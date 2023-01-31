https://sputniknews.com.tr/20230131/t-90m-proviv-challenger--leclerc-leopard-abrams-tanklarinin-karsilastirmasi-1066408129.html
T-90M Proriv, Challenger , Leclerc, Leopard, Abrams tanklarının karşılaştırması
T-90M Proriv, Challenger , Leclerc, Leopard, Abrams tanklarının karşılaştırması
Ukrayna'da Rus yapımı T-90M tanklarının karşısına artık Batılı ülkelerin ürettiği zırhlı araçlar da çıkabilir. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:42+0300
2023-01-31T20:42+0300
2023-01-31T21:00+0300
multimedya
infografik
video
tank
abrams tankı
t-90
rusya
leopard
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Almanya'nın Leopard 2A6 tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararını duyurmasının ardından İngiliz yapımı Challenger tanklarının da Kiev yönetimine gönderileceği belirtildi.Fransa ise Ukrayna'ya Fransız yapımı Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini dışlamadığını açıkladı.İleride de Amerikan Abrams zırhlı araçlarının gelmesi söz konusu. Rus yapımı tankın Batılı ülkelerin ürettiği tanklarla karşılaştırması, Sputnik'in video infografiğinde.
rusya
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Tank karşılaştırması
Tank karşılaştırması
2023-01-31T20:42+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, video, tank, abrams tankı, t-90, rusya, видео, leopard
infografik, video, tank, abrams tankı, t-90, rusya, видео, leopard
T-90M Proriv, Challenger , Leclerc, Leopard, Abrams tanklarının karşılaştırması
20:42 31.01.2023 (güncellendi: 21:00 31.01.2023) Abone ol
Ukrayna'da Rus yapımı T-90M tanklarının karşısına artık Batılı ülkelerin ürettiği zırhlı araçlar da çıkabilir.