https://sputniknews.com.tr/20221228/afgan-profesor-kadinlara-universite-yasagini-protesto-etmek-icin-diplomalarini-yirtti-1065123639.html

Afgan profesör kadınlara üniversite yasağını protesto etmek için diplomalarını yırttı

Afgan profesör kadınlara üniversite yasağını protesto etmek için diplomalarını yırttı

Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T11:36+0300

2022-12-28T11:36+0300

2022-12-28T11:36+0300

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taliban

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Geçen yıl Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da kadınların kamusal hayattan tecrit edilmesine yönelik uygulamalar sürerken son dönemde kadınların üniversite eğitimi almasına yasak konulması tepki çekti.Kabil Üniversitesi'nden bir profesör, söz konusu yasağı protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.Sosyal medyada paylaşılan videolarda profesörün, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok" sözleri dikkat çekti.Profesör, "Kız kardeşim ve annem okuyamıyorsa, bu eğitimi kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.Başlangıçta kadınlar ve azınlıkların haklarına saygı duyacağını vaat eden Taliban, yakın zamanda Afgan kadınları için üniversite eğitimini süresiz olarak yasakladığını duyurmuştu.İlgili yasak, hem Afgan toplumu hem de uluslararası toplumdan tepki almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/talibanin-kadinlara-universiteyi-yasagi-erkek-ogrenciler-dayanismak-icin-dersleri-boykot-etti-1065028801.html

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