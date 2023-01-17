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https://sputniknews.com.tr/20230117/isvecli-aktivist-greta-thunberg-gozaltina-alindi-1065853524.html
İsveçli aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı
İsveçli aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı
Almanya'nın Lützerath kentinde polis, kömür madeninin genişletilmesini protesto eden çevrecilere müdahalede bulundu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:40+0300
2023-01-17T22:40+0300
dünya
greta thunberg
almanya
gözaltı
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Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg, çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı.Maden sahasına doğru yürürken polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan Thunberg ve çevrecilerden oluşan grup, kimlik kontrolünün ardından polis tarafından otobüse bindirilerek bölgeden götürüldü.Polisin gözaltına aldığı Thunberg ve çevreci aktivistlerin ne zaman salıverileceği ise henüz bilinmiyor.Aachen polisi, grubun kimlik tespiti için gözaltında tutulduğunu açıkladı.Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, bugünkü eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.Aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden Alman polisi, daha sonra eylemcileri çembere alarak kimlik kontrolü yapmış ve yaklaşık bir saat bölgede bekletmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230117/1065838337.html
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greta thunberg, almanya, gözaltı
greta thunberg, almanya, gözaltı

İsveçli aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı

22:40 17.01.2023
© AFP 2023 / FEDERICO GAMBARINIGreta Thunberg
Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / FEDERICO GAMBARINI
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Almanya'nın Lützerath kentinde polis, kömür madeninin genişletilmesini protesto eden çevrecilere müdahalede bulundu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında olduğu çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg, çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı.
Maden sahasına doğru yürürken polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan Thunberg ve çevrecilerden oluşan grup, kimlik kontrolünün ardından polis tarafından otobüse bindirilerek bölgeden götürüldü.
Polisin gözaltına aldığı Thunberg ve çevreci aktivistlerin ne zaman salıverileceği ise henüz bilinmiyor.
Aachen polisi, grubun kimlik tespiti için gözaltında tutulduğunu açıkladı.
Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, bugünkü eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden Alman polisi, daha sonra eylemcileri çembere alarak kimlik kontrolü yapmış ve yaklaşık bir saat bölgede bekletmişti.
İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Lützerath'da yine aktivistlerle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
MULTİMEDYA
İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Lützerath'da yine aktivistlerle bir araya geldi
15:44
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