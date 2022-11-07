https://sputniknews.com.tr/20221107/eski-ingiltere-basbakani-johnson-londradan-istanbula-ekonomi-sinifinda-uctu-1063145265.html
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'dan İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtu
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'dan İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtu
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:28+0300
2022-11-07T11:28+0300
2022-11-07T11:28+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
pegasus
ekonomi
tarifeli uçak
istanbul
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İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus 'un tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.Johnson'ın İstanbul seyahatine dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcısı paylaştı.Akçalı fotoğrafa "Lüks yaşayan politikacılarımıza örnek olmalı" notunu ekledi. Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi için Mısır'a gidecek.
ingiltere
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ingiltere, boris johnson, pegasus, ekonomi, tarifeli uçak, istanbul
ingiltere, boris johnson, pegasus, ekonomi, tarifeli uçak, istanbul
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'dan İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtu
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İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu.
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus 'un tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.
Johnson'ın İstanbul seyahatine dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcısı paylaştı.
Akçalı fotoğrafa "Lüks yaşayan politikacılarımıza örnek olmalı" notunu ekledi. Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi için Mısır'a gidecek.