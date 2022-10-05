https://sputniknews.com.tr/20221005/almanya-ekonomi-bakanindan-abdye-suclama-gazi-bize-astronomik-fiyatlarla-satiyor-1062002569.html

Almanya Ekonomi Bakanı’ndan ABD’ye eleştiri: ‘Gazı bize astronomik fiyatlarla satıyor'

Almanya Ekonomi Bakanı’ndan ABD’ye eleştiri: ‘Gazı bize astronomik fiyatlarla satıyor'

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ABD ve diğer 'dost' gaz tedarikçisi ülkeleri, kendilerine doğalgazı astronomik fiyatlarla satmakla... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T21:26+0300

2022-10-05T21:26+0300

2022-10-05T21:31+0300

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robert habeck

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Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine (NOZ) demeç veren Habeck, Avrupa'daki enerji baskısı altındaki müttefiklerine yardım etme konusunda ABD'den daha fazla dayanışma çağrısında bulundu.“Dost ülkeler dahil olmak üzere bazı ülkeler bazen [gazları için] astronomik fiyatlar elde ediyor. Elbette bu, konuşmamız gereken sorunları da beraberinde getiriyor” diyen Habeck, “Petrol fiyatları yükseldiğinde ABD bizimle temasa geçti ve sonuç olarak Avrupa'daki ulusal petrol rezervleri kullanıldı. Böyle bir dayanışmanın gaz fiyatlarını düşürmek için de iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220930/almanya-artan-enerji-maliyetlerini-frenlemek-icin-200-milyar-euro-harcayacak-1061782644.html

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abd, gaz, almanya, robert habeck