https://sputniknews.com.tr/20221205/elon-musk-suikast-riski-altindayim-1064159659.html

Elon Musk: Suikast riski altındayım

Elon Musk: Suikast riski altındayım

Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu ile alakalı son sızıntıların ardından 'kayda değer düzeyde' suikast tehlikesi altında olduğunu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T10:29+0300

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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, başına kötü bir şey gelmesi ve hatta kelimenin tam anlamıyla 'suikasta' uğrama riskinin 'epey kayda değer seviyede' olduğunu öne sürdü.Musk, Twitter'daki bir sohbet odasında ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın laptopuyla ilgili haberlerin şirketin eski yönetimi tarafından nasıl sansürlendiğine ilişkin yorum yaparken, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta kelimenin tam anlamıyla vurulma riskim epey kayda değer seviyede" dedi.Musk, "İstediğinizde birini öldürmek o kadar da zor değil, umarım öldürmezler, kader bana güler ve bu olmaz. BU konuda kesinlikle risk var" ifadelerini kullandı.Twiter'ın geleceği hakkında yorum yapan Musk, "Günün sonunda sadece ezilmediğimiz, susturulmadığımız ve misilleme korkusu olmadan söylemek istediklerimizi söyleyebileceğimiz bir gelecek istiyoruz. Ötekine zarar vermediğiniz sürece, istediğinizi söylemenize izin verilmeli" yorumunu yaptı.Geçen günlerde Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221205/elon-musktan-snowden-ve-assange-hakkinda-anket-1064154309.html

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hunter biden, joe biden, twitter , elon musk