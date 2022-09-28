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Spotify açıkladı: Türkiye'de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4 kat arttı
Spotify açıkladı: Türkiye'de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4 kat arttı
Spotify'ın verilerine göre Türkiye’de arabesk müzik dinlemeleri son üç yılda dörde katlandı. 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise 18-24 yaş grubu... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T14:17+0300
2022-09-28T14:30+0300
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arabesk
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Dijital müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’de arabesk türünün son üç yılda dört kat daha fazla dinlendiğini açıkladı.Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada, "Müslüm Baba tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı oldu. Arabeski en çok dinleyen yaş grubu ise Z Kuşağı! Arabeske olan ilgi Spotify verilerinde de açıkça görülüyor. Öyle ki 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor" ifadeleri yer aldı.Spotify'ın açıkladığına göre Türkiye’de başlığında ‘arabesk’ geçen ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 162 binin üzerinde çalma listesi bulunuyor. 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu, yani Z kuşağı.2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait. Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke ise Almanya, Hollanda ve Fransa oldu.Öte yandan, Spotify tartışmalı olan ‘Arabesk Rap’ türünde 'Besk Rap' adında bir çalma listesi paylaştı.Spotify'ın verilerine göre en çok dinlenen şarkılar şöyle:Spotify'da en çok dinlenen müzisyenler ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220918/pinhani-grubunun-solisti-kaynakcidan-sarkilarinin-arabesk-soylenmesine-tepki-marifet-degil-1061344721.html
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bergen, spotify, arabesk, müslüm gürses
bergen, spotify, arabesk, müslüm gürses

Spotify açıkladı: Türkiye'de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4 kat arttı

14:17 28.09.2022 (güncellendi: 14:30 28.09.2022)
© DHAMüslüm Gürses
Müslüm Gürses - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© DHA
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Spotify'ın verilerine göre Türkiye’de arabesk müzik dinlemeleri son üç yılda dörde katlandı. 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise 18-24 yaş grubu oldu.
Dijital müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’de arabesk türünün son üç yılda dört kat daha fazla dinlendiğini açıkladı.
Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada, "Müslüm Baba tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı oldu. Arabeski en çok dinleyen yaş grubu ise Z Kuşağı! Arabeske olan ilgi Spotify verilerinde de açıkça görülüyor. Öyle ki 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor" ifadeleri yer aldı.
Spotify'ın açıkladığına göre Türkiye’de başlığında ‘arabesk’ geçen ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 162 binin üzerinde çalma listesi bulunuyor. 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu, yani Z kuşağı.
2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait. Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke ise Almanya, Hollanda ve Fransa oldu.
Öte yandan, Spotify tartışmalı olan ‘Arabesk Rap’ türünde 'Besk Rap' adında bir çalma listesi paylaştı.
Spotify'ın verilerine göre en çok dinlenen şarkılar şöyle:
1.
Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk
2.
İçime Ata Ata - Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş
3.
Sen Affetsen - Bergen
4.
Cennet - Ebru Gündeş
5.
Seni Yazdım - Müslüm Gürses
6.
Yediverenim - Funda Arar
7.
Nilüfer - Müslüm Gürses
8.
Sabah Olmadan - Güllü
9.
İnsan Dertli Olunca - Bergen
10.
Benim İçin Üzülme – Bergen
Spotify'da en çok dinlenen müzisyenler ise şöyle:
1.
Müslüm Gürses
2.
Ebru Gündeş
3.
Funda Arar
4.
Bergen
5.
Yıldız Tilbe
6.
İbrahim Tatlıses
7.
Ebru Yaşar
8.
Hakan Altun
9.
Cengiz Kurtoğlu
10.
Azer Bülbül
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