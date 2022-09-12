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https://sputniknews.com.tr/20220912/isvec-yapimi-iklim-aktivisti-gretanin-benzeri-siyasileri-azarlayip-insanlar-oluyor-diye-agladi--1061090614.html
İsveç yapımı iklim aktivisti: Greta'nın benzeri, siyasileri azarlayıp 'İnsanlar ölüyor' diye ağladı
İsveç yapımı iklim aktivisti: Greta'nın benzeri, siyasileri azarlayıp 'İnsanlar ölüyor' diye ağladı
İsveç seçimi öncesi son TV düellosunda ergen bir iklim aktivisti, Greta Thunberg'in tıpkısının aynısı performans sergileyip başbakan ile muhalefet liderini... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T12:31+0300
2022-09-12T12:38+0300
dünya
greta thunberg
isveç
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İsveç'te aşırı sağın yükselişinin damga vurduğu pazar günkü genel seçimler vesilesiyle Greta Thunberg tarzı siyasetçi paylayan genç bir iklim aktivisti daha sahneye sürüldü. Seçimden önceki son TV düellosu olan Ilımlı Parti lideri Ulf Kristersson ile Sosyal Demokrat Başbakan Magdalena Andersson arasındaki tartışmaya müdahil olan Eira Hedlund, 2003 doğumlu Greta Thunberg'in 2019'da BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı yankılayan bir performans sergiledi. TV düellosunun seyirci koltuğundan söz alarak başbakan ile muhalefet liderini 'çevre krizini ve iklim değişikliğini ele almadıkları' için azarlayan Eira Hedlund, "Durumun ciddiyetini anlamıyor musunuz? İnsanlar ölüyor" diye çıkıştı. Greta Thunberg'in Gelecek İçin Cuma Günleri (Fridays for Future) hareketini temsil eden Eira Hedlund, ağlamaya başlayıp hıçkırıklar içinde şöyle devam etti: “İklim krizi yokmuş gibi davranmaya nasıl devam edebilirsiniz? Bunu bize nasıl yaparsınız?”Çoğu iklim aktivistinin sosyal medyada övgüyle karşıladığı bu müdahale, siyasi liderleri "İklim krizini durdurmak için gerekenleri yapmıyorsunuz" minvalinde uyardığı tutkulu ve ağlamaklı konuşmalarıyla tanınan Greta Thunberg'in de gözünden kaçmadı. 15 yaşından beri dünya liderlerini iklim sorununu umursamadıkları için azarlamak suretiyle 'iklim gurusu' statüsüne yükselip sayısız ödül, onurlandırma ve övgüye mazhar olan ünlü aktivist, şöyle yazdı: “Bu geceki siyasi tartışma sırasında Eira, seçim kampanyası sırasında hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde iktidardakilere hesap sordu. Rahatsız edici gerçeği iletme yükünün çocukların üzerine yıkılması utanç verici. Toplum ve yetişkin dünyası tamamen inkar içinde." Bu arada sosyal medyada pek çok kişi, Eira'nın uzun saç örgüleri ve duygusal hitap tarzıyla Greta'ya çarpıcı şekilde benzediğine dikkat çekti. Bir kullanıcı “Bu kesinlikle patetik bir durum ve bayat bir espriden farksız. Greta kopyası gibi görünecek şekilde tasarlanmış, ancak ondan çok daha genç. Siz çılgın bir tarikat gibisiniz” tepkisini gösterdi.Bir diğeri "Dertleri olduğu aşikar olan çocuk yaştaki gençleri böyle sinik bir şekilde istismar etmek utanç verici: Püriten kıyafetleri ve saç örgüleriyle yeni Greta mı" diye ekledi. Kamboçya'ya büyük yıkım ve can kaybı getirmiş Kızıl Kmerler rejimi ile paralellik kuran biri, "Yeşil Kmerler tarafından beyni yıkanmış bir çocuk" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20190923/-greta-thunberg-bm-iklim-zirvesinde-konustu-sadece-paradan-bahsediyorsunuz-bu-ne-cesaret-1040237507.html
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greta thunberg, isveç
greta thunberg, isveç

İsveç yapımı iklim aktivisti: Greta'nın benzeri, siyasileri azarlayıp 'İnsanlar ölüyor' diye ağladı

12:31 12.09.2022 (güncellendi: 12:38 12.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Fridays For Future Sweden@FFF_SwedenGreta Thunberg tarzı ergen iklim aktivisti Eira Hedlund, İsveç seçimi öncesi son TV düellosunda siyasileri azarlayıp ağladı.
