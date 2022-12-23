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https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html
Taliban: Kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı
Taliban: Kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı
Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınlara üniversite kapılarını kapatan yasağı savundu. Örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda görülen... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T08:54+0300
2022-12-23T08:54+0300
dünya
taliban
afganistan
kadın
eğitim
üniversite
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Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe gösterdi.Nedim, Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savundu.Nedim, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söyledi.Ziraat ve mühendislik gibi bazı bölümlerde kızların eğitim almasının "İslami kurallara ve Afgan geleneklerine ters" olduğunu iddia eden Nedim, "Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değildir. Üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.Uygulamaya uluslararası alandan gelen tepkiler için ise "İçişlerimize karışmasınlar" diyen Nedim, kız ve erkeklerin eğitim aldığı medreseler için ise yeni bir kararın gündemde olmadığını, medreselerin faaliyetlerini mevcut haliyle sürdüreceğini belirtti.Taliban yönetimi, önceki gün, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/afgan-kadinlar-universite-yasagini-protesto-etti-taliban-kizlarin-ilkokula-gitmesini-de-yasakladi-1064881508.html
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taliban, afganistan, kadın, eğitim, üniversite
taliban, afganistan, kadın, eğitim, üniversite

Taliban: Kadınların mühendislik ve ziraat eğitimi alması İslami kurallara ve Afgan kültürüne aykırı

08:54 23.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMANAfganistan'da Taliban yönetimi bayrağı
Afganistan'da Taliban yönetimi bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMAN
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Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınlara üniversite kapılarını kapatan yasağı savundu. Örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda görülen sorunlar nedeniyle bu kararın alındığını belirten Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nedim, "Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değil" dedi.
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe gösterdi.

Nedim, Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savundu.
Nedim, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söyledi.
Ziraat ve mühendislik gibi bazı bölümlerde kızların eğitim almasının "İslami kurallara ve Afgan geleneklerine ters" olduğunu iddia eden Nedim, "Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değildir. Üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.
Uygulamaya uluslararası alandan gelen tepkiler için ise "İçişlerimize karışmasınlar" diyen Nedim, kız ve erkeklerin eğitim aldığı medreseler için ise yeni bir kararın gündemde olmadığını, medreselerin faaliyetlerini mevcut haliyle sürdüreceğini belirtti.
Taliban yönetimi, önceki gün, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.
Taliban'ın Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın tüm devlet ve özel üniversitelere kadınların eğitime katılımını yasakladığını bildirmesi sonrası Afgan başkenti Kabil'de bir grup kadın protesto düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
DÜNYA
Afgan kadınlar üniversite yasağını protesto etti: 'Taliban kızların ilkokula gitmesini de yasakladı'
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