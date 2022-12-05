https://sputniknews.com.tr/20221205/elon-musktan-snowden-ve-assange-hakkinda-anket-1064154309.html

Elon Musk'tan Snowden ve Assange hakkında anket

Elon Musk'tan Snowden ve Assange hakkında anket

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD'nin savaş suçları ve çeşitli sırlarını ortaya çıkarmakla suçlanan Edward Snowden ve Julian Assange ile ilgili anket... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T04:45+0300

2022-12-05T04:45+0300

2022-12-05T04:45+0300

yaşam

julian assange

edward snowden

elon musk

anket

twitter

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44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ardından Twitter'ın başına geçen milyarder girişimci Elon Musk, ABD'nin çoğunlukla Afganistan ve Irak'ta işlediği savaş suçlarını ve çeşitli sırlarını açığa çıkarmakla ün kazanan Julian Assange ve Edward Snowden hakkında bir anket düzenledi. Kişisel Twitter hesabından düzenlediği ankette Musk,, "Bir fikir belirtmiyorum ama bu anketi yapmaya söz verdim" diyerek takipçilerine, "Assange ve Snowden affedilmeli mi?” sorusunu yöneltti.Ankete katılım gösteren sosyal medya kullanılarının yüzde 80'i 'evet' oyu verirken, yüzde 20'si ise 'hayır' yanıtına tıkladı.Rusya vatandaşlığına geçen Snowden kimdir?21 Haziran 1983 tarihinde Kuzey Karolina'da dünyaya gelen Edward Joseph Snowden, Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanıdır. Gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ederek NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını başlatmıştır.Snowden'ın gizli belgeleri ifşa etmesi Pentagon evraklarını sızdıran Daniel Ellsberg tarafından ABD tarihindeki en önemli sızıntı olarak nitelendirilmiştir.ABD’den Latin Amerika’ya, oradan da 2013 yılında Rusya’ya geçerek 1 yıllık geçici oturum izni alan Snowden’a, 2020 yılında Rusya’da daimi oturum izni verilmişti. Eylül 2022'de Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Snowden’a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu.Julian Assange davası Avustralya doğumlu yayıncı Julian Assange, 2010 yılında WikiLeaks'in ABD güçleri tarafından Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarını ortaya çıkaran gizli belgeler yayınladığında, Washington yönetiminin hedefi haline gelmişti.Şu anda İngiltere'deki Belmarsh Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Assange, ABD'ye iade edilmekle karşı karşıya.

https://sputniknews.com.tr/20220704/meksika-lideri-obrador-assange-abdde-mahkum-edilirse-ozgurluk-heykeli-sokulmeli-1058306960.html

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julian assange, edward snowden, elon musk, anket, twitter