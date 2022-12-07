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https://sputniknews.com.tr/20221207/elon-musk-en-zengin-insan-unvanini-20-dakikaligina-kaybetti-1064319211.html
Elon Musk, 'en zengin insan' unvanını 20 dakikalığına kaybetti
Elon Musk, 'en zengin insan' unvanını 20 dakikalığına kaybetti
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'a göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Louis Vuitton'ın çatı şirketi... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:39+0300
2022-12-07T23:39+0300
yaşam
elon musk
louis vuitton
forbes
bernard arnault
zengin
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Forbes dergisine göre Tesla’nın ve SpaceX'in patronu Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisindeki hissesinin değerinde yaşanan keskin düşüşün ve Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık yatırımın ardından Çarşamba günü dünyanın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine kaybetti.Dergiye göre lüks tüketim markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi 185.3 milyar dolarlık servetleriyle kısa süreliğine dünyanın en zengini unvanını alsa da sonrasında tekrar ikinci sıraya yerleştiler.Multimilyarder girişimci Musk, unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/elon-musk-twitter-ofislerine-uyku-odalari-yaptiriyor-1064283381.html
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elon musk, louis vuitton, forbes, bernard arnault, zengin, liste
elon musk, louis vuitton, forbes, bernard arnault, zengin, liste

Elon Musk, 'en zengin insan' unvanını 20 dakikalığına kaybetti

23:39 07.12.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'a göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi unvanını kısa süreliğine Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı. Ünlü milyarder sonrasında tekrar ilk sıraya yerleşti.
Forbes dergisine göre Tesla’nın ve SpaceX'in patronu Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisindeki hissesinin değerinde yaşanan keskin düşüşün ve Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık yatırımın ardından Çarşamba günü dünyanın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine kaybetti.
Dergiye göre lüks tüketim markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi 185.3 milyar dolarlık servetleriyle kısa süreliğine dünyanın en zengini unvanını alsa da sonrasında tekrar ikinci sıraya yerleştiler.
Multimilyarder girişimci Musk, unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.
Elon Musk- Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
DÜNYA
Elon Musk, Twitter ofislerine uyku odaları yaptırıyor
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