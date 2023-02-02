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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/bati-medyasi-almanya-kuzey-akima-saldirilarda-bati-eli-oldugu-ihtimalini-degerlendirmeye-hazir-1066507684.html
Batı medyası: Almanya, Kuzey Akım’a saldırılarda 'Batı eli' olduğu ihtimalini değerlendirmeye hazır
Batı medyası: Almanya, Kuzey Akım’a saldırılarda 'Batı eli' olduğu ihtimalini değerlendirmeye hazır
The Times, Almanya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırının arkasında 'bir Batı ülkesinin durduğu' ihtimalini bir kenara atmadığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T21:49+0300
2023-02-02T21:50+0300
avrupa'da enerji krizi
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batı
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Almanya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili yürüttüğü soruşturmada ilerleme kaydedilmediği, soruşturma yürüten yetkililerin hiçbir ikna edici delile ulaşmadığı ifade edildi.İngiliz The Times gazetesinin haberinde, Almanya’nın, saldırıyı Rusya’yı suçlamak amacıyla bir Batı ülkenin düzenlemiş olabileceği versiyonunu da değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) eski başkanı August Hanning’in 2022 sonunda, saldırıda ABD, Ukrayna, Polonya ve İngiltere’nin eli olabileceğini, bu her bir ülkenin kendi sebebe sahip olduğunu dile getirdiği anımsatıldı.Baltık Denizi’nde, Danimarka ve İsveç’in münhasır ekonomik bölgelerinde, Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmiş, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının iki kolunda ve Kuzey Akım-2’nin bir kolunda sızıntılar tespit edilmişti. Danimarka, İsveç ve Almanya olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ve Kuzey Akım işletici şirketi Nord Stream de patlamanın meydana geldiği bölgede incelemede bulunmuştu.Rusya yönetimi, olaydan Batı’yı sorumlu tutuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/wpost-batinin-kuzey-akim-sabotajlarinin-sorumlusu-rusya-tezine-dair-hicbir-kanit-elde-edilemedi-1064838741.html
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kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, batı, danimarka, almanya
kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, batı, danimarka, almanya

Batı medyası: Almanya, Kuzey Akım’a saldırılarda 'Batı eli' olduğu ihtimalini değerlendirmeye hazır

21:49 02.02.2023 (güncellendi: 21:50 02.02.2023)
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
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The Times, Almanya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırının arkasında 'bir Batı ülkesinin durduğu' ihtimalini bir kenara atmadığını belirtti.
Almanya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili yürüttüğü soruşturmada ilerleme kaydedilmediği, soruşturma yürüten yetkililerin hiçbir ikna edici delile ulaşmadığı ifade edildi.
İngiliz The Times gazetesinin haberinde, Almanya’nın, saldırıyı Rusya’yı suçlamak amacıyla bir Batı ülkenin düzenlemiş olabileceği versiyonunu da değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.
Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) eski başkanı August Hanning’in 2022 sonunda, saldırıda ABD, Ukrayna, Polonya ve İngiltere’nin eli olabileceğini, bu her bir ülkenin kendi sebebe sahip olduğunu dile getirdiği anımsatıldı.
Baltık Denizi’nde, Danimarka ve İsveç’in münhasır ekonomik bölgelerinde, Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmiş, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının iki kolunda ve Kuzey Akım-2’nin bir kolunda sızıntılar tespit edilmişti. Danimarka, İsveç ve Almanya olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ve Kuzey Akım işletici şirketi Nord Stream de patlamanın meydana geldiği bölgede incelemede bulunmuştu.
Rusya yönetimi, olaydan Batı’yı sorumlu tutuyor.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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WPost: Batı'nın 'Kuzey Akım sabotajlarının sorumlusu Rusya' tezine dair hiçbir kanıt elde edilemedi
21 Aralık 2022, 16:31
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