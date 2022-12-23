https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html

Taliban: Kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı

Taliban: Kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı

Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınlara üniversite kapılarını kapatan yasağı savundu. Örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda görülen... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T08:54+0300

2022-12-23T08:54+0300

2022-12-23T08:54+0300

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üniversite

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Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe gösterdi.Nedim, Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savundu.Nedim, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söyledi.Ziraat ve mühendislik gibi bazı bölümlerde kızların eğitim almasının "İslami kurallara ve Afgan geleneklerine ters" olduğunu iddia eden Nedim, "Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değildir. Üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.Uygulamaya uluslararası alandan gelen tepkiler için ise "İçişlerimize karışmasınlar" diyen Nedim, kız ve erkeklerin eğitim aldığı medreseler için ise yeni bir kararın gündemde olmadığını, medreselerin faaliyetlerini mevcut haliyle sürdüreceğini belirtti.Taliban yönetimi, önceki gün, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221222/afgan-kadinlar-universite-yasagini-protesto-etti-taliban-kizlarin-ilkokula-gitmesini-de-yasakladi-1064881508.html

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taliban, afganistan, kadın, eğitim, üniversite