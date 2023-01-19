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https://sputniknews.com.tr/20230119/thunberg-gezegenin-yok-edilmesini-korukleyenlerin-toplandigi-davostayiz-sizleri-dinlemek-sacma-1065933391.html
Thunberg: Gezegenin yok edilmesini körükleyenlerin toplandığı Davos'takileri dinlemek saçmalık
Thunberg: Gezegenin yok edilmesini körükleyenlerin toplandığı Davos'takileri dinlemek saçmalık
Prestijli uluslararası toplantıların gediklisi haline getirilen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan iş ve... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:15+0300
2023-01-19T19:23+0300
dünya
greta thunberg
dünya ekonomik forumu davos zirvesi
iklim
iklim değişikliği
iklim kriziyle mücadele
fosil yakıt
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Almanya'da bir kömür madenine karşı düzenlenen protestoda kısa süreliğine gözaltına alınmasından 2 gün sonra Davos'ta boy gösteren Greta Thunberg ile beraberindeki genç çevreci aktivistler, küresel yatırımcılar, CEO'lar ve siyasi liderler zirvesinin yan etkinliği olarak düzenlenen bir tartışmaya katıldı.Ergenken başlattığı kampanyalar, yaptığı konuşmalarla dünyaca tanınan ve artık 20 yaşında olan Thunberg, Ocak 2020'de Davos'a ilk geldiğinde "Evimiz hala yanıyor" uyarısını yapıp 'taleplerinin tamamen göz ardı edildiğinden' şikayet etmişti. Önceki ABD Başkanı Donald Trump, kendisini mahkeme duvarı gibi suratla dinleyen Thunberg'e "Dönemin kıyamet peygamberi" diye çatmıştı."Bugünkü durumu "Şu anda, temelde gezegenin yok edilmesini en çok körükleyen, iklim krizinin çekirdeğini oluşturan, fosil yakıtlara yatırım yapan insanların olduğu Davos'tayız" diye özetleyen Thunberg, 'dünyanın sorunlarımızı çözmek için nasıl olup da buradakilere güvendiğini' sorguladı.'Buradakilerin kendi çıkarlarından, şirketlerinin çıkarlarından ve kısa vadeli ekonomik kardan başka bir şey düşünmediğini defalarca kanıtlandığını' vurgulayan İsveçli aktivist, 'iklim krizinden gerçekten etkilenen insanlardan çok buradakileri dinlemenin saçmalığına' dikkat çekti. "Dışardan yoğun bir kamuoyu baskısı olmadan bu insanlar gidebildikleri kadar ileri gidecek... Kendi çıkarları için insanları otobüsün altına atmaya devam edecekler" dedi. Dünya Ekonomik Forumu'nun yan etkinliği olarak CNBC'nin düzenlediği ve Uluslararası Enerji Kurumu Başkanı Fatih Birol'un da katıldığı panelde Thumberg'in aktivist arkadaşları olarak Ekvador'dan Helena Gualinga, Uganda'dan Vanessa Nakate ve Almanya'dan Luisa Neubauer de yer aldı. Bu hafta Thunberg, Gualinga, Nakate ve Neubauer, enerji firmalarının tüm yeni petrol, gaz veya kömür çıkarma projelerini durdurmaları, aksi takdirde yasal işlemlerle karşı karşıya gelmelerini talep eden çevrimiçi bir imza kampanyası başlatmıştı. Grubun Davos'ta tanıtımı yaptığı dilekçeye bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişi imza verdi.Ekvador yerlisi Gualinga, "Çok tehlikeli bir yoldayız. Sahada insanların nasıl acı çektiğini şimdiden görüyoruz" diyerek ekledi:"Buna izin vermemiz tamamen delilik ve burada Davos'ta hükümet aracılığıyla, fosil yakıtlara yatırım yapmak aracılığıyla buna imkan sağlayan insanlar var. Ama bunun bir noktada durması gerekiyor. Bu suç teşkil eden bir davranıştır.""Liderler insanların geleceğiyle oyun oynuyor" diyen Nakate, bir ara boğazı düğümlenerek şunları söyledi:"Dünyanın iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerindeki insanlar, bir gün daha, bir hafta daha, bir saat, bir dakika daha idare etmeye çalışarak hayata güçlükle tutunuyor.""1.2 santigrat dereceye ulaşan mevcut ısınma seviyeleri halihazırda aşırı kuraklık, sıcak ve sellerle boğuşan Afrika kıtasında ve Küresel Güney'de birçok topluluk için zaten cehennemi yaşamak anlamına geliyor."