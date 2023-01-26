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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/pentagondan-itiraf-depolarimizda-abrams-tanklari-yok-1066237868.html
Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok
Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, askeri depolarında, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu Abrams tanklarının bulunmadığını kabul... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T22:43+0300
2023-01-26T22:43+0300
ukrayna krizi
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abd
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Singh, Ukrayna’ya tank sevkiyat süresinin uzun olmasıyla ilgili “ABD depolarında boş bekleyen tanklarımız yok, bu yüzden sevkiyat ayları alacak” açıklamasında bulundu.Daha önce Politico dergisi, Ukrayna’nın ABD’den modernize edilen M1A2 Abrams tanklarını alacağını bildirmişti.Tankların, ateş gücünü artıran gizli ek donanıma sahip olmayacağı belirtilmişti. Daha sonra Abrams tanklarının üretildiği fabrikanın şu anda tamamen Tayvan ve Polonya’dan gelen siparişleri karşılamaya yönelik çalıştığı, kapasitesinin de ayda sadece 12 tank olduğu ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/nato-abd-tanklari-ingiltere-ve-almanyaninkilerle-birlikte-fark-yaratabilir-1066187683.html
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abrams, abd, ukrayna, pentagon
abrams, abd, ukrayna, pentagon

Pentagon’dan itiraf: Depolarımızda Abrams tankları yok

22:43 26.01.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZM1 Abrams
M1 Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, askeri depolarında, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu Abrams tanklarının bulunmadığını kabul ettiklerini söyledi.
Singh, Ukrayna’ya tank sevkiyat süresinin uzun olmasıyla ilgili “ABD depolarında boş bekleyen tanklarımız yok, bu yüzden sevkiyat ayları alacak” açıklamasında bulundu.
Daha önce Politico dergisi, Ukrayna’nın ABD’den modernize edilen M1A2 Abrams tanklarını alacağını bildirmişti.
Tankların, ateş gücünü artıran gizli ek donanıma sahip olmayacağı belirtilmişti. Daha sonra Abrams tanklarının üretildiği fabrikanın şu anda tamamen Tayvan ve Polonya’dan gelen siparişleri karşılamaya yönelik çalıştığı, kapasitesinin de ayda sadece 12 tank olduğu ortaya çıkmıştı.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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