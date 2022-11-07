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https://sputniknews.com.tr/20221107/eski-ingiltere-basbakani-johnson-londradan-istanbula-ekonomi-sinifinda-uctu-1063145265.html
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'dan İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtu
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'dan İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtu
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:28+0300
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dünya
ingiltere
boris johnson
pegasus
ekonomi
tarifeli uçak
istanbul
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İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus 'un tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.Johnson'ın İstanbul seyahatine dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcısı paylaştı.Akçalı fotoğrafa "Lüks yaşayan politikacılarımıza örnek olmalı" notunu ekledi. Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi için Mısır'a gidecek.
ingiltere
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ingiltere, boris johnson, pegasus, ekonomi, tarifeli uçak, istanbul
ingiltere, boris johnson, pegasus, ekonomi, tarifeli uçak, istanbul

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'dan İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtu

11:28 07.11.2022
© AP Photo / Frank AugsteinBoris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu.
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus 'un tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.
Johnson'ın İstanbul seyahatine dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcısı paylaştı.
Akçalı fotoğrafa "Lüks yaşayan politikacılarımıza örnek olmalı" notunu ekledi. Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi için Mısır'a gidecek.
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