Çoğunlukla Batılı hükümetlere danışmanlık yapan çok taraflı bir enerji kurumunun başkanı olan Birol da "Aktivistlerin yanında bulunmam dünyaya vermek istediğim çok önemli bir işaret" vurgusunu yaparak şöyle devam etti: "İklim değişikliğinin daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini görmek zorundayız. Ne yazık ki, iklim değişikliğine odaklanma azalıyor."Birol, "Enerji sektörünün dönüştürülmesi gerekiyor, yoksa iklim hedeflerimize ulaşma şansımız yok" diye altını çizdi. Uluslararası Enerji Kurumu'nun ekim ayında yayımladığı raporda, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun tetiklediği enerji krizinin 'daha sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sistemine geçişi hızlandırabilecek değişikliklere neden olduğu' iddia edilmişti.İklim değişikliği işletmelerin ve hükümetlerin, küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırma gibi giderek zorlaşan hedefe ulaşılması için daha fazlasını yapma baskısı altına girdiği Dünya Ekonomik Forumu'nun ana konularından biri.Bilim insanları, dünyanın 2015 yılında BM'nin Paris'te düzenlediği iklim konferansında belirlenen hedefler doğrultusunda küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceyle sınırlayabilmek için hiçbir yeni fosil yakıt projesine girilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
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https://sputniknews.com.tr/20230119/alman-polisi-thunbergin-gozaltina-alinmasinin-kurgu-oldugu-iddiasini-yalanladi-1065903176.html
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greta thunberg, dünya ekonomik forumu davos zirvesi, iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, fosil yakıt
greta thunberg, dünya ekonomik forumu davos zirvesi, iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, fosil yakıt

Thunberg: Gezegenin yok edilmesini körükleyenlerin toplandığı Davos'takileri dinlemek saçmalık

19:15 19.01.2023 (güncellendi: 19:23 19.01.2023)
© AP Photo / Olivier MatthysGreta Thunberg
Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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Prestijli uluslararası toplantıların gediklisi haline getirilen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan iş ve siyaset aleminin liderlerine "Gezegenin yok edilmesini körükleyen sizleri dinlemek saçma" restini çekti.
Almanya'da bir kömür madenine karşı düzenlenen protestoda kısa süreliğine gözaltına alınmasından 2 gün sonra Davos'ta boy gösteren Greta Thunberg ile beraberindeki genç çevreci aktivistler, küresel yatırımcılar, CEO'lar ve siyasi liderler zirvesinin yan etkinliği olarak düzenlenen bir tartışmaya katıldı.
Ergenken başlattığı kampanyalar, yaptığı konuşmalarla dünyaca tanınan ve artık 20 yaşında olan Thunberg, Ocak 2020'de Davos'a ilk geldiğinde "Evimiz hala yanıyor" uyarısını yapıp 'taleplerinin tamamen göz ardı edildiğinden' şikayet etmişti. Önceki ABD Başkanı Donald Trump, kendisini mahkeme duvarı gibi suratla dinleyen Thunberg'e "Dönemin kıyamet peygamberi" diye çatmıştı."
