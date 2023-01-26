https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html
Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok
Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, askeri depolarında, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu Abrams tanklarının bulunmadığını kabul... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T22:43+0300
2023-01-26T22:43+0300
2023-01-26T22:43+0300
ukrayna krizi
abrams
abd
ukrayna
pentagon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066174708_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_15e513d306c4a3d72d6c7bbdc2d2cfe9.jpg
Singh, Ukrayna’ya tank sevkiyat süresinin uzun olmasıyla ilgili “ABD depolarında boş bekleyen tanklarımız yok, bu yüzden sevkiyat ayları alacak” açıklamasında bulundu.Daha önce Politico dergisi, Ukrayna’nın ABD’den modernize edilen M1A2 Abrams tanklarını alacağını bildirmişti.Tankların, ateş gücünü artıran gizli ek donanıma sahip olmayacağı belirtilmişti. Daha sonra Abrams tanklarının üretildiği fabrikanın şu anda tamamen Tayvan ve Polonya’dan gelen siparişleri karşılamaya yönelik çalıştığı, kapasitesinin de ayda sadece 12 tank olduğu ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/nato-abd-tanklari-ingiltere-ve-almanyaninkilerle-birlikte-fark-yaratabilir-1066187683.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066174708_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_01f7c6fe8b482b37d54502586e7c9ddc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abrams, abd, ukrayna, pentagon
abrams, abd, ukrayna, pentagon
Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, askeri depolarında, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu Abrams tanklarının bulunmadığını kabul ettiklerini söyledi.
Singh, Ukrayna’ya tank sevkiyat süresinin uzun olmasıyla ilgili “ABD depolarında boş bekleyen tanklarımız yok, bu yüzden sevkiyat ayları alacak” açıklamasında bulundu.
Daha önce Politico dergisi, Ukrayna’nın ABD’den modernize edilen M1A2 Abrams tanklarını alacağını bildirmişti.
Tankların, ateş gücünü artıran gizli ek donanıma sahip olmayacağı belirtilmişti. Daha sonra Abrams tanklarının üretildiği fabrikanın şu anda tamamen Tayvan ve Polonya’dan gelen siparişleri karşılamaya yönelik çalıştığı, kapasitesinin de ayda sadece 12 tank olduğu ortaya çıkmıştı.