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https://sputniknews.com.tr/20230113/boris-johnsonin-kapanma-partilerinde-basbakanlik-calisanlarinin-seks-yaptigi-iddia-edildi-1065704883.html
Boris Johnson'ın 'kapanma partilerinde' başbakanlık çalışanlarının seks yaptığı iddia edildi
Boris Johnson'ın 'kapanma partilerinde' başbakanlık çalışanlarının seks yaptığı iddia edildi
Britanya'da 2010'dan beri iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 2019-22'deki lideri Boris Johnson'ın Kovid kapanmaları sırasında başbakanlıkta çılgın partiler... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T13:59+0300
2023-01-13T14:42+0300
dünya
boris johnson
parti
kapanma
pandemi
kovid-19
seks
cinsel ilişki
britanya
ingiltere
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Yurttaşa ölüm döşeğindeki yakınlarıyla vedalaşmayı, cenazelere katılmayı bile yasaklayan kapanma kuralları dayatmış eski Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) kendi koyduğu kuralları çiğnediği partilerde çalışanların cinsel ilişkiye de girdiği belirtildi. Kovid karanlığında ölüm kalım mücadelesi verilirkenLondra'nın Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık binasında Kovid kapanmaları sırasında düzenlenen ve su gibi içki içilen partiler, Eylül 2022'de ölen Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in cenaze töreni için de durmazken, The Times'ın haberine göre Philip'in Nisan 2021'deki cenazesi öncesi verilen partide bazı çalışanlar cinsel ilişkiye girdi. O dönemde BoJo ev ziyareti ve evde toplanmayı yasaklamışken, tanıklara göre saatler 04'ü geçerken hala devam eden gürültülü partide iki çift fazla samimileşti, bir çift, ışıkları kapalı bir ofise girerken, diğer çift mutfakta bir süre elle seviştikten sonra girdikleri karanlık ofisten alı al moru mor halde çıkarken görüldü. Partygate skandalının ortaya çıktığı dönemde Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce başbakanlıkta iki parti düzenlendiği için Kraliçe 2. Elizabeth'ten özür dilemiş bulunan BoJo, skandallar silsilesinin parti ve hükümet içinde isyan çıkarması üzerine Temmuz 2022'de istifa kararını açıklayıp Eylül 2022'de başbakanlıktan gitmişti.Gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler için parti liderliğine geri dönüp başbakanlık için yarışmaya kalkışıp kalkışmayacağı merak konusu olan BoJo, diğer yandan milletvekilliği kariyerinin bitmesi riskiyle karşı karşıya. 'Ülkenin en anti sosyal mesafe partisi' esprisiZira Avam Kamarası Ayrıcalıklar Komisyonu eski başbakanın pandemi kurallarını ihlal eden partilerle ilgili milletvekillerini yanlış yönlendirip yönlendirmediğini soruştururken, BoJo'nun Kasım 2020'deki bir partide "Bu, şu anda Britanya'da en anti sosyal mesafe partisi" esprisini yaptığına dair tanıklık ortaya çıktı. Bu sözler, BoJo'nun başbakanlıkta çalışanların katıldığı partilerin o sırada yürürlükteki pandemi yasalarını ihlal ettiğini bilmediği iddiasını yalanlar nitelikte.Daha önce üst düzey bürokrat Sue Gray ve polis tarafından soruşturulduğu sırada Partygate'e bulaşan başbakanlık çalışanlarının hikayelerini birbirleriyle uyumlu hale getirdikleri ve belgelerle kanıtları ortadan kaldırdıkları da iddialar arasında. 1 milyon sterlin bağış aldığını açıkladıBöyle bir ortamda BoJo'nun eski bir başbakan olarak çalışmalarını sürdürmesine yardımcı olmaya yönelik 1 milyon sterlin bağış aldığını duyurması, siyasi geri dönüş hazırlığı olarak yorumlandı. Büyük Brexit bağışçısındanDevasa bağışı yapan kişi ise Muhafazakar Parti'nin bağışçılarından ve 2019 genel seçimi öncesi Brexit Partisi'ne 5 milyon sterlin bağışlamış olan kripo para yatırımcısı Christopher Harborne. Artık Reform Birleşik Krallık olarak yoluna devam eden Brexit Partisi, Muhafazakar Parti'yi Avrupa Birliği'nden (AB) 'sert çıkışa' zorlamak için Nigel Farage'ın liderliğinde 2018'de kurulmuştu. Harborne'un 1 milyon sterlin bağışladığı Johnson'ın özel limited şirketi, ticari iş yapmıyor, sadece eski bir başbakan olarak kendisine destek olmak için özel ofis işlevi görüyor.6 ayda yaptığı konuşmalar için 1 milyon sterlinden fazla ücret aldıAvam Kamarası'na yaptığı bildirimlere göre Muhafazakarların zengin bağışçısı Lord Bamford ile bağlantılı bir mülkte 10 bin sterlin değer biçerek ailesiyle birlikte yaşamaya devam eden BoJo, eylülde başbakanlıktan ayrıldığından beri yaptığı konuşmalardan 1 milyon sterlinden fazla kazandı, sadece aralık ayında biri kripto para promosyonu niteliğindeki iki ayrı konuşma için yaklaşık 300 bin sterlin ücret aldı.
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https://sputniknews.com.tr/20221217/ingilterenin-eski-basbakani-trussin-kokain-partileri-duzenledigi-iddia-edildi-1064704641.html
https://sputniknews.com.tr/20221107/eski-ingiltere-basbakani-johnson-londradan-istanbula-ekonomi-sinifinda-uctu-1063145265.html
https://sputniknews.com.tr/20221026/anket-ingilterede-basbakani-halk-secseydi-kim-galip-gelirdi-1062715685.html
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boris johnson, parti, kapanma, pandemi, kovid-19, seks, cinsel ilişki, britanya, ingiltere, bağış, muhafazakar parti, muhafazakarlar
boris johnson, parti, kapanma, pandemi, kovid-19, seks, cinsel ilişki, britanya, ingiltere, bağış, muhafazakar parti, muhafazakarlar