Bugünkü durumu "Şu anda, temelde gezegenin yok edilmesini en çok körükleyen, iklim krizinin çekirdeğini oluşturan, fosil yakıtlara yatırım yapan insanların olduğu Davos'tayız" diye özetleyen Thunberg, 'dünyanın sorunlarımızı çözmek için nasıl olup da buradakilere güvendiğini' sorguladı.
'Buradakilerin kendi çıkarlarından, şirketlerinin çıkarlarından ve kısa vadeli ekonomik kardan başka bir şey düşünmediğini defalarca kanıtlandığını' vurgulayan İsveçli aktivist, 'iklim krizinden gerçekten etkilenen insanlardan çok buradakileri dinlemenin saçmalığına' dikkat çekti. "Dışardan yoğun bir kamuoyu baskısı olmadan bu insanlar gidebildikleri kadar ileri gidecek... Kendi çıkarları için insanları otobüsün altına atmaya devam edecekler" dedi.
Dünya Ekonomik Forumu'nun yan etkinliği olarak CNBC'nin düzenlediği ve Uluslararası Enerji Kurumu Başkanı Fatih Birol'un da katıldığı panelde Thumberg'in aktivist arkadaşları olarak Ekvador'dan Helena Gualinga, Uganda'dan Vanessa Nakate ve Almanya'dan Luisa Neubauer de yer aldı.
Bu hafta Thunberg, Gualinga, Nakate ve Neubauer, enerji firmalarının tüm yeni petrol, gaz veya kömür çıkarma projelerini durdurmaları, aksi takdirde yasal işlemlerle karşı karşıya gelmelerini talep eden çevrimiçi bir imza kampanyası başlatmıştı. Grubun Davos'ta tanıtımı yaptığı dilekçeye bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişi imza verdi.
Ekvador yerlisi Gualinga, "Çok tehlikeli bir yoldayız. Sahada insanların nasıl acı çektiğini şimdiden görüyoruz" diyerek ekledi:
"Buna izin vermemiz tamamen delilik ve burada Davos'ta hükümet aracılığıyla, fosil yakıtlara yatırım yapmak aracılığıyla buna imkan sağlayan insanlar var. Ama bunun bir noktada durması gerekiyor. Bu suç teşkil eden bir davranıştır."
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"Liderler insanların geleceğiyle oyun oynuyor" diyen Nakate, bir ara boğazı düğümlenerek şunları söyledi:
"Dünyanın iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerindeki insanlar, bir gün daha, bir hafta daha, bir saat, bir dakika daha idare etmeye çalışarak hayata güçlükle tutunuyor."
"1.2 santigrat dereceye ulaşan mevcut ısınma seviyeleri halihazırda aşırı kuraklık, sıcak ve sellerle boğuşan Afrika kıtasında ve Küresel Güney'de birçok topluluk için zaten cehennemi yaşamak anlamına geliyor."
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Çoğunlukla Batılı hükümetlere danışmanlık yapan çok taraflı bir enerji kurumunun başkanı olan Birol da "Aktivistlerin yanında bulunmam dünyaya vermek istediğim çok önemli bir işaret" vurgusunu yaparak şöyle devam etti:
"İklim değişikliğinin daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini görmek zorundayız. Ne yazık ki, iklim değişikliğine odaklanma azalıyor."
Birol, "Enerji sektörünün dönüştürülmesi gerekiyor, yoksa iklim hedeflerimize ulaşma şansımız yok" diye altını çizdi.
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Uluslararası Enerji Kurumu'nun ekim ayında yayımladığı raporda, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun tetiklediği enerji krizinin 'daha sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sistemine geçişi hızlandırabilecek değişikliklere neden olduğu' iddia edilmişti.
İklim değişikliği işletmelerin ve hükümetlerin, küresel ısınmayı 1.5 santigrat dereceyle sınırlandırma gibi giderek zorlaşan hedefe ulaşılması için daha fazlasını yapma baskısı altına girdiği Dünya Ekonomik Forumu'nun ana konularından biri.
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