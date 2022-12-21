Evdeki düşman: Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı
19:50 21.12.2022 (güncellendi: 19:55 21.12.2022)
© TwitterKlozet
Dünyaca ünlü bir teknoloji firmasına ait robot süpürge, evinde tuvalete giren kadının görüntülerini kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada kapalı gruplarda paylaşıldığı ortaya çıktı.
iRobot'un Roomba J7 serisine ait robot süpürge, evinin tuvaletinde ihtiyacını gideren kadının görüntülerini kaydetti.
Akıllı süpürgenin kaydettiği ses, fotoğraf ve görüntüler, dünyanın dört bir yanında çalışanı olan yapay zeka geliştiricisi Scale Al şirketinin verilerinde depolanmak üzere gönderildi.
Söz konusu görüntüler, internete bağlı cihazların yakalayıp bulut sistemine yükleniyor ancak erişime açık değil.
MIT Tech Review, kaydedilen görüntülerin 2020'de Facebook, Discord ve diğer platformlardaki özel gruplara gönderenlerin Scale AI bünyesinde çalışan Venezüellalı geliştiriciler tarafından sızdırıldığını belirtti.
iRobot sözcüsü James Baussmann, Insider'a verdiği görüşte fotoğrafların sızdırıldığını doğruladı. Teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.
Akıllı süpürgenin kaydettiği ses, fotoğraf ve görüntüler, dünyanın dört bir yanında çalışanı olan yapay zeka geliştiricisi Scale Al şirketinin verilerinde depolanmak üzere gönderildi.
Söz konusu görüntüler, internete bağlı cihazların yakalayıp bulut sistemine yükleniyor ancak erişime açık değil.
MIT Tech Review, kaydedilen görüntülerin 2020'de Facebook, Discord ve diğer platformlardaki özel gruplara gönderenlerin Scale AI bünyesinde çalışan Venezüellalı geliştiriciler tarafından sızdırıldığını belirtti.
iRobot sözcüsü James Baussmann, Insider'a verdiği görüşte fotoğrafların sızdırıldığını doğruladı. Teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.
© MIT Tech ReviewEvdeki düşman: Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı
Evdeki düşman: Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı
© MIT Tech Review
“It’s easy, for instance, to conflate privacy with security…’security has gotten better, while privacy has gotten way worse’ since she began tracking products in 2017. ‘The devices and apps now collect so much more personal information.’“ https://t.co/IXk0eayxMk— Whitney Merrill (@wbm312) December 20, 2022
Bu görüntüler, tüketicilerin eliyle dolaşıma sokulmadı ancak tüketicilerin yeni bir teknolojik ürün aldıklarında kurulum aşamasında gizlilik politikalarının bir parçası olarak sunulan maddelerin arasında yer alan 'akıllı' cihazların verilerin izlenmesi maddesini de kabul ediyor.
Akıllı cihaz üreticileri, ürünlerini geliştirmek amacıyla bazen kişisel veya hassas ayrıntıları içerebilen verileri depolayarak analiz ediyor.