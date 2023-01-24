https://sputniknews.com.tr/20230124/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-leopard-26-tanklarini-gonderme-karari-aldi-1066130292.html
'Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2А6 tanklarını gönderme kararı aldı'
'Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2А6 tanklarını gönderme kararı aldı'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tanklarını gönderme kararı aldığı belirtildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:04+0300
2023-01-24T21:04+0300
2023-01-24T21:12+0300
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Alman Spiegel dergisi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Karar alındı: Almanya Ukrayna’ya Leopard 2 savaş tanklarını tedarik edecek” ifadesini kullandı. Haberde, Ukrayna’ya Alman ordusunun hizmetindeki bir alay tankın gönderileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/polonya-savunma-bakani-ukraynaya-leopard-2-tanklarini-gondermek-icin-almanyadan-izin-istedik--1066110582.html
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almanya, ukrayna, spiegel, leopard 2
almanya, ukrayna, spiegel, leopard 2
'Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2А6 tanklarını gönderme kararı aldı'
21:04 24.01.2023 (güncellendi: 21:12 24.01.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tanklarını gönderme kararı aldığı belirtildi.
Alman Spiegel dergisi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Karar alındı: Almanya Ukrayna’ya Leopard 2 savaş tanklarını tedarik edecek” ifadesini kullandı.
Haberde, Ukrayna’ya Alman ordusunun hizmetindeki bir alay tankın gönderileceği kaydedildi.