https://sputniknews.com.tr/20221217/ingilterenin-eski-basbakani-trussin-kokain-partileri-duzenledigi-iddia-edildi-1064704641.html

Eski İngiltere Başbakanı Truss'ın verdiği partilerde, 'kokain kalıntıları' bulunduğu iddia edildi

Eski İngiltere Başbakanı Truss'ın verdiği partilerde, 'kokain kalıntıları' bulunduğu iddia edildi

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde düzenlediği partilerde, 'kokain' kullanıldığı iddia edildi. Söz konusu partilerin... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T18:51+0300

2022-12-17T18:51+0300

2022-12-17T19:05+0300

liz truss

dünya

uyuşturucu

kokain

boris johnson

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The Guardian'da yer alan habere göre Truss, halihazırda ülkenin dışişleri bakanı olduğu ve Boris Johnson'dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturmak için yarışa katıldığı dönemde Kent'teki Chevening Evi'nde iki parti düzenledi. 17. yüzyıldan kalma, 3000 dönüm arazi üzerine kurulu, 115 odalı Chevening Evi'nde 19-21 Ağustos'ta ve 2-4 Eylül'de düzenlenen ve Truss'a yakın isimlerin çağrıldığı partilerde çalışan bir personel, söz konusu tozun bilardo masalarının yer aldığı oyun odalarındaki sehpalarda bulduğunu iddia etti. Kaynak, kokaine ait kalıntıları, söz konusu yasaklı maddeler ile temas ettiği takdirde renk değiştiren bir çubukla test ettiklerini söyledi. Fakat bu testler resmi olarak onaylanmış değil. İngiltere'de, A sınıfı uyuşturucu kategorisinde yer alan kokaini bulundurma suçunda kişi, 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Resmi konut statüsünde yer almayan fakat dışişleri bakanlarına toplantıları ve görüşmeleri için tahsis edilen Chevening Evi'nde Truss'ın kokain partileri düzenlediği iddialarının yanı sıra, bir diğer iddia da eski başbakan Boris Johnson ile ilgili ortaya atıldı.Kimliklerini paylaşmayan kaynaklar, başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 Numara'da düzenlenen iki partide de kokaine ait kalıntılar bulunduğunu aktardı.Bu partilerden birinin 19 Aralık 2020'de, diğerinin ise Kraliçe II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce 17 Nisan 2021'de yapıldığı belirtildi.Bu partiler, hükümetin koronavirüs döneminde salgına karşı yürürlüğe konulan kuralları ihlal ettiğini gözler önüne seren ve 'partygate' adıyla bilinen büyük bir skandala neden olmuştu.Konuyla ilgili Guardian'a konuşan ve 10 Numara'daki partilerde çalışan temizlik görevlileri, küçük plastik torbaları çöp kutusunun yanındaki yerde, masanın yanında, kusmuk kalıntıları ve kan lekeleriyle birlikte bulduklarını söyledi. Beyaz toz kalıntılarını masalarda, sehpalarda ve ofisin tuvaletlerindeki çöplerde bulunduğu iddia edildi.Bununla birlikte kaynaklar, aynı masada silik bir çizgi toz ve 'Boots Advantage' kart bulunduğunu aktardı. Kartın kime ait olduğu ise bilinmiyor.Haberde, Lizz Truss'ın veya Boris Johnson'ın uyuşturucu kullandığına yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi. Bununla birlikte iki eski liderin, etkinliklere katılanların uyuşturucu aldıklarına dair bilgi sahibi olduğunu gösteren bir bilginin de olmadığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220114/ingiltere-basbakani-johnson-ulusal-yas-sirasinda-parti-duzenledigi-icin-kraliceden-ozur-diledi-1052750242.html

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liz truss, uyuşturucu, kokain, boris johnson