Greta Thunberg tarzı ergen iklim aktivisti Eira Hedlund, İsveç seçimi öncesi son TV düellosunda siyasileri azarlayıp ağladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Fotoğraf : Twitter/Fridays For Future Sweden@FFF_Sweden
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İsveç seçimi öncesi son TV düellosunda ergen bir iklim aktivisti, Greta Thunberg'in tıpkısının aynısı performans sergileyip başbakan ile muhalefet liderini azarladı. Bu manzara İskandinav ülkesinin fabrika üretimi gibi iklim aktivisti mi çıkardığı sorusunu doğururken, sosyal medyada "Siz nesiniz, çılgın bir tarikat mı" gibi tepkilerle karşılandı.
İsveç'te aşırı sağın yükselişinin damga vurduğu pazar günkü genel seçimler vesilesiyle Greta Thunberg tarzı siyasetçi paylayan genç bir iklim aktivisti daha sahneye sürüldü. Seçimden önceki son TV düellosu olan Ilımlı Parti lideri Ulf Kristersson ile Sosyal Demokrat Başbakan Magdalena Andersson arasındaki tartışmaya müdahil olan Eira Hedlund, 2003 doğumlu Greta Thunberg'in 2019'da BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı yankılayan bir performans sergiledi.
TV düellosunun seyirci koltuğundan söz alarak başbakan ile muhalefet liderini 'çevre krizini ve iklim değişikliğini ele almadıkları' için azarlayan Eira Hedlund, "Durumun ciddiyetini anlamıyor musunuz? İnsanlar ölüyor" diye çıkıştı.
Greta Thunberg'in Gelecek İçin Cuma Günleri (Fridays for Future) hareketini temsil eden Eira Hedlund, ağlamaya başlayıp hıçkırıklar içinde şöyle devam etti:
“İklim krizi yokmuş gibi davranmaya nasıl devam edebilirsiniz? Bunu bize nasıl yaparsınız?”
Çoğu iklim aktivistinin sosyal medyada övgüyle karşıladığı bu müdahale, siyasi liderleri "İklim krizini durdurmak için gerekenleri yapmıyorsunuz" minvalinde uyardığı tutkulu ve ağlamaklı konuşmalarıyla tanınan Greta Thunberg'in de gözünden kaçmadı.
15 yaşından beri dünya liderlerini iklim sorununu umursamadıkları için azarlamak suretiyle 'iklim gurusu' statüsüne yükselip sayısız ödül, onurlandırma ve övgüye mazhar olan ünlü aktivist, şöyle yazdı: “Bu geceki siyasi tartışma sırasında Eira, seçim kampanyası sırasında hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde iktidardakilere hesap sordu. Rahatsız edici gerçeği iletme yükünün çocukların üzerine yıkılması utanç verici. Toplum ve yetişkin dünyası tamamen inkar içinde."
Bu arada sosyal medyada pek çok kişi, Eira'nın uzun saç örgüleri ve duygusal hitap tarzıyla Greta'ya çarpıcı şekilde benzediğine dikkat çekti.
Bir kullanıcı “Bu kesinlikle patetik bir durum ve bayat bir espriden farksız. Greta kopyası gibi görünecek şekilde tasarlanmış, ancak ondan çok daha genç. Siz çılgın bir tarikat gibisiniz” tepkisini gösterdi.
İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2019
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Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?
23 Eylül 2019, 20:01
Bir diğeri "Dertleri olduğu aşikar olan çocuk yaştaki gençleri böyle sinik bir şekilde istismar etmek utanç verici: Püriten kıyafetleri ve saç örgüleriyle yeni Greta mı" diye ekledi.
Kamboçya'ya büyük yıkım ve can kaybı getirmiş Kızıl Kmerler rejimi ile paralellik kuran biri, "Yeşil Kmerler tarafından beyni yıkanmış bir çocuk" yorumunu yaptı.
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