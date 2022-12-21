https://sputniknews.com.tr/20221221/evdeki-dusman-robot-supurge-tuvalete-giren-kadini-kayda-aldi-o-anlar-sosyal-medyada-paylasildi-1064846208.html

Evdeki düşman: Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı

Evdeki düşman: Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı

Dünyaca ünlü bir teknoloji firmasına ait robot süpürge, evinde tuvalete giren kadının görüntülerini kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada kapalı gruplarda... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T19:50+0300

2022-12-21T19:50+0300

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yaşam

robot süpürge

sosyal medya

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iRobot'un Roomba J7 serisine ait robot süpürge, evinin tuvaletinde ihtiyacını gideren kadının görüntülerini kaydetti. Akıllı süpürgenin kaydettiği ses, fotoğraf ve görüntüler, dünyanın dört bir yanında çalışanı olan yapay zeka geliştiricisi Scale Al şirketinin verilerinde depolanmak üzere gönderildi. Söz konusu görüntüler, internete bağlı cihazların yakalayıp bulut sistemine yükleniyor ancak erişime açık değil.MIT Tech Review, kaydedilen görüntülerin 2020'de Facebook, Discord ve diğer platformlardaki özel gruplara gönderenlerin Scale AI bünyesinde çalışan Venezüellalı geliştiriciler tarafından sızdırıldığını belirtti.iRobot sözcüsü James Baussmann, Insider'a verdiği görüşte fotoğrafların sızdırıldığını doğruladı. Teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.Bu görüntüler, tüketicilerin eliyle dolaşıma sokulmadı ancak tüketicilerin yeni bir teknolojik ürün aldıklarında kurulum aşamasında gizlilik politikalarının bir parçası olarak sunulan maddelerin arasında yer alan 'akıllı' cihazların verilerin izlenmesi maddesini de kabul ediyor. Akıllı cihaz üreticileri, ürünlerini geliştirmek amacıyla bazen kişisel veya hassas ayrıntıları içerebilen verileri depolayarak analiz ediyor.

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robot süpürge, sosyal medya