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İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Lützerath'da yine aktivistlerle bir araya geldi
İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Lützerath'da yine aktivistlerle bir araya geldi
İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek vermek için bir kez daha... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, greta thunberg, almanya, kömür, kömür madeni, eylem, multimedya, galeri, fotoğraf
фото, greta thunberg, almanya, kömür, kömür madeni, eylem, multimedya, galeri, fotoğraf

İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Lützerath'da yine aktivistlerle bir araya geldi

15:44 17.01.2023
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İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek vermek için bir kez daha bölgeye gitti.
© AA

Thunberg, madenin genişletilmesine karşı çıkan ve bu soruna dikkati çekmek için 7 gündür bölgede eylem yapan çevrecilerle yine bir araya geldi.

Thunberg, madenin genişletilmesine karşı çıkan ve bu soruna dikkati çekmek için 7 gündür bölgede eylem yapan çevrecilerle yine bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

Thunberg, madenin genişletilmesine karşı çıkan ve bu soruna dikkati çekmek için 7 gündür bölgede eylem yapan çevrecilerle yine bir araya geldi.

© AA

İsveçli aktivist, cumartesi günü bölgede yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı eylemde yer almış, pazar günü de yanındaki grupla kapatılan maden bölgesine yasak olmasına rağmen girdiği gerekçesiyle polis tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

İsveçli aktivist, cumartesi günü bölgede yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı eylemde yer almış, pazar günü de yanındaki grupla kapatılan maden bölgesine yasak olmasına rağmen girdiği gerekçesiyle polis tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

İsveçli aktivist, cumartesi günü bölgede yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı eylemde yer almış, pazar günü de yanındaki grupla kapatılan maden bölgesine yasak olmasına rağmen girdiği gerekçesiyle polis tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

© AA

Lützerath'daki madenlerin genişletilme kararını protesto etmek için Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin farklı bölgelerinde de çevreciler, protestolar ve eylemler gerçekleştirdi.

Lützerath&#x27;daki madenlerin genişletilme kararını protesto etmek için Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin farklı bölgelerinde de çevreciler, protestolar ve eylemler gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA

Lützerath'daki madenlerin genişletilme kararını protesto etmek için Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin farklı bölgelerinde de çevreciler, protestolar ve eylemler gerçekleştirdi.

© AA

Yaklaşık 100 çevreci, Rommerskirchen-Neurath elektrik santraline giden demir yolunda oturma eylemi yaparak santrale giden kömür yüklü trenleri engelledi.

Yaklaşık 100 çevreci, Rommerskirchen-Neurath elektrik santraline giden demir yolunda oturma eylemi yaparak santrale giden kömür yüklü trenleri engelledi. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

Yaklaşık 100 çevreci, Rommerskirchen-Neurath elektrik santraline giden demir yolunda oturma eylemi yaparak santrale giden kömür yüklü trenleri engelledi.

© AA

Bir grup çevreci de Köln'ün en işlek caddelerinden Aachener Caddesi'ne ellerini yapıştırdı. Eylem bölgede trafiği bir süre aksattı.

Bir grup çevreci de Köln&#x27;ün en işlek caddelerinden Aachener Caddesi&#x27;ne ellerini yapıştırdı. Eylem bölgede trafiği bir süre aksattı. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA

Bir grup çevreci de Köln'ün en işlek caddelerinden Aachener Caddesi'ne ellerini yapıştırdı. Eylem bölgede trafiği bir süre aksattı.

© AA

Eyaletin başkenti Düsseldorf'ta da eylemciler ellerini, eyaletin İçişleri Bakanlığı binasının kapısına yapıştırdı.

Eyaletin başkenti Düsseldorf&#x27;ta da eylemciler ellerini, eyaletin İçişleri Bakanlığı binasının kapısına yapıştırdı. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA

Eyaletin başkenti Düsseldorf'ta da eylemciler ellerini, eyaletin İçişleri Bakanlığı binasının kapısına yapıştırdı.

© AA

Çevreciler, Lützerath'da polisin eylemcilere yönelik sert tavrını eleştirerek, KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul'un istifasını istedi.

Çevreciler, Lützerath&#x27;da polisin eylemcilere yönelik sert tavrını eleştirerek, KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul&#x27;un istifasını istedi. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA

Çevreciler, Lützerath'da polisin eylemcilere yönelik sert tavrını eleştirerek, KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul'un istifasını istedi.

© AA

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Almanya hükümeti, 2030&#x27;a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

© AA

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı&#x27;nın ardından Rusya&#x27;dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

© AA

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

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