde:‘Amerika Kuzey Akım hatlarına terör saldırısı yapmaya varabilecek biz çizgiyle işi buraya getirmiş oldu’Güller meselenin en başından Ukrayna’nın ötesinde Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili olduğu değerlendirmesini yaptı:‘Rusya’ya yönelik yaptırımlar Avrupa ekonomisini kırılgan hâle getiriyor’Batı’nın yaptırım savaşının, Rusya ekonomisini hedeflerken Avrupa’nın daha da kırılganlaşarak ABD’ye bağımlı olmasına yol açtığını belirten Güller, buna karşılık Rusya’nın büyük sıkıntıya sokulmasının başarılamadığının anlaşıldığını dile getirdi:‘Dünyanın büyük çoğunluğu Amerika’nın istediği yere gelmedi’Güller’e göre bu durumda dünyanın çok kutupluluğa gitmesinin etkisi var. Körfez’den Hindistan’a uzanan cephede Batı’nın propagandalarına rağmen Rusya ile enerji dahil ticari ilişkilerin kopmadığını anımsatan Güller, ya ilişkilerin kopmadığı yahut tarafsız kalındığı bir durum ortaya çıktığını vurguladı:‘Bütün olgular Amerika’nın büyük medya propagandasına rağmen işlerin iyi gitmediğini göstermiş oldu’ABD’nin esas rakibi olarak gördüğü Çin’i ve Çin’le ilişkileri derinleştirmiş Rusya’yı hedef alırken, Avrupa’yı da Rusya’ya karşı seferber ettiğini belirten Güller, Asya’da çeşitli paktlar eşliğinde NATO’yu da küreselleştiren bir yayılmacılık hamlesine işaret etti. Ancak Güller, büyük medya propagadasına rağmen artan çok taraflılık, ticaretin Asya’ya kayması ve dolar dışı eğilimlerin güçlenmesi eşliğinde ABD’nin bu hamlelerinin çok da yolunda gitmediği görüşünde:

ukrayna

rusya

almanya

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, tank, ukrayna, abd, rusya, almanya, kriz, аудио