https://sputniknews.com.tr/20230119/alman-polisi-thunbergin-gozaltina-alinmasinin-kurgu-oldugu-iddiasini-yalanladi-1065903176.html

Alman polisi Thunberg'in gözaltına alınmasının kurgu olduğu iddiasını yalanladı

Alman polisi Thunberg'in gözaltına alınmasının kurgu olduğu iddiasını yalanladı

Almanya'nın Lützerath kentinde, dün linyit maden sahasının genişletilmesini protesto eden çevre aktivistleri arasında yer alan İsveçli çevre aktivisti Greta... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T01:02+0300

2023-01-19T01:02+0300

2023-01-19T01:02+0300

dünya

greta thunberg

almanya

polis

bbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065853367_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_985220336d57b9033adae52998dfd7b7.jpg

Alman polisi İsveçli çevreci Thunberg'in Lützerath kentinde gözaltına alınmasının kurgu olduğu iddiasını yalanladı.Sosyal medyada yer alan ve milyonlarca kişinin izlediği bir videoda, çevreci Thunberg'in gülümsemesi ve videoda polislerin onunla birlikte beklediğinin görülmesinin üzerine, sosyal medyada ve bazı basın organlarında bunun bir "kurgu video" olabileceği iddiası yer almıştı.Yerel polis sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Thunberg'in gözaltına alınmasının sahte olduğu yönündeki iddiaları reddetti.Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise polislerin Thunberg'i lojistik nedenlerle beklediği belirtildi.Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin bir araca götürülmeden birkaç dakika bekletildiği ve bunun rutin bir uygulama olduğu ifade edildi.Dünkü olaylarda çevreciler gözaltına alınmıştıLützerath'da dün düzenlenen gösteride, kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmış, bazı göstericiler yaralanmıştı.Polis, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.Alman polisi daha sonra diğer eylemcilerle Thunberg'i gözaltına alıp kimlik kontrolü yaptıktan sonra akşam serbest bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/isvecli-aktivist-greta-thunberg-gozaltina-alindi-1065853524.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

greta thunberg, almanya, polis, bbc