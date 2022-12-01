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Spotify'da yılın en çok dinlenen sanatçısı ve şarkısı belli oldu
Spotify'da yılın en çok dinlenen sanatçısı ve şarkısı belli oldu
Müzik platformu Spotify, hem kullanıcıların hem de sanatçıların yıl içerisindeki dinleme performansına ilişkin raporlarını yayınladı. Buna göre dünya çapında... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T15:01+0300
2022-12-01T15:01+0300
yaşam
spotify
spotify
bad bunny
taylor swift
drake
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Spotify kullanıcıları bu yıl da en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları paylaşırken, platformun dünya çapında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları da belli oldu. En çok dinlenen sanatçı üçüncü kez üst üste Bad Bunny olarak ilan edilirken, ikinci sırada Taylor Swift yer aldı. Swift'i ise The Weeknd ve TBS izledi.Dünya müzik listelerini sallayan Bad Bunny'nin 'Un Verano Sin Ti' isimli albümü Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Albümü' dalında aday gösterilmişti. Bad Bunny'nin küresel başarısını onurlandırmak isteyen Spotify, albümde bulunan şarkıları beğenilenler arasına almak için kullanılan kalp simgesini, albüm kapağındaki kalp sembolüne dönüştüreceğini açıkladı.ABD'de en çok dinlenen sanatçı ise Drake oldu. Drake'i ABD listesinde yine Taylor Swift takip etti. Yahudi karşıtı açıklamalarıyla son haftalarda yoğun bir tepki yağmuruna tutulan Kanye West, listenin ilk 5 sırasında yer aldı.Dünya çapında en çok dinlenen şarkı, One Direction hayranlarını sevindirdi. Grubun eski üyesi Harry Styles'ın 'As It Was' bu yıl şarkısı dünyanın en çok dinlenen şarkısı oldu. En çok dinlenen şarkılar listesinde Bad Bunny'nin 'Me Porto Bonito' ve 'Tití Me Preguntó' şarkıları 4. ve 5. sırada girdi. TikTok performansları ile ün kazanan Steve Lacy de bu yıl Spotify'ın en'leri arasına ilk kez girdi. Lacy'nin 'Bad Habit' şarkısı ABD'de en çok dinlenen 3. şarkı oldu.Spotify'ın en'leri şöyle sıralandı:Dünyada çok dinlenen sanatçılar:ABD'de en çok dinlenen sanatçılar:Dünyada en çok dinlenen albümlerDünyada en çok dinlenen şarkılarABD'de en çok dinlenen şarkılar
https://sputniknews.com.tr/20220928/spotify-acikladi-turkiyede-arabesk-dinlenmeleri-son-uc-yilda-4-kat-artti--1061714953.html
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spotify, spotify, bad bunny, taylor swift, drake
spotify, spotify, bad bunny, taylor swift, drake

Spotify'da yılın en çok dinlenen sanatçısı ve şarkısı belli oldu

15:01 01.12.2022
© REUTERS / Dado RuvicSpotify
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Müzik platformu Spotify, hem kullanıcıların hem de sanatçıların yıl içerisindeki dinleme performansına ilişkin raporlarını yayınladı. Buna göre dünya çapında en çok dinlenen sanatçı bu yıl da Bad Bunny oldu.
Spotify kullanıcıları bu yıl da en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları paylaşırken, platformun dünya çapında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları da belli oldu. En çok dinlenen sanatçı üçüncü kez üst üste Bad Bunny olarak ilan edilirken, ikinci sırada Taylor Swift yer aldı. Swift'i ise The Weeknd ve TBS izledi.
Dünya müzik listelerini sallayan Bad Bunny'nin 'Un Verano Sin Ti' isimli albümü Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Albümü' dalında aday gösterilmişti.
Bad Bunny'nin küresel başarısını onurlandırmak isteyen Spotify, albümde bulunan şarkıları beğenilenler arasına almak için kullanılan kalp simgesini, albüm kapağındaki kalp sembolüne dönüştüreceğini açıkladı.
ABD'de en çok dinlenen sanatçı ise Drake oldu. Drake'i ABD listesinde yine Taylor Swift takip etti. Yahudi karşıtı açıklamalarıyla son haftalarda yoğun bir tepki yağmuruna tutulan Kanye West, listenin ilk 5 sırasında yer aldı.
Dünya çapında en çok dinlenen şarkı, One Direction hayranlarını sevindirdi. Grubun eski üyesi Harry Styles'ın 'As It Was' bu yıl şarkısı dünyanın en çok dinlenen şarkısı oldu. En çok dinlenen şarkılar listesinde Bad Bunny'nin 'Me Porto Bonito' ve 'Tití Me Preguntó' şarkıları 4. ve 5. sırada girdi.
TikTok performansları ile ün kazanan Steve Lacy de bu yıl Spotify'ın en'leri arasına ilk kez girdi. Lacy'nin 'Bad Habit' şarkısı ABD'de en çok dinlenen 3. şarkı oldu.
Spotify'ın en'leri şöyle sıralandı:

Dünyada çok dinlenen sanatçılar:

1.
Bad Bunny
2.
Taylor Swift
3.
Drake
4.
The Weeknd
5.
BTS

ABD'de en çok dinlenen sanatçılar:

1.
Drake
2.
Taylor Swift
3.
Bad Bunny
4.
Kanye West
5.
The Weeknd

Dünyada en çok dinlenen albümler

1.
“Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny
2.
“Harry’s House” - Harry Styles
3.
“SOUR” - Olivia Rodrigo
4.
”=” - Ed Sheeran
5.
“Planet Her” - Doja Cat

Dünyada en çok dinlenen şarkılar

1.
“As It Was” - Harry Styles
2.
“Heat Waves” - Glass Animals
3.
“STAY (with Justin Bieber)” - The Kid LAROI
4.
“Me Porto Bonito” - Bad Bunny feat. Chencho Corleon
5.
“Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

ABD'de en çok dinlenen şarkılar

1.
“As It Was” - Harry Styles
2.
“Heat Waves” - Glass Animals
3.
“Bad Habit” - Steve Lacy
4.
“Me Porto Bonito” - Bad Bunny feat. Chencho Corleon
5.
“First Class” - Jack Harlow
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