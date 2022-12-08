https://sputniknews.com.tr/20221208/2022de-googleda-en-cok-aranan-kelimeler-belli-oldu-1064327656.html
2022'de Google'da en çok aranan kelimeler belli oldu
2022'de Google'da en çok aranan kelimeler belli oldu
Arama motoru Google'da 2022'de yılında en çok aranan kelimeler sırasıyla 'Wordle', 'India vs England', 'Ukraine', 'Queen Elizabeth' ve 'Ind vs SA' oldu. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T10:36+0300
2022-12-08T10:36+0300
2022-12-08T10:36+0300
yaşam
google
wordle oyunu
arama
kraliçe 2. elizabeth
ukrayna
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Wordle, 2022'de Google'da dünya çapında ve ABD'de en çok aranan kelime olarak en üst sıraya yerleşti.Sonuçlar, teknoloji devi Google'un yıllık Arama Yılı raporunda açıklandı. ABD'li yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından 2021'de piyasaya sürülen kelime oyununun sadeliği kitlelerin ilgisini çekti.Oyunda kullanıcılara günün kelimesini tahmin etmeleri için en fazla 6 deneme hakkı veriliyor ve oyuncuların yaptığı Google aramaları, arama trendlerini etkileyecek düzeye geldi.Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, küresel arama listesinde ilk beşe girdi. Ukrayna, en çok aranan üçüncü kelime oldu.Ünlülerde Johnny Depp, yaz aylarında eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı davanın ardından listelerde zirveye yerleşti.Depp'i, ödül töreninde komedyen Chris Rock'a yumruk attıktan sonra manşetlere çıkan Will Smith izledi.Bu yıl emekliye ayrılan enis yıldızı Serena Williams da ABD'de en çok aranan iki numaralı sporcu oldu.Öte yandan piyango oyunları Mega Millions ve Powerball sayıları, ABD'de ve dünya genelinde ilk onda yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221201/spotifyda-yilin-en-cok-dinlenen-sanatcisi-ve-sarkisi-belli-oldu--1064053273.html
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google, wordle oyunu, arama, kraliçe 2. elizabeth, ukrayna
google, wordle oyunu, arama, kraliçe 2. elizabeth, ukrayna
2022'de Google'da en çok aranan kelimeler belli oldu
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Arama motoru Google'da 2022'de yılında en çok aranan kelimeler sırasıyla 'Wordle', 'India vs England', 'Ukraine', 'Queen Elizabeth' ve 'Ind vs SA' oldu.
Wordle, 2022'de Google'da dünya çapında ve ABD'de en çok aranan kelime olarak en üst sıraya yerleşti.
Sonuçlar, teknoloji devi Google'un yıllık Arama Yılı raporunda açıklandı. ABD'li yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından 2021'de piyasaya sürülen kelime oyununun sadeliği kitlelerin ilgisini çekti.
Oyunda kullanıcılara günün kelimesini tahmin etmeleri için en fazla 6 deneme hakkı veriliyor ve oyuncuların yaptığı Google aramaları, arama trendlerini etkileyecek düzeye geldi.
Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, küresel arama listesinde ilk beşe girdi. Ukrayna, en çok aranan üçüncü kelime oldu.
Ünlülerde Johnny Depp, yaz aylarında eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı davanın ardından listelerde zirveye yerleşti.
Depp'i, ödül töreninde komedyen Chris Rock'a yumruk attıktan sonra manşetlere çıkan Will Smith izledi.
Bu yıl emekliye ayrılan enis yıldızı Serena Williams da ABD'de en çok aranan iki numaralı sporcu oldu.
Öte yandan piyango oyunları Mega Millions ve Powerball sayıları, ABD'de ve dünya genelinde ilk onda yer aldı.