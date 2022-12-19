https://sputniknews.com.tr/20221219/google-yakinda-kotu-yazilmis-doktor-recetelerini-de-cevirecek-1064757974.html

Google yakında 'doktorların el yazısını' da çevirecek

Google yakında 'doktorların el yazısını' da çevirecek

Teknoloji devi Google, Google Lens uygulamasının yakında aceleyle karalanmış notları da deşifre edebilecek bir özellik geliştiriyor. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T15:32+0300

2022-12-19T15:32+0300

2022-12-19T15:35+0300

yaşam

google

yazı

çeviri

google lens

yapay zeka

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Google, doktorlar tarafından yazılan not ve reçeteler gibi okunması zor el yazısını deşifre edebilen bir yapay zeka modeli geliştiriyor.Teknoloji devi, Hindistan'daki yıllık konferansında Google Lens'te doktorların dağınık bir şekilde yazılmış notlarını çözebilen bir araç oluşturmak için eczacılarla birlikte çalıştığını duyurdu.Yeni özelliği tanıtan Google, el yazısıyla hazırlanan reçetelerdeki ilaçları tespit etme özelliğini sundu.Yeni metin deşifre etme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz net değil.Şirket, yeni özelliğin 'hazır olması için daha yapılacak çok iş' olduğunu belirtti.Google Lens, nesneleri (ürünler, bitkiler veya hayvan türleri gibi) algılamak ve çeviriler için kullanılabilen, yapay zeka destekli çok amaçlı bir nesne tanıma aracı olarak öne çıkıyor.Uygulama, halihazırda el yazmalarını metne dönüştürmek için kullanılabiliyor. Ancak bu uygulama, şimdiye kadar söz konusu el yazısının ne kadar okunaklı olduğuna bağlıydı.

https://sputniknews.com.tr/20221208/2022de-googleda-en-cok-aranan-kelimeler-belli-oldu-1064327656.html

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google, yazı, çeviri, google lens, yapay zeka