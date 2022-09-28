https://sputniknews.com.tr/20220928/spotify-acikladi-turkiyede-arabesk-dinlenmeleri-son-uc-yilda-4-kat-artti--1061714953.html

Spotify açıkladı: Türkiye'de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4 kat arttı

Spotify açıkladı: Türkiye'de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4 kat arttı

Spotify'ın verilerine göre Türkiye’de arabesk müzik dinlemeleri son üç yılda dörde katlandı. 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise 18-24 yaş grubu... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T14:17+0300

2022-09-28T14:17+0300

2022-09-28T14:30+0300

bergen

yaşam

spotify

arabesk

müslüm gürses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061714626_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_951ffa66a5d0c16ed02697a979583455.jpg

Dijital müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’de arabesk türünün son üç yılda dört kat daha fazla dinlendiğini açıkladı.Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada, "Müslüm Baba tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı oldu. Arabeski en çok dinleyen yaş grubu ise Z Kuşağı! Arabeske olan ilgi Spotify verilerinde de açıkça görülüyor. Öyle ki 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor" ifadeleri yer aldı.Spotify'ın açıkladığına göre Türkiye’de başlığında ‘arabesk’ geçen ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 162 binin üzerinde çalma listesi bulunuyor. 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu, yani Z kuşağı.2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait. Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke ise Almanya, Hollanda ve Fransa oldu.Öte yandan, Spotify tartışmalı olan ‘Arabesk Rap’ türünde 'Besk Rap' adında bir çalma listesi paylaştı.Spotify'ın verilerine göre en çok dinlenen şarkılar şöyle:Spotify'da en çok dinlenen müzisyenler ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20220918/pinhani-grubunun-solisti-kaynakcidan-sarkilarinin-arabesk-soylenmesine-tepki-marifet-degil-1061344721.html

bergen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bergen, spotify, arabesk, müslüm gürses