Taliban'ın kadınlara üniversite yasağı: Erkek öğrenciler dayanışmak için dersleri boykot etti
14:17 26.12.2022 (güncellendi: 14:23 26.12.2022)
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMANAfganistan'da ailesinin üniversitede okuyacak ilk kadın üyesi olmaya hazırlanırken Taliban'ın kadınlara yüksek eğitim yasağına çarpan Merve (ortada), üniversite eğitimi alabilen erkek kardeşi Hamid ile birlikte evde kitap okurken
© AFP 2022 / AHMAD SAHEL ARMAN
Taliban'ın Afganistan'da kadınları esir alan uygulamalarına üniversite yasağını eklemesi, üstüne üstlük kız çocuklarının ilkokula gitmesini bile yasakladığına dair haberler gelmesi, yani kızların ve kadınların eğitime erişiminin tamamen sona erdirilmesine doğru gidilmesinin ardından, üniversitelerde erkek öğrenciler dersleri boykot etti.
Taliban'ın iktidarı ele geçirir geçirmez sınıflara harem-selamlık getirdiği üniversitelerde bu ay kadın öğrencilerin eğitim almasının yasaklanmasını kınayan erkek öğrenciler, derslere girmeme eylemi başlattı.
Afgan TV kanalı Tolo'nun haberine göre Taliban'ın şiddete başvurduğu sert müdahalesiyle karşılaşan protestocu erkek öğrenciler, kız öğrenciler de alınana kadar derslere devam etmemekte sözbirliği etti.
Male students in Kandahar boycott the exam and protest against the banning of girls in university of Kandahar. Taliban beat them, shot them, In this video, a talib hit a man in the street. #Afghanistan— Farahnaz Forotan (@FForotan) December 24, 2022
pic.twitter.com/kgeufbSLxc
Muzamel isimli öğrenci, "Boykotumuza devam edeceğiz ve kız sınıfları açılmazsa eğitime devam etmeyeceğiz" dedi.
Navidullah isimli öğrenci, "Üniversiteler kız kardeşlerimiz için kapalıysa biz de üniversiteye gitmek istemiyoruz" diye konuştu.
Mohebullah isimli öğrenci, "İki kız kardeşim de yüksek öğrenim görüyordu, ancak eğitim kurumlarının onlara kapanması nedeniyle ben de devam etmeyeceğim” tepkisini gösterdi.
Male students in Afghanistan boycott classes over suspension of higher education for women https://t.co/Bgghrm9PyJ— The Times Of India (@timesofindia) December 26, 2022
Kabil Üniversitesi'ndeki çok sayıda öğretim görevlisi de kızlara eğitim kurumlarının kapatılmasını esefle karşıladıklarını belirterek Taliban'ı kararlarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
Tavfikkullah isimli öğretim görevlisi, "İslam Emirliği'nden kız kardeşlerimiz için üniversiteleri yeniden açmasını istiyoruz" dedi.
Protesto ve boykot eylemi yapan kadınlara ve erkeklere Taliban'ın ateş açmaya varan boyutta sert şekilde müdahale ettiğine dair haber ve görüntüler de geldi.
15 Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana fiili yetkililer kızların orta eğitim almasını yasakladı, kadınların ve kızların hareket özgürlüğünü kısıtladı, kadınları son olarak STK'lerde de çalışma yasağı getirerek iş gücünden tamamen dışladı, kadınların -mümkünse burkayla- örtünmeden ve yanlarında erkek akrabaları olmadan sokağa çıkmasını yasakladı, parkları, spor salonlarını ve hamamları kullanmasını yasakladı. Bu yasaklar, Afgan kadınlarla kız çocuklarının evlerinin dört duvarına kapatılması anlamına geliyor.
Bu ay Taliban Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın üniversitelerde kız öğrencilerin yasaklandığını duyurmasının ardından, 22 Aralık'ta ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, başkent Kabil'deki bir toplantıya dayanarak Taliban'ın kız çocuklarının ilkokula gitmesini de yasakladığını yazmıştı.
İktidarı ele geçirmesinin ardından, 13 ya ve üstündeki, 6 sınıftaki ve üstündeki kız öğrencilere orta öğretim yasağı getiren Taliban'ın son olarak Kandahar eyaletinde kız ilkokullarına baskın yapıp ergenlik döneminde yüzlerce kız öğrenci saptadığı ve onları okullardan kovduğu haberi geldi. Taliban'ın okula geç başlayan, sınıfı tekrarlamak zorunda kalan veya öğrenme güçlüğü çeken kız öğrencilere istisna tanımadığı belirtildi.
Taliban Eğitim Bakanlığı'nın Kandahar vilayetindeki müdürü Mevlevi Fakhruddin Nakşibendi, okuldan atmaları doğruladı. Nakşibendi, 13 yaşında veya daha büyük olan veya ergenliğe ulaşan kızların okuldan atıldığını söyledi.