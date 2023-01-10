https://sputniknews.com.tr/20230110/mahkemede-bir-ilk-abdde-gorulecek-davada-yapay-zekali-robot-avukat-savunma-yapacak-1065600785.html

Mahkemede bir ilk: ABD'de görülecek davada yapay zekalı robot avukat savunma yapacak

Mahkemede bir ilk: ABD'de görülecek davada yapay zekalı robot avukat savunma yapacak

Dünyanın ilk robot avukatı olarak geliştirilen DoNotPay isimli uygulamanın şubat ayında ABD'deki bir mahkemede sanığa tavsiyede bulunacağı ve böylelikle yapay... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:40+0300

2023-01-10T19:40+0300

2023-01-10T19:40+0300

yaşam

yapay zeka

robot

avukat

mahkeme

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Britanyalı-ABD'li girişimci Joshua Browder'ın geliştirdiği DoNotPay isimli hukuk hizmetleri sohbet robotu, şubatta ABD'de görülecek bir davada hız cezası nedeniyle yargılanan bir sanığa akıllı telefon üzerinden kulaklık aracılığıyla hukuki tavsiye verecek.Akıllı telefon üzerinden çalışarak mahkemedeki savları dinleyecek ve sanık için yanıtlar formüle edecek yapay zeka avukat, sanığa ne söyleyeceğini kulaklık aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bildirecek. Browder, davanın kaybedilmesi halinde verilebilecek para cezalarını davalıya tazmin etme sözünü verdi.İnsanların uçuş sırasında çalışmayan Wifi için geri ödeme almaları, faturalarında indirim elde etmeleri ve park cezalarına itiraz etmelerine yardımcı olmak için yapay zeka tarafından oluşturulan formların ve sohbet robotlarının zaten kullanıldığını aktaran Bowden, böylelikle şirketin, kurum ve kuruluşlara karşı bireyler adına 2 milyondan fazla müşteri hizmetleri anlaşmazlığını ve davayı kazandığını anlattı. DoNotPay CEO'su, yapay zekayla savunmada sorumlulukla ilgili riskler olduğunu, yapay zekayı içtihat hukuku konusunda eğittiğini ve dürüst kalmasını sağladığını söyledi.Web sitesinde “DoNotPay uygulaması, dünyanın ilk robot avukatının evidir. Tek bir düğmeye basarak şirketlerle savaşın, bürokrasiyi alt edin ve herkesi dava edin" diye tanıtım yapan Bowder, "Yasal sorumluluğumuzu en aza indirgemeye çalışıyoruz, gerçekleri çarpıtması ve çok fazla manipülasyon yapması iyi olmaz" dedi. Uygulama yazılımı, duyduğu her şeye otomatik tepki vermek yerine tavsiye oluşturmadan önce savları dinleyecek ve analiz edecek şekilde ayarlandı.Nihayetinde uygulamanın kullanıcıların parasının cebinde kalmasını sağlayacak şekilde avukatların bir kısmının yerini almasını istediğini belirten Browder, "Her şey dille ilgili ve avukatlar bunu yapmak için saatte yüzlerce veya binlerce dolar talep ediyor" dedi.Yapay zeka, yasal sorunun ne olduğunu sorup ardından bulduğu yasal boşluk üzerinden savunma senaryosunu sunarak çalışıyor.Stanford Üniversitesi'nde okurken böyle bir şirket kurma fikrinin geldiğini söyleyen Bowden, 'park cezalarının birikip ödeyemeyeceği boyutlara gelmesi üzerine yasal boşlukları bulma konusunda bizzat uzmanlaştığını' anlattı. Bowden, DoNotPay'i 2015 yılında para veya gecikme cezasıyla karşı karşıya kalan kişilere yasal tavsiye sağlayan bir sohbet robotu olarak kurarken, Andreessen Horowitz ve Crew Capital gibi teknoloji odaklı girişim sermayesi şirketlerinden 27.7 milyon dolar toplamış.

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yapay zeka, robot, avukat, mahkeme