https://sputniknews.com.tr/20230124/fransiz-lider-le-pen-ulkesinin-ukraynaya-leclerc-tanklarini-gonderilmesine-karsi-savas-agirlasir-1066116875.html

Fransız lider Le Pen, Ukrayna'ya Leclerc tankları gönderilmesine karşı: Savaş şiddetlenir

Fransız lider Le Pen, Ukrayna'ya Leclerc tankları gönderilmesine karşı: Savaş şiddetlenir

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya Fransız yapımı Leclerc tipi tankları gönderme ihtimaline karşı çıktığını... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T15:03+0300

2023-01-24T15:03+0300

2023-01-24T16:09+0300

ukrayna krizi

marine le pen

tank

fransa

emmanuel macron

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Fransa'da Ulusal Birlik partisinin eski lideri ve nisandaki seçimlerde yarışan eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Ukrayna'ya Fransız yapımı 'Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini dışlamadığı' yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Fransa'nın Leclerc tanklarını göndermesi durumunda Marine Le Pen, Ukrayna'daki çatışmayı uluslararasılaştırması riski konusunda uyardı.Tankların gönderilme ihtimaliyle ilgili BFMTV'de konuşan Le Pen, "Bence şunu sormak gerekiyor: Bu, savaşı daha da ağırlaştırmayacak mı? Ve savaş daha fazla şiddetlenirse ölü sayısı artacaktır. Hedef bu mu?" ifadelerini kullandı. Fransa-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 60. yıl dönümünde Paris'te düzenlenen 23. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın açıklamasında Macron, ülkesinin Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini dışlamadığını, tankların gönderilmesi için belirli kriterlerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Le Pen, nisanda yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda elenmesine rağmen eski partisi Ulusal Birlik'in meclisteki sandalye sayısını artırdı. Kasım ayında parti içinde yapılan oylamada Ulusal Birlik üyeleri, Marine Le Pen’in ardından yeni lideri olarak 27 yaşındaki Jordan Bardella’yı seçti.

https://sputniknews.com.tr/20230119/politico-fransa-ukraynaya-leclerc-tanklarini-tedarik-etme-olasiligini-degerlendiriyor-1065937403.html

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