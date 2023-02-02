https://sputniknews.com.tr/20230202/bati-medyasi-almanya-kuzey-akima-saldirilarda-bati-eli-oldugu-ihtimalini-degerlendirmeye-hazir-1066507684.html

Batı medyası: Almanya, Kuzey Akım’a saldırılarda 'Batı eli' olduğu ihtimalini değerlendirmeye hazır

Batı medyası: Almanya, Kuzey Akım’a saldırılarda 'Batı eli' olduğu ihtimalini değerlendirmeye hazır

The Times, Almanya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırının arkasında 'bir Batı ülkesinin durduğu' ihtimalini bir kenara atmadığını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T21:49+0300

2023-02-02T21:49+0300

2023-02-02T21:50+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım-1

kuzey akım-2

rusya

batı

danimarka

almanya

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Almanya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili yürüttüğü soruşturmada ilerleme kaydedilmediği, soruşturma yürüten yetkililerin hiçbir ikna edici delile ulaşmadığı ifade edildi.İngiliz The Times gazetesinin haberinde, Almanya’nın, saldırıyı Rusya’yı suçlamak amacıyla bir Batı ülkenin düzenlemiş olabileceği versiyonunu da değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) eski başkanı August Hanning’in 2022 sonunda, saldırıda ABD, Ukrayna, Polonya ve İngiltere’nin eli olabileceğini, bu her bir ülkenin kendi sebebe sahip olduğunu dile getirdiği anımsatıldı.Baltık Denizi’nde, Danimarka ve İsveç’in münhasır ekonomik bölgelerinde, Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmiş, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının iki kolunda ve Kuzey Akım-2’nin bir kolunda sızıntılar tespit edilmişti. Danimarka, İsveç ve Almanya olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ve Kuzey Akım işletici şirketi Nord Stream de patlamanın meydana geldiği bölgede incelemede bulunmuştu.Rusya yönetimi, olaydan Batı’yı sorumlu tutuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221221/wpost-batinin-kuzey-akim-sabotajlarinin-sorumlusu-rusya-tezine-dair-hicbir-kanit-elde-edilemedi-1064838741.html

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