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https://sputniknews.com.tr/20221228/afgan-profesor-kadinlara-universite-yasagini-protesto-etmek-icin-diplomalarini-yirtti-1065123639.html
Afgan profesör kadınlara üniversite yasağını protesto etmek için diplomalarını yırttı
Afgan profesör kadınlara üniversite yasağını protesto etmek için diplomalarını yırttı
Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T11:36+0300
2022-12-28T11:36+0300
dünya
afganistan
kadınlar
üniversite
taliban
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Geçen yıl Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da kadınların kamusal hayattan tecrit edilmesine yönelik uygulamalar sürerken son dönemde kadınların üniversite eğitimi almasına yasak konulması tepki çekti.Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, söz konusu yasağı protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.Sosyal medyada paylaşılan videolarda profesörün, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok" sözleri dikkat çekti.Profesör, "Kız kardeşim ve annem okuyamıyorsa, bu eğitimi kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.Başlangıçta kadınlar ve azınlıkların haklarına saygı duyacağını vaat eden Taliban, yakın zamanda Afgan kadınları için üniversite eğitimini süresiz olarak yasakladığını duyurmuştu.İlgili yasak, hem Afgan toplumu hem de uluslararası toplumdan tepki almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/talibanin-kadinlara-universiteyi-yasagi-erkek-ogrenciler-dayanismak-icin-dersleri-boykot-etti-1065028801.html
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afganistan, kadınlar, üniversite, taliban
afganistan, kadınlar, üniversite, taliban

Afgan profesör kadınlara üniversite yasağını protesto etmek için diplomalarını yırttı

11:36 28.12.2022
© AP Photo / Petros GiannakourisAfganistan'da burka giyen bir kadın
Afganistan'da burka giyen bir kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.
Geçen yıl Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da kadınların kamusal hayattan tecrit edilmesine yönelik uygulamalar sürerken son dönemde kadınların üniversite eğitimi almasına yasak konulması tepki çekti.
Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, söz konusu yasağı protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda profesörün, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok" sözleri dikkat çekti.
Profesör, "Kız kardeşim ve annem okuyamıyorsa, bu eğitimi kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Başlangıçta kadınlar ve azınlıkların haklarına saygı duyacağını vaat eden Taliban, yakın zamanda Afgan kadınları için üniversite eğitimini süresiz olarak yasakladığını duyurmuştu.
İlgili yasak, hem Afgan toplumu hem de uluslararası toplumdan tepki almıştı.
Afganistan'da ailesinin üniversitede okuyacak ilk kadın üyesi olmaya hazırlanırken Taliban'ın kadınlara yüksek eğitim yasağına çarpan Merve (ortada), üniversite eğitimi alabilen erkek kardeşi Hamid ile birlikte evde kitap okurken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
DÜNYA
Taliban'ın kadınlara üniversite yasağı: Erkek öğrenciler dayanışmak için dersleri boykot etti
26 Aralık, 14:17
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