Boris Johnson'ın 'kapanma partilerinde' başbakanlık çalışanlarının seks yaptığı iddia edildi

13:59 13.01.2023 (güncellendi: 14:42 13.01.2023)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Britanya'da 2010'dan beri iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 2019-22'deki lideri Boris Johnson'ın Kovid kapanmaları sırasında başbakanlıkta çılgın partiler verilmesi skandalının (Partygate) yeni ayrıntıları ortaya çıktı.
Yurttaşa ölüm döşeğindeki yakınlarıyla vedalaşmayı, cenazelere katılmayı bile yasaklayan kapanma kuralları dayatmış eski Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) kendi koyduğu kuralları çiğnediği partilerde çalışanların cinsel ilişkiye de girdiği belirtildi.

Kovid karanlığında ölüm kalım mücadelesi verilirken

Londra'nın Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık binasında Kovid kapanmaları sırasında düzenlenen ve su gibi içki içilen partiler, Eylül 2022'de ölen Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in cenaze töreni için de durmazken, The Times'ın haberine göre Philip'in Nisan 2021'deki cenazesi öncesi verilen partide bazı çalışanlar cinsel ilişkiye girdi.
O dönemde BoJo ev ziyareti ve evde toplanmayı yasaklamışken, tanıklara göre saatler 04'ü geçerken hala devam eden gürültülü partide iki çift fazla samimileşti, bir çift, ışıkları kapalı bir ofise girerken, diğer çift mutfakta bir süre elle seviştikten sonra girdikleri karanlık ofisten alı al moru mor halde çıkarken görüldü.
Partygate skandalının ortaya çıktığı dönemde Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce başbakanlıkta iki parti düzenlendiği için Kraliçe 2. Elizabeth'ten özür dilemiş bulunan BoJo, skandallar silsilesinin parti ve hükümet içinde isyan çıkarması üzerine Temmuz 2022'de istifa kararını açıklayıp Eylül 2022'de başbakanlıktan gitmişti.
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Gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler için parti liderliğine geri dönüp başbakanlık için yarışmaya kalkışıp kalkışmayacağı merak konusu olan BoJo, diğer yandan milletvekilliği kariyerinin bitmesi riskiyle karşı karşıya.

'Ülkenin en anti sosyal mesafe partisi' esprisi

Zira Avam Kamarası Ayrıcalıklar Komisyonu eski başbakanın pandemi kurallarını ihlal eden partilerle ilgili milletvekillerini yanlış yönlendirip yönlendirmediğini soruştururken, BoJo'nun Kasım 2020'deki bir partide "Bu, şu anda Britanya'da en anti sosyal mesafe partisi" esprisini yaptığına dair tanıklık ortaya çıktı. Bu sözler, BoJo'nun başbakanlıkta çalışanların katıldığı partilerin o sırada yürürlükteki pandemi yasalarını ihlal ettiğini bilmediği iddiasını yalanlar nitelikte.
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Daha önce üst düzey bürokrat Sue Gray ve polis tarafından soruşturulduğu sırada Partygate'e bulaşan başbakanlık çalışanlarının hikayelerini birbirleriyle uyumlu hale getirdikleri ve belgelerle kanıtları ortadan kaldırdıkları da iddialar arasında.

1 milyon sterlin bağış aldığını açıkladı

Böyle bir ortamda BoJo'nun eski bir başbakan olarak çalışmalarını sürdürmesine yardımcı olmaya yönelik 1 milyon sterlin bağış aldığını duyurması, siyasi geri dönüş hazırlığı olarak yorumlandı.

Büyük Brexit bağışçısından

Devasa bağışı yapan kişi ise Muhafazakar Parti'nin bağışçılarından ve 2019 genel seçimi öncesi Brexit Partisi'ne 5 milyon sterlin bağışlamış olan kripo para yatırımcısı Christopher Harborne.
Artık Reform Birleşik Krallık olarak yoluna devam eden Brexit Partisi, Muhafazakar Parti'yi Avrupa Birliği'nden (AB) 'sert çıkışa' zorlamak için Nigel Farage'ın liderliğinde 2018'de kurulmuştu.
Harborne'un 1 milyon sterlin bağışladığı Johnson'ın özel limited şirketi, ticari iş yapmıyor, sadece eski bir başbakan olarak kendisine destek olmak için özel ofis işlevi görüyor.
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Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'dan İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtu
7 Kasım 2022, 11:28

6 ayda yaptığı konuşmalar için 1 milyon sterlinden fazla ücret aldı

Avam Kamarası'na yaptığı bildirimlere göre Muhafazakarların zengin bağışçısı Lord Bamford ile bağlantılı bir mülkte 10 bin sterlin değer biçerek ailesiyle birlikte yaşamaya devam eden BoJo, eylülde başbakanlıktan ayrıldığından beri yaptığı konuşmalardan 1 milyon sterlinden fazla kazandı, sadece aralık ayında biri kripto para promosyonu niteliğindeki iki ayrı konuşma için yaklaşık 300 bin sterlin ücret aldı.
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