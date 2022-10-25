https://sputniknews.com.tr/20221025/ingilterede-sunak-resmen-basbakanlik-koltugunda-1062679918.html
İngiltere'de Sunak resmen başbakanlık koltuğunda
İngiltere'de Sunak resmen başbakanlık koltuğunda
İngiltere Kralı 3. Charles, Rishi Sunak'ı resmen başbakan olarak görevlendirdi. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T13:37+0300
2022-10-25T13:37+0300
2022-10-25T14:03+0300
rishi sunak
kral 3. charles
dünya
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İngiltere'de ülke tarihinin en kısa süreli başbakanı olarak kayıtlara geçen Liz Truss'ın ardından, eski lider Boris Johnson'ın da yarıştan çekilmesiyle hem iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği hem de başbakanlık koltuğuna oturan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın bu yeni unvanı resmiyet kazandı.Yerine geçtiği annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'deki ölümünden bu yana iki başbakan gören Kral 3. Charles bugün İngiltere Kraliyet Ailesi'nden bile daha zengin olan Sunak'ı Buckingham Sarayı'nda ağırladı ve başbakanlık görevini resmen Sunak'a verdi. Böylece Truss'ın ardından ülkenin Hint asıllı bu ilk lideri Sunak da ülkede seçime gidilmeden başbakanlık koltuğuna oturan bir diğer isim oldu. Sunak'tan ilk açıklamalar: Selefinin hatalarını düzeltecek, Ukrayna'ya desteğe devamTruss'ın 23 Eylül'de açıkladığı bütçe, finans piyasalarını altüst etmiş; kendi sunduğu programı uygulayan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i 14 Ekim'de görevden alması ise 'yeni Demir Lady' olarak anılan çiçeği burnunda başbakanın ipini iyice çekmişti. Kral tarafından resmen görevlendirildikten sonra kısa bir açıklama yapan Sunak da Truss'ın bu hatalarını düzelteceğini belirtip zorlu tercihler yapmak zorunda kalacakları konusunda uyardı. Sunak, Ukrayna'ya sonuna kadar destek vermeye de devam edeceklerini söyledi.
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rishi sunak, kral 3. charles
rishi sunak, kral 3. charles
İngiltere'de Sunak resmen başbakanlık koltuğunda
13:37 25.10.2022 (güncellendi: 14:03 25.10.2022) Abone ol
İngiltere Kralı 3. Charles, Rishi Sunak'ı resmen başbakan olarak görevlendirdi.
İngiltere'de ülke tarihinin en kısa süreli başbakanı olarak kayıtlara geçen Liz Truss'ın ardından, eski lider Boris Johnson'ın da yarıştan çekilmesiyle hem iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği hem de başbakanlık koltuğuna oturan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın bu yeni unvanı resmiyet kazandı.
Yerine geçtiği annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'deki ölümünden bu yana iki başbakan gören Kral 3. Charles bugün İngiltere Kraliyet Ailesi'nden bile daha zengin olan Sunak'ı Buckingham Sarayı'nda ağırladı ve başbakanlık görevini resmen Sunak'a verdi.
Böylece Truss'ın ardından ülkenin Hint asıllı bu ilk lideri Sunak da ülkede seçime gidilmeden başbakanlık koltuğuna oturan bir diğer isim oldu.
Sunak'tan ilk açıklamalar: Selefinin hatalarını düzeltecek, Ukrayna'ya desteğe devam
Truss'ın 23 Eylül'de açıkladığı bütçe, finans piyasalarını altüst etmiş; kendi sunduğu programı uygulayan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i 14 Ekim'de görevden alması ise 'yeni Demir Lady' olarak anılan çiçeği burnunda başbakanın ipini iyice çekmişti.
Kral tarafından resmen görevlendirildikten sonra kısa bir açıklama yapan Sunak da Truss'ın bu hatalarını düzelteceğini belirtip zorlu tercihler yapmak zorunda kalacakları konusunda uyardı. Sunak, Ukrayna'ya sonuna kadar destek vermeye de devam edeceklerini söyledi.