https://sputniknews.com.tr/20221026/anket-ingilterede-basbakani-halk-secseydi-kim-galip-gelirdi-1062715685.html

Ipsos anketi: İngiltere'de başbakanı halk seçseydi kim galip gelirdi?

Ipsos anketi: İngiltere'de başbakanı halk seçseydi kim galip gelirdi?

İngiltere'de Ipsos kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket, yeni Başbakan Rishi Sunak'ın halk oylamasıyla da galip geldiğini gösterdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T11:33+0300

2022-10-26T11:33+0300

2022-10-26T11:55+0300

dünya

ingiltere

rishi sunak

muhafazakar parti

başbakan

liz truss

boris johnson

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İngiltere'de son yıllarda başbakanl koltuğuna oturacak isim, halk oylamasıyla değil Muhafazakar Parti içerisinde yapılan oylamayla belirleniyor.Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos tarafından 14-17 Ekim'de yapılan anket, yaklaşık on kişiden üçünün (yüzde 28) Rishi Sunak'ı altı rakip arasından başbakan olarak seçtiğini gösterdi.Ankete katılanların dörtte biri (yüzde 23) 'hiçbir adayı seçmediğini' belirtirken, eski Başbakan Boris Johnson yüzde 19'luk bir destek kazandı.Bununla birlikte diğer adaylar Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt yüzde 7, Savunma Bakanı Ben Wallace yüzde 5, Uluslararası Ticaret Bakanı Kemi Badenoch yüzde 4 ve İçişleri Bakanı Suella Braverman da yüzde 2'lik bir destek aldı.Adaylar arasında gösterilenler arasında sadece Wallace, başbakanlığa aday olmak istemediğini belirtmişti.Liz Truss'ın istifasıÖte yandan katılımcıların yüzde 87'si eski Başbakan Liz Truss'ın istifa etmekle doğru yaptığını söyledi.Yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64) bunun 'kesinlikle' doğru karar olduğu yönünde görüş bildirdi. Bununla beraber sadece 7'lik bir kesim, istifa kararını doğru bulmadığını belirtti.Her on kişiden yedisi (yüzde 70) Truss'ın ülkeyi daha da kötüleştirdiğini söylerken, beşte biri (yüzde 21) bir fark yaratmadığını ve yüzde 5'i bir şeyler yaptığını iddia etti.Hem Muhafazakar Parti hem de İşçi Partili seçmen de yüzde 91 oranda Truss'ın istifasının doğru olduğu konusunda hemfikir.2019'da yapılan başka bir kamuoyu yoklaması, Johnson'ın Sunak'ın yüzde 36'ya 31 oranlarında 5 puan önünde gösterdi.Rishi Sunak, Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.Geçen hafta istifa kararı alan Truss'ın ardından dün göreve Sunak getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221025/ingilterede-sunak-resmen-basbakanlik-koltugunda-1062679918.html

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ingiltere, rishi sunak, muhafazakar parti, başbakan, liz truss, boris johnson