https://sputniknews.com.tr/20230202/abd-dunyayi-soguk-savas-dengesinin-icerisine-sokmaya-calisti-avrupa-tuzaga-dustu-1066504938.html

‘ABD dünyayı Soğuk Savaş dengesinin içerisine sokmaya çalıştı, Avrupa tuzağa düştü’

‘ABD dünyayı Soğuk Savaş dengesinin içerisine sokmaya çalıştı, Avrupa tuzağa düştü’

Lavrov’un ABD’nin Avrupa ülkelerini baskı ve tehditle Rusya karşısında tutma çabasında olduğu değerlendirmesi yorumlayan siyaset bilimci Güzaltan “Tek... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T20:42+0300

2023-02-02T20:42+0300

2023-02-02T20:42+0300

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sergey lavrov

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

onur sinan güzaltan

iran

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dış politika ve uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu açıklamasında, ABD’nin ‘Rus sorununu ortadan kaldırma’ girişiminin Moskova ile Batı arasındaki gerilimin ana sebebi olduğuna dikkat çekti. Bakan Lavrov “ABD, Avrupa Birliği’ni öyle bir ezdi ki onu bağımsızlık emarelerinden tamamıyla yoksun bıraktı” ifadelerini de kullanırken, tarafsızlıklarını korumak isteyen ülkelerin ABD tarafından zorlandığına ve en nihayetinde tehdit edildiğini söyledi.Daha önce Rus gazını Avrupa ulaştırması planlanan Kuzey Akım projesi sabotaja uğramış ve kim tarafından yapıldığı hakkındaki soruşturmaya Rusya dahil edilmemişti. Aynı zamanda Ukrayna’ya silah yığmaya devam eden ABD, Almanya’yı Kiev’e tank göndermesi konusunda baskılamış ve hatta savunma bakanının da istifa etmesine yol açmıştı. Almanya’nın tank kararı alma süreci mecliste sert tartışmalara neden olmuş ve halk tarafından protesto da edilmişti. ABD’nin Avrupa ülkelerini baskı ve tehditle Rusya karşısında tutma çabasını, çalışmalarını Moskova’daki RUDN Üniversitesi'nde sürdüren siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan Sputnik’e değerlendirdi.‘ABD Avrasya coğrafyasında krizi tetikledi, kısmen başarılı olduğunu görüyoruz’Avrupa ülkelerinin ABD’nin ‘tuzağına’ düştüğünü söyleyen Güzaltan “ABD tarafından Ukrayna savaşının kışkırtılması nedeni, Rusya, Avrasya ve doğu ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip bir Avrupa projesinin önüne geçmekti. Bu ilişkilerin önüne geçmek için ABD, bir şekilde Avrupa ile Asya’nın buluştuğu Avrasya coğrafyasında bu krizi tetikledi. Kısmen başarılı olduğunu da görüyoruz. Tek kutupluluk iddiasını kaybettiği dünyayı Soğuk Savaş dengesinin içerisine sokmaya çalıştı. Maalesef Avrupa ülkeleri bu tuzağa düştüler, aklı selimi kaybettiler. Korkunç bir Rus düşmanlığı hortladı. Sadece Rus düşmanlığı da değil, İsveç’teki Kur’an yakma hadisesinin de gösterdiği gibi genel olarak doğuya yönelik bir düşmanlık tekrardan hortladı Avrupa’da. Yeni Ortaçağ olarak da isimlendirebiliriz. Bu minvalde baktığımız zaman Kuzey Akım’a düzenlenen sabotaj, ki bunun arkasında da ABD olduğu söyleniyor, fiili olarak Rusya ve Avrupa’nın aslında enerji anlamında buluştuğu alana düzenlendi. Artık ABD sahada fiili olarak böyle bir buluşma istemediğini gösterdi” dedi.‘Rusya ile kafa kafaya gelmek Almanya’nın hangi çıkarına hizmet ediyor?’Almanya’nın Ukrayna’ya tank göndermesinin Berlin’in çıkarlarına uygun olmadığını ifade eden Güzaltan, şunları söyledi:‘ABD ve bölgedeki karakolu İsrail İran üzerinden de Rusya’yı hedef alıyor’Moldova hattının da hassas olduğunu belirten Güzaltan, Rusya’nın NATO tarafından çevrelenmeye çalıştığını “Keza Polonya. İsveç ve Finlandiya NATO’ya girmek istiyor. Finlandiya’nın Rusya ile uzun bir kara sınırı var. Amerika tarafı cepheyi genişletmeye çalışıyor. Aslında savaşı yaymaya çalışıyor. İran’a düzenlenen drone saldırılarının arka planına baktığımızda, ülkenin havacılık birimlerine yönelik olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz İran ile Rusya arasında da özellikle dronelar konusunda bir işbirliği olduğu söyleniyor. ABD ve bölgedeki karakolu İsrail aslında İran üzerinden de Rusya’yı hedef alıyor. Moldova’daki hükümet batıya entegre bir hükümet. Çekya’da da eski NATO subayı devletin başına seçildi. Polonya televizyonlarında hava durumlarında Lviv’in Polonya’ya toprağı olduğunu gösteren haritalar yayınlanıyor. Polonya Rusya karşıtlığında ise Avrupa’da başı çekiyor” ifadeleriyle anlattı.‘Bu saatten sonra ara çözüm olmaz, artık tarafsız kalmak güçleşiyor’Güzaltan “ABD Rusya geri adım atana kadar ki bu durum 90’larda Sovyetler’in çözülmesi gibi bir sonuç getirecektir, kışkırtmalarına devam edecek gibi gözüküyor. Bu bilek güreşinde ya Rusya galip gelecek ve ABD Atlantik’in ötesinde sınırlı bir biçimde kalacak, Avrupa’yı terk etmek zorunda kalacak ya da tam tersi olacak. Ben artık bu saatten sonra ara bir çözüm olabileceği kanaatinde değilim. Böyle ilerlerken artık tarafsız kalmak güçleşiyor. Özellikle bahar aylarında da sahadaki çatışmaların kuvvetleneceğine ve maalesef yeni cepheler açılacağı kanaatindeyim. Burada ya Amerika, Atlantik galip gelecek ve tek kutuplu dünya devam edecek, ki dünyanın şartları artık bu ihtimali göstermiyor, ya da tam tersi şeklinde sonuçlanacak, Amerika kendi kıtasına dönecek ve çok kutuplu bir dünyaya doğru gideceğiz. Savaşın gidişatı aslında nasıl bir dünyada yaşayacağımızda biraz belirleyici olacak” şeklinde sözlerine son verdi.

abd

avrupa birliği

rusya

ukrayna

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almanya

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