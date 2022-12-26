https://sputniknews.com.tr/20221226/talibanin-kadinlara-universiteyi-yasagi-erkek-ogrenciler-dayanismak-icin-dersleri-boykot-etti-1065028801.html

Taliban'ın kadınlara üniversite yasağı: Erkek öğrenciler dayanışmak için dersleri boykot etti

Taliban'ın kadınlara üniversite yasağı: Erkek öğrenciler dayanışmak için dersleri boykot etti

Taliban'ın Afganistan'da kadınları esir alan uygulamalarına üniversite yasağını eklemesi, üstüne üstlük kız çocuklarının ilkokula gitmesini bile yasakladığına... 26.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-26T14:17+0300

2022-12-26T14:17+0300

2022-12-26T14:23+0300

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Taliban'ın iktidarı ele geçirir geçirmez sınıflara harem-selamlık getirdiği üniversitelerde bu ay kadın öğrencilerin eğitim almasının yasaklanmasını kınayan erkek öğrenciler, derslere girmeme eylemi başlattı. Afgan TV kanalı Tolo'nun haberine göre Taliban'ın şiddete başvurduğu sert müdahalesiyle karşılaşan protestocu erkek öğrenciler, kız öğrenciler de alınana kadar derslere devam etmemekte sözbirliği etti.Muzamel isimli öğrenci, "Boykotumuza devam edeceğiz ve kız sınıfları açılmazsa eğitime devam etmeyeceğiz" dedi. Navidullah isimli öğrenci, "Üniversiteler kız kardeşlerimiz için kapalıysa biz de üniversiteye gitmek istemiyoruz" diye konuştu.Mohebullah isimli öğrenci, "İki kız kardeşim de yüksek öğrenim görüyordu, ancak eğitim kurumlarının onlara kapanması nedeniyle ben de devam etmeyeceğim” tepkisini gösterdi.Kabil Üniversitesi'ndeki çok sayıda öğretim görevlisi de kızlara eğitim kurumlarının kapatılmasını esefle karşıladıklarını belirterek Taliban'ı kararlarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.Tavfikkullah isimli öğretim görevlisi, "İslam Emirliği'nden kız kardeşlerimiz için üniversiteleri yeniden açmasını istiyoruz" dedi.Protesto ve boykot eylemi yapan kadınlara ve erkeklere Taliban'ın ateş açmaya varan boyutta sert şekilde müdahale ettiğine dair haber ve görüntüler de geldi. 15 Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana fiili yetkililer kızların orta eğitim almasını yasakladı, kadınların ve kızların hareket özgürlüğünü kısıtladı, kadınları son olarak STK'lerde de çalışma yasağı getirerek iş gücünden tamamen dışladı, kadınların -mümkünse burkayla- örtünmeden ve yanlarında erkek akrabaları olmadan sokağa çıkmasını yasakladı, parkları, spor salonlarını ve hamamları kullanmasını yasakladı. Bu yasaklar, Afgan kadınlarla kız çocuklarının evlerinin dört duvarına kapatılması anlamına geliyor.Bu ay Taliban Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın üniversitelerde kız öğrencilerin yasaklandığını duyurmasının ardından, 22 Aralık'ta ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, başkent Kabil'deki bir toplantıya dayanarak Taliban'ın kız çocuklarının ilkokula gitmesini de yasakladığını yazmıştı. İktidarı ele geçirmesinin ardından, 13 ya ve üstündeki, 6 sınıftaki ve üstündeki kız öğrencilere orta öğretim yasağı getiren Taliban'ın son olarak Kandahar eyaletinde kız ilkokullarına baskın yapıp ergenlik döneminde yüzlerce kız öğrenci saptadığı ve onları okullardan kovduğu haberi geldi. Taliban'ın okula geç başlayan, sınıfı tekrarlamak zorunda kalan veya öğrenme güçlüğü çeken kız öğrencilere istisna tanımadığı belirtildi.Taliban Eğitim Bakanlığı'nın Kandahar vilayetindeki müdürü Mevlevi Fakhruddin Nakşibendi, okuldan atmaları doğruladı. Nakşibendi, 13 yaşında veya daha büyük olan veya ergenliğe ulaşan kızların okuldan atıldığını söyledi.

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afganistan, taliban, kadın, kız, kız çocuğu, öğrenci, yasak, erkek, boykot, üniversite