https://sputniknews.com.tr/20221213/twitter-dosyalari-trumpin-hesabi-hicbir-kurali-cignemedigi-halde-kapatilmis-1064519792.html

Twitter dosyaları: Trump'ın hesabı, hiçbir kuralı çiğnemediği halde kapatılmış

Twitter dosyaları: Trump'ın hesabı, hiçbir kuralı çiğnemediği halde kapatılmış

Twitter'ın yayınlanan iç yazışmalarına göre, çalışanların Trump'ın hesabını meşru bir nedenleri olmadığı halde askıya aldığı ortaya çıktı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T12:58+0300

2022-12-13T12:58+0300

2022-12-13T12:58+0300

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Gazeteci Bari Weiss tarafından incelenen iç yazışmalara göre, 6 Ocak Kongre Binası baskınını izleyen günlerde, Twitter çalışanları dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını 'meşru bir nedenleri olmadığını' kabul etmelerine rağmen kalıcı olarak askıya aldı. Yayınlanan iç yazışmalara göre, Trump'ın 'Çalmayı Durdur' mitinginin yapıldığı ve devam eden günlerde yaptığı paylaşımların açık ya da şifreli bir şekilde 'şiddeti kışkırtmadığının' kabul edildiği ortaya çıktı.Konuyla ilgili yapılan iç yazışmalarda, çalışanlardan bazılarının Trump'ın paylaşımlarında 'kışkırtma görmediğini' söylediği görülüyor.Twitter'ın hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde, Trump'ın paylaşımlarının 'şiddeti teşvik eden şifreli mesajlar barındırdığı' yönündeki öneriyi değerlendirirken, şirketin yaptırım ekibinin ise Trump'ın 'Christchurch tetikçisi veya Hitler ile karşılaştırılabilir düzeyde bir terörist grubun lideri olduğu' ve tamamen yasaklanması gerektiğine inandığı görüldü.Gergin bir personel toplantısının ardından Twitter'ın, 'şiddeti daha fazla kışkırtma riski nedeniyle' Trump'ın kalıcı olarak askıya alındığını duyurduğu bildirildi. Ancak Trump, hiçbir gerçek Twitter kuralını çiğnenmemişti. Weiss ve diğer 'Twitter Files' muhabirlerinin, Twitter'ın Hunter Biden dizüstü bilgisayar hikayesini örtbas etmesine ve Trump'ın yasaklanmasına yol açan dahili iletişimleri analiz etmek üzere Musk tarafından seçildiği belirtiliyor. Musk ayrıca, Kovid-19 hakkındaki alternatif görüşlerin susturulması hakkında da ifşa yayınlama sözü verdi.

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donald trump, abd, twitter , kongre baskını, elon musk