Greta Thunberg: Almanya'nın daha fazla kömür yakmasındansa nükleer santrallarını çalıştırması yeğdir

İklim krizini önlemek için harekete geçilmesini talep eden gençlerin Gelecek İçin Cuma Günleri (Fridays for Future) hareketini kurmasından 2019'da BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya dek çevreci hareketin yüzü haline gelen Greta Thunberg, Rusya yaptırımlarının neden olduğu Avrupa'daki enerji krizine de el attı. Almanya'nın Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller-Hür Demokrat Parti hükümetinin programlarında yer alan kömür ve nükleer enerjiden çıkış maddesini rafa kaldırmasını değerlendiren 19 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, gezegenin ısınmasına yol açan kömürü daha fazla yakmasına yol açacaksa, Almanya'nın nükleer santralları kapatmasının 'hata' olacağını söyledi. Alman hükümeti, kapatacağını duyurduğu nükleer santraller ve kömür yakan termik santrallerle ilgili Ukrayna krizinin ardından 'kullanıma devam etmeyi değerlendirdiği' açıklaması yapmıştı. Alman kamu yayıncısı ARD'ye konuşan Thunberg, 'nükleer enerji zaten mevcutken kömüre odaklanmanın çok kötü bir fikir olduğunu' söyledi.Almanya'da konuyla ilgili hararetli tartışmaya dikkat çeken iklim aktivisti, Almanya'nın daha önce bu yıl kapatmayı planladığı üç nükleer santralini devam ettirmesinin gezegen için daha iyi olup olmayacağı sorulduğunda, "Zaten çalışıyorlarsa, kömüre odaklanmak için onları kapatmanın hata olduğunu düşünüyorum" dedi. Sunucunun mevcut enerji krizi geçtikten sonra nükleer santrallerin bir an önce kapatılması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusunu, Thunberg, “Duruma göre değişir. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz” diye yanıtladı. Çevrecilik yerine savaş tellallığıyla meşgul Yeşiller'den Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise nükleer reaktörleri çalışır durumda tutmanın gaz kıtlığının üstesinden gelmek açısından çok az iş göreceğini öne sürmüştü.Son açıklamasında iki nükleer santralin istisnai olarak nisan ayına kadar çalışabileceğini, ancak güvenlik nedenleriyle daha uzun süre çalıştırılmasına karşı olduğunu söyleyen Habeck, Rus gazı arzının kesilmesinin ardından enerji tedarikini sağlamak için kömür ve petrol yakan elektrik santrallerinin bazısının yeniden etkinleştirilmesini onaylamıştı. Çevre aktivistleri, Almanya'nın daha fazla fosil yakıt yakarak iklim hedeflerine ulaşmayı imkansız hale getirme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapıyor. Sağcı siyasiler ise arz kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle hükümetin enerji üretmek için mevcut tüm araçları kullanması gerektiğini söylüyor.Dolayısıyla Thunberg'in nükleer yorumları, daha önce onun aktivizmini küçümseyen veya keskin dille eleştiren liberterler ve sağcı politikacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.Almanya'nın kömür santrallerine can simidi gibi sarılma kararının 'bu tür fosil yakıtlara fazla bağımlı hale geldiğinizde neler olduğunu gösterdiğini' söyleyen lise son sınıf öğrencisi aktivist, yeni fosil yakıt altyapısına yatırım yapma planlarını eleştirip bunun yerine yenilenebilir enerjiyi genişletmeye odaklanılmasını istedi. İsveç gibi bazı ülkelerdeki politikacıların, fiyatları düşürebilecek olsa bile, insanların enerji tasarrufu yapması gerektiğini önermeye karşı olduklarını aktaran Thunberg, şöyle konuştu:“Almanya'da insanların enerji tasarrufundan bahsettiğini biliyorum. Ama İsveç'te daha az enerji kullanmaktan bahsetmek tamamen yasak, çünkü o zaman insanlar, 'Hayır, bu komünizm falan filan' diyorlar. Yani bu tamamen delilik."İklim değişikliğiyle ilgili yeni kitabının tanıtımını yapan Thunberg, 'sorunu çabucak çözüverecek sihirli değnek olduğuna inanmadığını, ancak ilk adım olarak, insanların yükselen sıcaklıklardan dolayı insanlığın karşı karşıya kaldığı krizin büyüklüğünü fark etmelerinin önemli olduğunu' söyleyerek ekledi:"Gerçekçiyim, çünkü yapmamız gerekenleri yaparsak bu felaketi önleyebiliriz. Ama yapmazsak, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız. Yani bize kalmış."

