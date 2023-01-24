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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-leopard-26-tanklarini-gonderme-karari-aldi-1066130292.html
'Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2А6 tanklarını gönderme kararı aldı'
'Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2А6 tanklarını gönderme kararı aldı'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tanklarını gönderme kararı aldığı belirtildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:04+0300
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ukrayna krizi
almanya
ukrayna
spiegel
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Alman Spiegel dergisi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Karar alındı: Almanya Ukrayna’ya Leopard 2 savaş tanklarını tedarik edecek” ifadesini kullandı. Haberde, Ukrayna’ya Alman ordusunun hizmetindeki bir alay tankın gönderileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/polonya-savunma-bakani-ukraynaya-leopard-2-tanklarini-gondermek-icin-almanyadan-izin-istedik--1066110582.html
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almanya, ukrayna, spiegel, leopard 2
almanya, ukrayna, spiegel, leopard 2

'Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2А6 tanklarını gönderme kararı aldı'

21:04 24.01.2023 (güncellendi: 21:12 24.01.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tanklarını gönderme kararı aldığı belirtildi.
Alman Spiegel dergisi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Karar alındı: Almanya Ukrayna’ya Leopard 2 savaş tanklarını tedarik edecek” ifadesini kullandı.
Haberde, Ukrayna’ya Alman ordusunun hizmetindeki bir alay tankın gönderileceği kaydedildi.
Leopard 2 tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
Ukrayna krizi
Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını göndermek için Almanya'dan izin istedik
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