https://sputniknews.com.tr/20230115/almanyada-komur-ocaklarinin-genisletilmesine-karsi-cikan-yaklasik-35-bin-kisi-eylem-yapti-1065762168.html
Almanya'da kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkan yaklaşık 35 bin kişi eylem yaptı
Almanya'da kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkan yaklaşık 35 bin kişi eylem yaptı
Maden sahasında ağaçların tepelerine kurdukları barakalarda yaşayan çevreciler, kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkıyor. Almanya’nın ‘linyit köyünde’... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T12:07+0300
2023-01-15T12:07+0300
2023-01-15T12:07+0300
dünya
almanya
eylem
protesto
enerji krizi
ukrayna krizi
kömür
doğalgaz
polis
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde ‘linyit köyü’ olarak bilinen Lützerath'ta polisin bölgeden çıkarmaya çalıştığı, maden sahalarının genişletilmesine karşı 2.5 yıldır mücadele eden çevreci aktivistlere destek vermek için komşu Keyenberg köyünde yaklaşık 35 bin kişi toplandı.Polisin Lützerath'a girişi engellemesi nedeniyle dün Keyenberg'de toplanan eylemciler, maden sahalarının genişletilmemesi ve mevcut sahaların kapatılması talebiyle gösteri düzenledi.‘Tahliyeyi önleyin. İklim adaleti için’ sloganıyla bir araya gelen çevreciler, doğal yaşamın bozulmasına ve karbondioksitin çevreye verdiği zarara dikkati çekerek, linyit madenleri için ormanların yok edildiğini dile getirdi ve enerji şirketlerini eleştirdi. İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ile bazı siyasetçilerin de katıldığı gösteride konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı. Organizatörler, gösteriye 8 bin kişi beklenirken yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını açıkladı.Bu arada Lützerath'ta kurulan barikatları aşıp girmeye çalışan bazı çevreciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin bölgeye izinsiz giren göstericilere copla müdahale ettiği görüldü.Maden sahasının genişletilmesini önlemek için ormanda yaşıyorlarAlmanya'nın ‘linyit köyü’ Lützerath'ta maden sahasının genişletilmesine karşı çıkan çevreciler, 2.5 yıldır köyün yakınındaki ormanlık alanda mücadele veriyor. Enerji şirketi RWE'nin linyit kömürü çıkarılan sahayı genişletme kararı üzerine, Mönchengladbach kenti yakınlarındaki maden bölgesinde ağaçların tepelerine kurdukları baraka evlerde yaşayan çevreciler kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkış nedenlerini anlattı.Lützerath Yaşıyor İnisiyatifi Basın Sözcüsü Mara Sauer, Lützerath'daki maden ocağını, Avrupa'nın devasa linyit madenlerinden ve en büyük karbondioksit kaynaklarından biri olarak nitelendirdi. Sauer, bölgeden çıkarılmak istendiklerini ancak maden sahasını terk etmeyeceklerini vurgulayarak Sauer, "Lützerath yaşamalı. Bunun için de toprağın altındaki kömür, olduğu yerde kalmaya devam etmeli" dedi.Hükümetten ve politikacılardan talepleri olmadığını belirten Sauer, şöyle devam etti:
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almanya, eylem, protesto, enerji krizi, ukrayna krizi, kömür, doğalgaz, polis
almanya, eylem, protesto, enerji krizi, ukrayna krizi, kömür, doğalgaz, polis
Almanya'da kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkan yaklaşık 35 bin kişi eylem yaptı
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Maden sahasında ağaçların tepelerine kurdukları barakalarda yaşayan çevreciler, kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkıyor. Almanya’nın ‘linyit köyünde’ toplanan yaklaşık 35 bin kişinin toplandığı eylemde çevreciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde ‘linyit köyü’ olarak bilinen Lützerath'ta polisin bölgeden çıkarmaya çalıştığı, maden sahalarının genişletilmesine karşı 2.5 yıldır mücadele eden çevreci aktivistlere destek vermek için komşu Keyenberg köyünde yaklaşık 35 bin kişi toplandı.Polisin Lützerath'a girişi engellemesi nedeniyle dün Keyenberg'de toplanan eylemciler, maden sahalarının genişletilmemesi ve mevcut sahaların kapatılması talebiyle gösteri düzenledi.
‘Tahliyeyi önleyin. İklim adaleti için’ sloganıyla bir araya gelen çevreciler, doğal yaşamın bozulmasına ve karbondioksitin çevreye verdiği zarara dikkati çekerek, linyit madenleri için ormanların yok edildiğini dile getirdi ve enerji şirketlerini eleştirdi. İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ile bazı siyasetçilerin de katıldığı gösteride konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı. Organizatörler, gösteriye 8 bin kişi beklenirken yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Bu arada Lützerath'ta kurulan barikatları aşıp girmeye çalışan bazı çevreciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin bölgeye izinsiz giren göstericilere copla müdahale ettiği görüldü.
Maden sahasının genişletilmesini önlemek için ormanda yaşıyorlar
Almanya'nın ‘linyit köyü’ Lützerath'ta maden sahasının genişletilmesine karşı çıkan çevreciler, 2.5 yıldır köyün yakınındaki ormanlık alanda mücadele veriyor. Enerji şirketi RWE'nin linyit kömürü çıkarılan sahayı genişletme kararı üzerine, Mönchengladbach kenti yakınlarındaki maden bölgesinde ağaçların tepelerine kurdukları baraka evlerde yaşayan çevreciler kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkış nedenlerini anlattı.
Lützerath Yaşıyor İnisiyatifi Basın Sözcüsü Mara Sauer, Lützerath'daki maden ocağını, Avrupa'nın devasa linyit madenlerinden ve en büyük karbondioksit kaynaklarından biri olarak nitelendirdi. Sauer, bölgeden çıkarılmak istendiklerini ancak maden sahasını terk etmeyeceklerini vurgulayarak Sauer, "Lützerath yaşamalı. Bunun için de toprağın altındaki kömür, olduğu yerde kalmaya devam etmeli" dedi.
Hükümetten ve politikacılardan talepleri olmadığını belirten Sauer, şöyle devam etti:
"Çünkü mevcut sistemde önemli bir değişiklik olmayacağını defalarca gördük. Şu an Yeşillerin içinde yer aldığı hükümet iktidarda ama hayat kaynaklarımızın, enerji şirketlerine satıldığı bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden diyoruz ki bu sistem çalışmıyor ve başka bir sisteme ihtiyacımız var. İşleri kendi elimize almamız gerekiyor, bu yüzden de 2.5 yıldır burada ormanda yaşıyoruz. Bu kararın önünde durduk, birbirimizle dayanışma içinde olduk."