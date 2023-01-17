İsveçli aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı
© AFP 2023 / FEDERICO GAMBARINIGreta Thunberg
© AFP 2023 / FEDERICO GAMBARINI
Almanya'nın Lützerath kentinde polis, kömür madeninin genişletilmesini protesto eden çevrecilere müdahalede bulundu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında olduğu çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg, çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı.
Maden sahasına doğru yürürken polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan Thunberg ve çevrecilerden oluşan grup, kimlik kontrolünün ardından polis tarafından otobüse bindirilerek bölgeden götürüldü.
Greta Thunberg was detained in Germany for protesting the destruction of a village to expand a coal mine.— AJ+ (@ajplus) January 17, 2023
The mine's expansion has destroyed 20 other villages, despite the government claiming it will exit coal by 2030. Thunberg said it betrays "present and future generations." pic.twitter.com/JCZwdaRnOO
Momento en el que la Policía alemana desaloja a Greta Thunberg cuando protestaba contra la ampliación de una mina a cielo abierto https://t.co/apsaHDosYz pic.twitter.com/QcciTHDlJW— EL MUNDO (@elmundoes) January 17, 2023
Polisin gözaltına aldığı Thunberg ve çevreci aktivistlerin ne zaman salıverileceği ise henüz bilinmiyor.
Aachen polisi, grubun kimlik tespiti için gözaltında tutulduğunu açıkladı.
Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, bugünkü eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden Alman polisi, daha sonra eylemcileri çembere alarak kimlik kontrolü yapmış ve yaklaşık bir saat bölgede bekletmişti.