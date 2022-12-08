https://sputniknews.com.tr/20221208/2022de-googleda-en-cok-aranan-kelimeler-belli-oldu-1064327656.html

2022'de Google'da en çok aranan kelimeler belli oldu

2022'de Google'da en çok aranan kelimeler belli oldu

Arama motoru Google'da 2022'de yılında en çok aranan kelimeler sırasıyla 'Wordle', 'India vs England', 'Ukraine', 'Queen Elizabeth' ve 'Ind vs SA' oldu. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T10:36+0300

2022-12-08T10:36+0300

2022-12-08T10:36+0300

yaşam

google

wordle oyunu

arama

kraliçe 2. elizabeth

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055382028_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d9763cd36c6087bf64b8332ba2b9380.jpg

Wordle, 2022'de Google'da dünya çapında ve ABD'de en çok aranan kelime olarak en üst sıraya yerleşti.Sonuçlar, teknoloji devi Google'un yıllık Arama Yılı raporunda açıklandı. ABD'li yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından 2021'de piyasaya sürülen kelime oyununun sadeliği kitlelerin ilgisini çekti.Oyunda kullanıcılara günün kelimesini tahmin etmeleri için en fazla 6 deneme hakkı veriliyor ve oyuncuların yaptığı Google aramaları, arama trendlerini etkileyecek düzeye geldi.Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, küresel arama listesinde ilk beşe girdi. Ukrayna, en çok aranan üçüncü kelime oldu.Ünlülerde Johnny Depp, yaz aylarında eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı davanın ardından listelerde zirveye yerleşti.Depp'i, ödül töreninde komedyen Chris Rock'a yumruk attıktan sonra manşetlere çıkan Will Smith izledi.Bu yıl emekliye ayrılan enis yıldızı Serena Williams da ABD'de en çok aranan iki numaralı sporcu oldu.Öte yandan piyango oyunları Mega Millions ve Powerball sayıları, ABD'de ve dünya genelinde ilk onda yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221201/spotifyda-yilin-en-cok-dinlenen-sanatcisi-ve-sarkisi-belli-oldu--1064053273.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

google, wordle oyunu, arama, kraliçe 2. elizabeth, ukrayna