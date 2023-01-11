https://sputniknews.com.tr/20230111/taliban-sozcusu-kadinlarin-egitim-almasini-yasaklamadik-sadece-erteledik-1065648506.html

Taliban Sözcüsü: Kadınların eğitim almasını yasaklamadık, sadece erteledik

Taliban Sözcüsü: Kadınların eğitim almasını yasaklamadık, sadece erteledik

Sözcü Suheyl Şahin, "Taliban liderleri, kadınların eğitim almasına haddizatında karşı değil. Ama değerlerimize ve kurallarımıza uygun bir ortamda eğitim... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T20:31+0300

2023-01-11T20:31+0300

2023-01-11T20:55+0300

dünya

afganistan

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kadın

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eğitim

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erteleme

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ABD'nin Ağustos 2021'de çekilmesiyle kontrolü ele geçiren Taliban'ın kadınları kamusal yaşamdan tamamen dışlayıp eve hapseden yasaklarına üniversiteyi de eklemesi, Afganistan'da kadınların yanısıra erkekler tarafından da protesto edilirken, Türkiye dahil uluslararası toplumun tepkisi İslamcı örgütün politika değiştirmesini sağlamadı. 'Kalıcı bir yasak degil'Tepkiler karşısında Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Afgan kadınlarının orta eğitim ve üniversite eğitimi almasına getirilen yasağın 'kalıcı olmadığı, sadece eğitimlerinin ertelendiği' savunmasını yaptı:"Kadınların eğitimine yönelik kalıcı bir yasak olmadığını belirtmek isterim. Sadece eğitimleri için uygun ortam oluşturulana kadar ertelendi."Orta eğitim 1.5 yıldır 'ertelemede'Daha önce kız çocuklarının orta eğitim almasını yasaklayan Taliban adına Eylül 2021'de Sözcü Zabihullah Mücahid'den 'kız çocuklarının ancak Taliban hükümetinin şeriata uygun güvenli ortam oluşturmasından sonra orta eğitime katılabilecekleri' açıklaması gelmişti. Ancak o zamandan beri kız çocuklarına orta eğitim izni çıkmadı.Nitekim Şahin de "Yetkililer bunu mümkün olan en kısa sürede başarmak için tüm hızıyla çalışıyor" dedi. Sözcü, 'Taliban liderlerinin kadınların eğitim almasına haddizatında karşı olmadığını' iddia ederek "Ama kadınların değerlerimize ve kurallarımıza uygun bir ortamda eğitim görmelerini istiyorlar" diye ekledi. 'İnsan hakları veya kadın haklarını tanımıyorlar'Şimdilik kız çocuklarının sadece ilkokula gitmesine izin veren, kadınların burka giymeden, yanında erkek akrabası olmadan evden çıkmasına izin vermeyen, park bahçe dahil kamusal alanlara girişini yasaklayan, devlet ve belediye işlerinde çalışmasına getirdiği yasağa STK'lere genişleten Taliban, milyonlarca kadının yaşamını kararttı. ABD'nin Harvard Kennedy Okulu'nda Edward S. Mason Programı kapsamında üst düzey master yapan Nishank Motwani, "İnsan hakları veya kadın hakları kavramlarını tanımayan Taliban, bu hakları inançlarına kökten yabancı olarak görüyor" değerlendirmesini yaptı. Motwani, rejimin liderlerinin 'kendi dar ideolojik zihniyetleriyle çatışan herhangi bir iç veya dış etkiden kapsamlı şekilde arındırma kampanyası yürüttüklerini' söyledi.'Doha'da imzalanan ABD-Taliban anlaşmasını yutturdular''Kadınları kamusal yaşamdan silmenin Taliban'ın taktik-strateji kitabının çekirdeğini oluşturduğunu' belirten akademisyen, "Taliban'ın ilk iktidar döneminden farklı davranacağına dair herhangi bir beklenti, yalnızca Doha'da imzalanan ABD-Taliban anlaşmasını desteklemiş Taliban'a mazeret bulucuların kendi kendilerini kandırmalarına hizmet etti" dedi. Şubat 2020'de Katar'ın başkentinde imzalanan anlaşma, Taliban'ın ülkede terörist grupların faaliyet göstermesini önleme sözü karşılığında ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin önünü açtı.

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afganistan, taliban, kadın, kız, öğrenci, eğitim, üniversite, yasak, erteleme, suheyl şahin, süheyl şahin