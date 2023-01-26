https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html

Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok

Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, askeri depolarında, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu Abrams tanklarının bulunmadığını kabul... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T22:43+0300

2023-01-26T22:43+0300

2023-01-26T22:43+0300

ukrayna krizi

abrams

abd

ukrayna

pentagon

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Singh, Ukrayna’ya tank sevkiyat süresinin uzun olmasıyla ilgili “ABD depolarında boş bekleyen tanklarımız yok, bu yüzden sevkiyat ayları alacak” açıklamasında bulundu.Daha önce Politico dergisi, Ukrayna’nın ABD’den modernize edilen M1A2 Abrams tanklarını alacağını bildirmişti.Tankların, ateş gücünü artıran gizli ek donanıma sahip olmayacağı belirtilmişti. Daha sonra Abrams tanklarının üretildiği fabrikanın şu anda tamamen Tayvan ve Polonya’dan gelen siparişleri karşılamaya yönelik çalıştığı, kapasitesinin de ayda sadece 12 tank olduğu ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/nato-abd-tanklari-ingiltere-ve-almanyaninkilerle-birlikte-fark-yaratabilir-1066187683.html

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