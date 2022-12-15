https://sputniknews.com.tr/20221215/ozel-jetini-izleyen-hesaba-dava-acan-musk-putin-biden-dahil-kisi-konumu-paylasan-hesaplari-kapatti-1064621981.html

Özel jetini izleyen hesaba dava açan Musk, Putin, Biden dahil kişi konumu paylaşan hesapları kapattı

Özel jetini izleyen hesaba dava açan Musk, Putin, Biden dahil kişi konumu paylaşan hesapları kapattı

Elon Musk, kendi özel jetini takip eden Twitter hesabına yasal işlem başlattığını açıklarken, yarım milyondan fazla takipçisi bulunan @ElonJet hesabı askıya... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T13:19+0300

2022-12-15T13:19+0300

2022-12-15T13:19+0300

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Tesla ve SpaceX'in ardından Twitter'ın patronu şapkasını da takan Elon Musk, özel jetini takip eden @ElonJet hesabının 20 yaşındaki sahibi Jack Sweeney ile davalık oldu.Sweeney, halka açık uçuş izleme bilgilerini kullanarak Musk'ın jeti her kalkış ve iniş yaptığında tweet atıyordu. Ancak Musk, dün gece Los Angeles'ta oğlu lil X'i taşıyan arabanın içinde kendisi olduğu sanısıyla çılgınca takip edildiğini, zanlının daha sonra arabanın hareket etmesini engelleyip kaportaya tırmandığını duyurdu. Takipçinin görüntülerini de paylaşan Musk "Bu kişiyi ya da aracı tanıyor musunuz" diye sordu.Ardından Twitter'ın sahibi ve CEO'su, insanların gerçek zamanlı konumlarını ifşa eden herhangi bir hesabın fiziksel güvenlik ihlali oluşturduğu için askıya alınacağını açıkladı. Bunu, dünya liderlerinin uçuş rotalarını takip eden hesapların kapatılması takip etti. Dün itibarıyla itibarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilendirilen bir uçağı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın kullandığı Air Force One uçağını takip eden hesaplar kapatılmış gözüktü. Ukrayna için barış önerisi sunduğu ve Ukrayna’ya ücretsiz Strarlink uydu merkezli iletişim hizmeti için Pentagon'dan para talep ettiği dönemde Kiev yönetimiyle bağlantılı Mirotvorets sitesinin suikast listesine giren Musk, bu ay ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter ile ilgili sızıntıların ardından 'kayda değer düzeyde suikast tehlikesi altında olduğunu' söylemişti.Dün kişisel Twitter hesabının askıya alındığını doğrulayan Sweeney, bir ara hesabı yeniden etkinleştirildiğinde "Evet, geri döndüm!" diye tweetledi. Ama dakikalar sonra tekrar askıda olarak listelendi. @JxckSweeney adlı kişisel hesabı da donduruldu.Florida eyaletinde üniversite öğrencisi olan Sweeney, sosyal medya şirketinin 'dikkatli bir inceleme yaptığı ve Twitter kurallarını ihlal ettiği için hesabı kalıcı olarak yasaklamaya karar verdiğini' söyleyen mesajının ekran görüntüsünü CNN ile paylaştı.Sweeney, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg dahil olmak üzere milyarder Amerikalıların özel uçuşlarını izleyen onlarca başka hesabın da yöneticisi. Putin'le bağlantılı uçağı ve şöhretlerin jetlerini izleyen hesaplar dahil olmak üzere bunların çoğu dün geç saatlerde Twitter'da askıya alındı.@ElonJet hesabıyla uzun süredir sorun yaşayan Musk'ın Sweeney'e hesabı silmesi için 5 bin dolar teklif ettiği iddiası medyaya yansımıştı. 50 bin dolar talep eden Sweeney ise medyaya son olarak Musk'ın hesabın kapatılması için ödeme yapmayı doğru bulmadığını söylediğini aktarmıştı. Bir ay önce Musk, 'doğrudan kişisel güvenlik riski' oluşturmasına rağmen hesabı çalışır durumda tutacağına dair söz vermişti. Ancak dün Musk, şu tweeti attı: "Fiziksel bir güvenlik ihlali olduğu için, herhangi birinin gerçek zamanlı konum bilgisini ifşa eden herhangi bir hesap askıya alınacaktır. Buna, gerçek zamanlı konum bilgisine sahip sitelere bağlantı verilmesi dahildir." Twitter Yardım Merkezi de "Başkalarının özel bilgilerini onların açık yetki ve izni olmadan yayınlayamaz veya gönderemezsiniz" diye başlayan güncellenmiş medya politikasını paylaştı.Bu arada Musk'ın 44 milyar dolara satın alma işlemlerini ekimde tamamladığı Twitter'ın başına geçmesinin dikkatini elektrikli otomobil işinden uzaklaştırıp uzaklaştırmadığı, yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Zira Musk, bu haftanın ilk üç günü 3.58 milyar dolar değerinde 22 milyon Tesla hissesi daha sattı. Böylece son bir yılda Musk tarafından satılan Tesla hisselerinin toplamı neredeyse 40 milyar dolara çıktı.

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tesla, twitter , elon musk, jet, uçak, takip