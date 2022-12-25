https://sputniknews.com.tr/20221225/istanbul-ulasiminda-yapay-zeka-soforun-uykusuzluk-yorgunluk-gibi-belirtileri-tespit-edilecek-1064997909.html

İstanbul ulaşımında yapay zeka: Şoförün uykusuzluk, yorgunluk gibi belirtileri tespit edilecek

İstanbul ulaşımında yapay zeka: Şoförün uykusuzluk, yorgunluk gibi belirtileri tespit edilecek

İETT otobüslerde güvenli ve konforlu yolculuk için dijital dönüşüm başlattı. Yapay zeka sistemiyle şoförün uykusuzluk, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T16:22+0300

2022-12-25T16:22+0300

2022-12-25T16:30+0300

ulaşım

iett

türkiye

yapay zeka

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), otobüslerde güvenli ve konforlu yolculuk için dijital dönüşüm başlattı. İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) ile birlikte geliştirilen yapay zeka sistemiyle şoförün; uykusuzluk, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi belirtileri anlık olarak tespit edilebilecek.İETT, güvenli ve konforlu yolculuk için yeni sistemler kuruyor. İBB iştiraki İSBAK ile birlikte geliştirilen dijital dönüşüm projesi ile toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor. Geliştirilen proje ile 2 bin 950 Özel Halk Otobüsüne, yapay zeka destekli uyarı sistemleri yerleştirildi. 2021 yılı haziran ayında kurulmaya başlayan akıllı sistem ile şoförlerin duygu durum analizi, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı anında tespit edilebiliyor. Şoföre sesli uyarıda bulunan ‘yapay zeka' sayesinde, yolculuk güvenliğinin artması hedefleniyor. Sistem, yıl başına kadar 3 bin 41 Özel Halk Otobüsünün tamamında kurulmuş olacak.Hayata geçirilen dijital dönüşümün, dünyanın en büyük mobilite projesi olduğunu söyleyen İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, şu bilgileri paylaştı:5 bin 500 ihlal"İSBAK ile birlikte geliştirilen yüz tarama sistemi ile şoförün duygu durumu anında tespit edilebiliyor. Erken uyarı sistemi sayesinde, yolcu güvenliği amaçlanıyor. İhlal durumlarında ise cezai müeyyideler otomatik olarak uygulanıyor. Sistem sayesinde, haziran ayından bu yana 5 bin 500 ihlal tespit edildi.Kazaların önüne geçmeyi amaçlayan bu proje ayrıca; yolcuların konforu için araç içi USB şarj noktaları, daha büyük boyutta yolculuk bilgilendirme ekranları, engelsiz erişim için mobil uygulama ile uyumlu anons ve bilgilendirme sistemi, anlık araç içi yolcu sayısını tespit ederek ek araç planlama gibi özellikleri de barındırıyor.”'Sürücüyü anbean takip ediyoruz'İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl ise erken uyarı sistemine ilişkin şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221223/iett-otobuslerine-uyari-sistemi-soforlerin-anlik-durumlari-kontrol-edilebilecek-1064896772.html

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ulaşım, iett, yapay zeka, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)